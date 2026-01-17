Mercato : un crack du Barça proche du PSG, Luis Enrique en parle

Le marché parisien semblait calme ces derniers jours. Il ne l’est plus vraiment. Une rumeur nocturne a suffi à rallumer les projecteurs, avec un jeune talent du FC Barcelone désormais au cœur des discussions.

Avant même l’ouverture officielle de certaines négociations, le PSG voit son nom associé à Dro Fernandez. À seulement quelques apparitions en équipe première, le prodige espagnol se retrouve déjà au centre d’un jeu d’hypothèses, nourri par sa situation contractuelle et par une sortie très commentée de Luis Enrique après la victoire contre Lille.