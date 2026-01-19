Annoncé au PSG, Dro Fernandez sanctionné par le Barça

Si le transfert de Dro Fernandez vers le PSG n’est pas encore officiellement bouclé, la relation entre Dro Fernandez et le Barça semble désormais rompue. Selon les informations du journal Le Parisien, Dro Fernandez a été écarté du groupe professionnel lors de l’entraînement de ce lundi, à deux jours du déplacement du Barça à Prague en Ligue des champions. Une décision lourde de sens, prise alors que le PSG poursuit activement les discussions pour lever la clause libératoire de 6 millions d’euros figurant dans le contrat de Dro Fernandez.

Ces derniers jours, Dro Fernandez était pourtant encore considéré comme l’un des jeunes éléments prometteurs issus de la formation catalane. Courtisé par plusieurs clubs européens, Dro Fernandez a vu l’intérêt concret du PSG accélérer le processus de séparation. Déjà absent de l’entraînement samedi, à la veille du match face à la Real Sociedad, Dro Fernandez a compris que sa situation sportive au Barça était devenue intenable.