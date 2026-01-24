Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Patrick Tchanhoun

La concurrence s’intensifie pour Dro Fernandez, le PSG panique

Tout semblait réglé. Puis le dossier s’est grippé. Et pendant que Paris hésite, l’Europe se réveille.

Annoncé comme imminent depuis plusieurs jours, le transfert de Dro Fernandez vers le Paris Saint-Germain traîne désormais dangereusement. Un retard qui change la donne, ravive des convoitises majeures et place le club parisien sous pression.

