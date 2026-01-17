Dro Fernandez au PSG, c’est bouclé !

Selon les dernières informations de Foot Mercato, le PSG a trouvé un accord verbal avec Dro Fernandez. Le joueur, considéré comme l’un des profils les plus prometteurs de sa génération, a donné son feu vert au projet parisien. Un pas décisif, alors que plusieurs grands clubs européens surveillaient également sa situation, dont Manchester City, Chelsea et le Borussia Dortmund.

Paris s’apprête désormais à lever la clause libératoire fixée à 6 millions d’euros. Sauf retournement inattendu, le milieu offensif devrait signer un contrat de quatre ans et demi avec le club de la capitale. Un dossier géré rapidement, avec une efficacité rare sur ce type de profil.