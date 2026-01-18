Barça : Dro Fernandez a payé sa clause

Le talentueux milieu de terrain s'est imposé dans l'équipe première de Hansi Flick cette saison, mais il semblerait qu'il ait activé sa clause libératoire de 6 millions d'euros pour sceller son départ. Cette nouvelle intervient alors qu'il est courtisé par Manchester City, Chelsea et d'autres clubs.

En décembre, Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, était ouvert à l'idée de renforcer sa défense suite à la blessure au genou d'Andreas Christensen. Si Ronald Araujo est désormais de retour après une pause pour se ressourcer mentalement, l'Allemand souhaitait néanmoins disposer d'une solution de rechange supplémentaire.

« Un défenseur en janvier ? On verra. Je parlerai à Deco, peut-être demain, pas aujourd'hui. Pour moi, le plus important est qu'Andreas (Christensen) revienne en pleine forme », avait-il déclaré.

Puis, début janvier, lorsque la gravité de la blessure de Christensen a été révélée, il a adressé un message clair à la direction.

Il a ajouté : « J'ai discuté avec mon staff, et nous échangeons beaucoup avec Deco. Nous pensons qu'au retour de Ronald [Araujo], nous aurons de bonnes alternatives en défense centrale. João peut jouer des deux côtés, il peut nous offrir de bonnes options. Mais pour l'instant, rien n'est fait, même si je serais ravi que le transfert se concrétise. Il représente une option supplémentaire pour l'attaque. Nous avons évoqué la possibilité de recruter un défenseur central, mais je pense que c'est plus judicieux, une bonne option, et un joueur de grande qualité.

Ces deux dernières années, nous avons dû être vigilants quant aux joueurs que nous recrutons. Ce n'est pas comme les autres clubs, qui peuvent dépenser des centaines de millions pour des joueurs. Mais je pense que c'est positif, on voit que nos joueurs progressent. Nos jeunes joueurs se développent, et nous avons confiance en eux. Nous avons maintenant l'opportunité d'intégrer un joueur expérimenté. » Je serais ravi qu'il vienne.

Et effectivement, le Barça a répondu présent, cette fois-ci avec le prêt du latéral João Cancelo, en provenance d'Al-Hilal.

Mais il semblerait qu'ils perdent l'un de leurs jeunes espoirs les plus prometteurs en la personne de Fernandez. Les médias espagnols Sport et Mundo Deportivo affirment tous deux que le joueur de 18 ans quittera le leader de la Liga ce mois-ci afin de bénéficier de plus de temps de jeu en équipe première. Bien qu'il ait disputé cinq matchs avec l'équipe première cette saison, l'adolescent semble vouloir accumuler davantage de minutes de jeu ailleurs. Le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, aurait tenté de prolonger son contrat, qui expire à l'été 2027, mais Fernandez aurait informé le club de son intention de partir. Selon le journaliste Ben Jacobs, Manchester City, Chelsea et le Borussia Dortmund sont sur les rangs pour recruter le jeune joueur, mais le Paris Saint-Germain est le favori. Il ajoute que des discussions positives ont eu lieu, mais qu'aucun contrat n'a encore été signé. À noter que Fermín López et Dani Olmo lui sont préférés au poste de numéro 10. Au sein de l'équipe catalane, la hiérarchie est telle qu'il n'existe pour l'instant aucun chemin clair vers du temps de jeu sous les ordres de Flick.