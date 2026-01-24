La concurrence s’intensifie pour Dro Fernandez, le PSG panique

Il y a encore une semaine, l’arrivée de Dro Fernandez au PSG semblait presque acquise. Le jeune milieu barcelonais de 19 ans avait donné son feu vert après des échanges convaincants avec Luis Enrique, qu’il connaît bien puisqu’ils partagent le même agent. Sur le papier, tout s’alignait.

Dans les faits, rien ne se débloque. Le cœur du problème reste le paiement de la clause libératoire, fixée à six millions d’euros. Une somme séduisante, mais qui cache un piège fiscal redoutable.