Annoncé comme imminent depuis plusieurs jours, le transfert de Dro Fernandez vers le Paris Saint-Germain traîne désormais dangereusement. Un retard qui change la donne, ravive des convoitises majeures et place le club parisien sous pression.
La concurrence s’intensifie pour Dro Fernandez, le PSG panique
Un dossier qui s’enlise alors qu’il paraissait ficelé
Il y a encore une semaine, l’arrivée de Dro Fernandez au PSG semblait presque acquise. Le jeune milieu barcelonais de 19 ans avait donné son feu vert après des échanges convaincants avec Luis Enrique, qu’il connaît bien puisqu’ils partagent le même agent. Sur le papier, tout s’alignait.
Dans les faits, rien ne se débloque. Le cœur du problème reste le paiement de la clause libératoire, fixée à six millions d’euros. Une somme séduisante, mais qui cache un piège fiscal redoutable.
Une clause à six millions… qui en vaut presque neuf
Le mécanisme de la clause complique tout. L’argent doit transiter par le joueur, ce qui entraîne une imposition à hauteur de 47 %. Résultat immédiat : la facture grimpe brutalement et frôle les neuf millions d’euros. Un montant qui change complètement l’équilibre de l’opération.
Paris hésite. Paris temporise. Et pendant ce temps, le marché s’agite.
Manchester City, Chelsea et Dortmund reviennent à la charge
A en croire les informations rapportées par le journaliste indépendant Marc Méchenoua, rapidement confirmées par d’autres sources, plusieurs poids lourds européens ont relancé le dossier. Manchester City, déjà cité de longue date, a repris contact avec l’entourage du joueur. Chelsea a fait de même.
Mais c’est surtout le Borussia Dortmund qui se montre le plus entreprenant. Le club allemand, réputé pour sa capacité à polir les jeunes talents, aurait déjà transmis plusieurs offres.
Pourquoi Dortmund et Chelsea avancent sans trembler
Ces deux clubs ne découvrent pas ce type de dossier. Chelsea a bâti une large partie de sa stratégie récente sur l’acquisition de jeunes profils à fort potentiel. Dortmund, de son côté, possède un historique qui parle pour lui : Jude Bellingham, Jadon Sancho, et d’autres encore.
Les Schwarzgelben connaissent parfaitement les subtilités des clauses espagnoles. Ils ont déjà su en profiter par le passé. Leur présence dans ce dossier n’a donc rien d’anecdotique.
Le PSG reste le choix du joueur, mais le temps presse
Malgré tout, le PSG conserve un atout majeur : Dro Fernandez a choisi Paris. Un accord existe déjà pour un contrat courant jusqu’en 2030. La volonté du joueur ne fluctue pas. Reste à sortir du piège financier.
D’où l’idée, désormais privilégiée, de négocier directement avec le FC Barcelone. Le club catalan, contrarié par la situation, ne compte pas brader son jeune talent. Les exigences oscilleraient entre 8 et 10 millions d’euros.
Une fenêtre diplomatique à exploiter avant le 2 février
Autre élément clé : le climat entre Paris et Barcelone. Longtemps tendues, les relations entre Nasser Al-Khelaïfi et Joan Laporta se sont nettement apaisées. Un terrain plus favorable pour trouver un compromis.
Les deux clubs disposent encore d’un délai, jusqu’au 2 février, pour finaliser l’opération. Passé cette date, le risque grandit. Un autre club pourrait frapper avant. Joint par Le Parisien, l’entourage du joueur garde toutefois espoir que la situation se débloque rapidement.