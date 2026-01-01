Mercato : Manchester City casse sa tirelire pour un crack du Barça

Le dossier a pris de l’épaisseur ces derniers jours. Selon les informations de Fichajes, Manchester City a transmis une offre ferme de 25 millions d’euros pour Dro Fernández, l’un des jeunes profils les plus suivis du centre de formation barcelonais. Une démarche claire, assumée, qui illustre l’attrait constant des clubs anglais pour les talents issus de La Masia.

À Manchester, le nom de Dro Fernández, milieu offensif, circule déjà depuis un moment dans les cellules de recrutement. Son profil coche de nombreuses cases aux yeux des dirigeants anglais, toujours attentifs aux joueurs capables d’évoluer dans différents contextes tactiques et de prendre rapidement de la valeur, sur le terrain comme sur le marché.