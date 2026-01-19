Alors que son avenir s’écrit loin de la Catalogne, Dro Fernandez se retrouve au centre d’un bras de fer tendu entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. À seulement 18 ans, Dro Fernandez, formé à la Masia, paie déjà le prix fort d’un choix de carrière assumé. Annoncé avec insistance au PSG, le jeune milieu polyvalent voit la porte du Barça se refermer brutalement, dans un contexte où les signaux de rupture se multiplient à mesure que les négociations avancent.
Annoncé au PSG, Dro Fernandez sanctionné par le Barça
Le Barça met Dro Fernandez au placard
Si le transfert de Dro Fernandez vers le PSG n’est pas encore officiellement bouclé, la relation entre Dro Fernandez et le Barça semble désormais rompue. Selon les informations du journal Le Parisien, Dro Fernandez a été écarté du groupe professionnel lors de l’entraînement de ce lundi, à deux jours du déplacement du Barça à Prague en Ligue des champions. Une décision lourde de sens, prise alors que le PSG poursuit activement les discussions pour lever la clause libératoire de 6 millions d’euros figurant dans le contrat de Dro Fernandez.
Ces derniers jours, Dro Fernandez était pourtant encore considéré comme l’un des jeunes éléments prometteurs issus de la formation catalane. Courtisé par plusieurs clubs européens, Dro Fernandez a vu l’intérêt concret du PSG accélérer le processus de séparation. Déjà absent de l’entraînement samedi, à la veille du match face à la Real Sociedad, Dro Fernandez a compris que sa situation sportive au Barça était devenue intenable.
Cette situation a fortement irrité l’entraîneur barcelonais, Hansi Flick, qui n’a pas masqué son agacement face au comportement de Dro Fernandez. « Si tu veux jouer pour le Barça, tu dois être à 100 %, y mettre tout ton cœur, avait-il réagi en conférence de presse ce samedi. C’est ce que je veux dire à tous les joueurs qui sont avec nous et ceux qui le seront dans le futur. Tu dois vivre pour ces couleurs. C’est ce que je veux voir. Tous les autres, je n’en veux pas ». Un message clair, adressé indirectement à Dro Fernandez, dont l’engagement était désormais remis en cause.
La rupture autour de Dro Fernandez ne s’est pas limitée au terrain. Sur le plan institutionnel et symbolique, le FC Barcelone a également acté la séparation. La fiche joueur de Dro Fernandez a disparu du site officiel du club et son nom n’apparaît plus parmi les membres de l’équipe première. Autant d’indices concordants qui confirment qu’avant même une officialisation vers le PSG, l’aventure de Dro Fernandez au Barça appartient déjà au passé.