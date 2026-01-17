Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
FBL-EUR-C1-BARCELONA-PARIS SGAFP
Patrick Tchanhoun

Mercato : un crack du Barça proche du PSG, Luis Enrique en parle

Un nom discret, une clause abordable, et un silence qui intrigue. À Paris, une piste espagnole agite déjà les coulisses.

Le marché parisien semblait calme ces derniers jours. Il ne l’est plus vraiment. Une rumeur nocturne a suffi à rallumer les projecteurs, avec un jeune talent du FC Barcelone désormais au cœur des discussions.

Avant même l’ouverture officielle de certaines négociations, le PSG voit son nom associé à Dro Fernandez. À seulement quelques apparitions en équipe première, le prodige espagnol se retrouve déjà au centre d’un jeu d’hypothèses, nourri par sa situation contractuelle et par une sortie très commentée de Luis Enrique après la victoire contre Lille.

  • Dro Fernandez NXGN GFXGetty/GOAL

    Dro Fernandez, un avenir flou en Catalogne

    À Barcelone, Dro Fernandez avance sans certitudes. Le jeune milieu offensif, aperçu à cinq reprises avec les professionnels, reste sous contrat jusqu’en juin 2027. Pourtant, rien ne semble verrouillé autour de son avenir. Les discussions internes peinent à déboucher sur un projet clair, ce qui alimente un climat d’attente, voire de méfiance.

    Cette absence de visibilité commence à peser. En interne, le dossier stagne. Et dans l’entourage du joueur, les signaux envoyés vers l’extérieur ne passent pas inaperçus. Le Barça conserve un immense espoir, mais peine à rassurer sur la suite.

    • Publicité
  • Dro Fernandezحساب برشلونة على تويتر

    Le PSG en pole selon la presse espagnole

    D’après les informations de Mundo Deportivo, confirmées par Fabrizio Romano, le Paris Saint-Germain se retrouve désormais en tête dans ce dossier. Le club parisien devancerait Manchester City et Chelsea, deux acteurs également attentifs à la situation du joueur. En cause, une clause libératoire jugée accessible, fixée à 6 millions d’euros.

    Une somme modeste pour un club comme le PSG, surtout lorsqu’il s’agit d’un profil présenté comme l’un des grands espoirs du football espagnol. Toujours selon la même source, le vestiaire blaugrana se montre convaincu que Paris dispose d’une longueur d’avance. Un possible départ commence donc à s’imposer comme une hypothèse crédible, presque logique.

  • FBL-FRA-CUP-FONTENAY-LE-COMTE-PSGAFP

    Luis Enrique entretient le mystère

    La rencontre face au LOSC a ajouté une couche supplémentaire à cette affaire. Après la victoire nette du PSG (3-0), Luis Enrique a été interrogé sur un éventuel intérêt parisien pour Dro Fernandez. Sa réponse, courte et glaciale, n’a rien dissipé : « Je ne sais pas, je ne réponds pas ».

    Une phrase simple. Trop simple, peut-être. Ce refus de commenter a immédiatement fait réagir, d’autant que l’entraîneur espagnol affichait déjà une posture fermée face aux médias durant la soirée. Une stratégie connue, souvent utilisée lorsque des discussions existent sans pouvoir être confirmées.

  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Un dossier ouvert, des paris lancés

    Entre négociations au point mort à Barcelone et rumeurs persistantes à Paris, Dro Fernandez se retrouve à un tournant. Rester en Catalogne sans garanties ou tenter une aventure au Parc des Princes, sous les ordres d’un coach qui le connaît parfaitement.

    Pour l’instant, aucune certitude. Juste des indices, des silences et une clause qui rend le dossier explosif. Le PSG observe. Luis Enrique esquive. Et le marché, lui, attend le prochain mouvement.

LaLiga
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
Ligue des Champions
Sporting CP crest
Sporting CP
SCP
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
0