L’avenir de Dro Fernandez cristallise toutes les attentions entre Paris et Barcelone. À la veille d’un déplacement crucial en Liga, Hansi Flick s’est retrouvé au centre d’un dossier brûlant, symbole des tensions actuelles autour des jeunes talents. Entre silences calculés, formules évasives et messages à peine voilés, l’entraîneur du Barça a entretenu le flou sur une situation qui semble pourtant déjà largement engagée.
PSG, Barça : Les explications lunaires d’Hansi Flick sur le dossier Dro Fernandez
- Getty Images Sport
Dro Fernandez a dit oui au PSG
Présent face aux médias avant la 20e journée de Liga contre la Real Sociedad, Hansi Flick ne pouvait échapper aux questions sur Dro Fernandez. Le jeune milieu offensif, annoncé très proche du PSG, est au cœur d’une rumeur persistante évoquée notamment par Sport et Foot Mercato. Selon les informations rapportées, Dro Fernandez aurait trouvé un accord verbal avec le club parisien, décidé à lever sa clause libératoire estimée à 6 millions d’euros. Un montant modeste au regard du potentiel du joueur et de l’enjeu sportif pour le FC Barcelone, qui risque de voir filer l’un des talents majeurs de sa génération.
Face à cette pression médiatique, Hansi Flick a choisi la retenue. D’entrée, le technicien allemand a coupé court aux spéculations : « Je parlerai quand ce sera fait. Pas avant ». Une phrase lourde de sens, qui traduit autant une gêne qu’une volonté de ne pas exposer un vestiaire déjà fragilisé par les incertitudes contractuelles. Pour Hansi Flick, Dro Fernandez reste officiellement un joueur du Barça, même si les signaux envoyés depuis plusieurs semaines pointent vers Paris.
- Getty Images Sport
Hansi Flick botte en touche pour Dro Fernandez
Relancé avec insistance, Hansi Flick a tenté d’élargir le débat, en évoquant sa vision du développement des jeunes joueurs, sans jamais nommer explicitement le PSG. « Je ne veux pas répondre parce qu’en tant qu’entraîneur, je mets beaucoup d’énergie dans les joueurs pour qu’ils s’améliorent, mais il y a beaucoup de monde autour des joueurs. Si (Dro) finit par aller dans un autre club, demande-moi et je parlerai mais pas maintenant ». Une déclaration qui souligne l’influence croissante des entourages et agents, dans un contexte où Dro Fernandez partage le même représentant que Luis Enrique, actuel entraîneur du PSG.
En poursuivant, Hansi Flick a insisté sur la logique sportive du Barça : « Quand il y a des joueurs qui arrivent avec du potentiel, on a un plan pour voir comment ils s’entraînent, leurs performances et leur attitude, s’ils sont professionnels… ». Une manière de rappeler que Dro Fernandez s’inscrit dans un projet collectif exigeant, où la concurrence limite mécaniquement les opportunités de temps de jeu, malgré un potentiel unanimement reconnu.
- Getty
Flick et le Barça résignés pour Dro Fernandez ?
Dans sa conclusion, Hansi Flick a semblé adresser un dernier message à Dro Fernandez, oscillant entre bienveillance et résignation. « Mon idée est qu’ils continuent tous. Dro n’est pas encore un joueur terminé mais c’est le football. Il y a des joueurs de 17 ou 18 ans, mais il y a des gens autour d’eux qui prennent des décisions mais je ne veux rien dire d’autre ». Cette sortie, qualifiée de lunaire par certains observateurs, illustre l’impuissance relative du staff face aux dynamiques du marché.
À ce stade, le dossier Dro Fernandez paraît avancer plus vite côté PSG que du côté du Barça. Hansi Flick, sans jamais fermer la porte, a laissé entendre que la décision pourrait lui échapper. Selon Foot Mercato, la messe serait déjà dite, même si aucun communiqué officiel n’est encore intervenu. En attendant, Hansi Flick poursuit sa mission sportive, conscient que le cas Dro Fernandez pourrait marquer un tournant symbolique dans la bataille d’influence entre le PSG et le Barça pour les talents de demain.