PSG, Barça : Les explications lunaires d’Hansi Flick sur le dossier Dro Fernandez

Présent face aux médias avant la 20e journée de Liga contre la Real Sociedad, Hansi Flick ne pouvait échapper aux questions sur Dro Fernandez. Le jeune milieu offensif, annoncé très proche du PSG, est au cœur d’une rumeur persistante évoquée notamment par Sport et Foot Mercato. Selon les informations rapportées, Dro Fernandez aurait trouvé un accord verbal avec le club parisien, décidé à lever sa clause libératoire estimée à 6 millions d’euros. Un montant modeste au regard du potentiel du joueur et de l’enjeu sportif pour le FC Barcelone, qui risque de voir filer l’un des talents majeurs de sa génération.

Face à cette pression médiatique, Hansi Flick a choisi la retenue. D’entrée, le technicien allemand a coupé court aux spéculations : « Je parlerai quand ce sera fait. Pas avant ». Une phrase lourde de sens, qui traduit autant une gêne qu’une volonté de ne pas exposer un vestiaire déjà fragilisé par les incertitudes contractuelles. Pour Hansi Flick, Dro Fernandez reste officiellement un joueur du Barça, même si les signaux envoyés depuis plusieurs semaines pointent vers Paris.