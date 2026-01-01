FBL-ESP-LIGA-VILLARREAL-BARCELONAAFP
Mercato : Manchester City casse sa tirelire pour un crack du Barça

Une offre venue d’Angleterre bouscule les plans du Barça et remet en jeu l’avenir d’un joyau de La Masia.

Le FC Barcelone pensait avoir un peu de répit sur le marché des transferts. C’était sans compter l’intérêt pressant de la Premier League, bien décidée à piocher dans les pépites catalanes. Cette fois, Manchester City passe à l’action avec une proposition concrète qui force le club blaugrana à trancher.

  • Dro Fernandez NXGN GFXGetty/GOAL

    Manchester City passe à l’offensive pour Dro Fernández

    Le dossier a pris de l’épaisseur ces derniers jours. Selon les informations de Fichajes, Manchester City a transmis une offre ferme de 25 millions d’euros pour Dro Fernández, l’un des jeunes profils les plus suivis du centre de formation barcelonais. Une démarche claire, assumée, qui illustre l’attrait constant des clubs anglais pour les talents issus de La Masia.

    À Manchester, le nom de Dro Fernández, milieu offensif, circule déjà depuis un moment dans les cellules de recrutement. Son profil coche de nombreuses cases aux yeux des dirigeants anglais, toujours attentifs aux joueurs capables d’évoluer dans différents contextes tactiques et de prendre rapidement de la valeur, sur le terrain comme sur le marché.

  • Dro FernandezGetty

    Le Barça face à un dilemme bien connu

    À Barcelone, l’offre ne laisse personne indifférent. Les 25 millions d’euros proposés représentent un apport financier immédiat non négligeable. Dans un contexte économique encore fragile, chaque rentrée d’argent pèse lourd dans la balance. Mais l’enjeu dépasse la simple question comptable.

    Dro Fernández incarne l’un des projets internes les plus prometteurs. En interne, le club voit en lui un élément capable, à terme, de frapper à la porte de l’équipe première. Le laisser partir maintenant reviendrait à renoncer à une partie de cette projection sportive, un scénario qui divise forcément au sein de la direction.

  • Dro Fernandezحساب برشلونة على تويتر

    La Masia, richesse sportive et tentation financière

    Le FC Barcelone se retrouve, une fois encore, face à son éternel tiraillement. Préserver l’identité de club formateur ou accepter une vente lucrative pour renforcer d’autres secteurs du projet. L’intérêt de Manchester City met ce fragile équilibre sous pression, à un moment où chaque décision engage l’avenir à moyen terme.

    Les dirigeants analysent l’impact global d’un tel départ. Sportivement, la perte serait réelle. Financièrement, l’opportunité séduit. Ce type de choix façonne souvent la trajectoire d’un mercato, voire d’une saison entière.

  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Le plan précis de Manchester City

    Du côté anglais, la stratégie se montre limpide. Manchester City ne compte pas intégrer Dro Fernández immédiatement dans son effectif principal. Le projet prévoit une signature rapide, suivie d’un prêt dès la saison suivante. Objectif : lui offrir du temps de jeu régulier, loin de la pression d’un vestiaire rempli de stars, afin d’accélérer sa maturation.

    Ce procédé ne surprend personne. Le club mancunien l’a déjà appliqué avec succès sur plusieurs jeunes profils, misant sur un développement progressif avant une intégration définitive au plus haut niveau.

    L’entourage du joueur avance avec prudence. Quitter Barcelone représenterait un changement profond, autant sur le plan sportif que personnel. Mais l’environnement structuré proposé par City ouvre aussi la porte à une progression rapide.

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-OLYMPIAKOSAFP

    Une décision attendue dans les prochaines semaines

    Le FC Barcelone sait que ce choix ne se limite pas à un simple transfert. Accepter l’offre renforcerait la flexibilité financière du club. Refuser permettrait de conserver un talent maison et de poursuivre une ligne fidèle à l’ADN formateur.

    Une décision finale doit intervenir dans les prochaines semaines. Une chose est sûre : l’intérêt de Manchester City confirme, une fois de plus, que les talents du Barça continuent de faire saliver l’Europe entière.

