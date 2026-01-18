Pourquoi Dro Fernandez a décidé de rejoindre le PSG ?

Au cœur de cette décision, Dro Fernandez a été sensible à l’influence directe de Luis Enrique. L’entraîneur parisien a joué un rôle central dans le dossier, séduisant le joueur par sa philosophie de jeu et par la perspective d’un projet sportif cohérent. AS précise d’ailleurs que Dro Fernandez aurait ainsi décliné des propositions financièrement plus attractives pour privilégier un cadre technique jugé plus formateur. Ce choix reflète une volonté claire : évoluer sous un coach qui valorise le jeu de position, la mobilité et l’intelligence tactique.

Cette convergence de vues est réciproque. Luis Enrique est convaincu que Dro Fernandez peut rapidement s’intégrer à la rotation parisienne et enrichir son entrejeu. Dans un PSG qui cherche à renouveler progressivement son cœur de jeu, le profil de Dro Fernandez correspond à une stratégie de moyen terme, alliant intensité, qualité de passe et compréhension collective. Le club de la capitale mise ainsi sur une montée en puissance progressive, sans précipitation mais avec une réelle projection sportive.