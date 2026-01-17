Le Paris Saint-Germain touche au but sur un dossier aussi discret que stratégique. Ces dernières heures, les signaux se multiplient autour de Dro Fernandez, jeune milieu offensif du FC Barcelone, annoncé très proche de la capitale française. En coulisses, tout s’accélère, tandis que le club catalan observe la situation avec une inquiétude grandissante.
Dro Fernandez au PSG, c’est bouclé !
- Goal AR
Un accord verbal déjà acté
Selon les dernières informations de Foot Mercato, le PSG a trouvé un accord verbal avec Dro Fernandez. Le joueur, considéré comme l’un des profils les plus prometteurs de sa génération, a donné son feu vert au projet parisien. Un pas décisif, alors que plusieurs grands clubs européens surveillaient également sa situation, dont Manchester City, Chelsea et le Borussia Dortmund.
Paris s’apprête désormais à lever la clause libératoire fixée à 6 millions d’euros. Sauf retournement inattendu, le milieu offensif devrait signer un contrat de quatre ans et demi avec le club de la capitale. Un dossier géré rapidement, avec une efficacité rare sur ce type de profil.
- حساب برشلونة على تويتر
Luis Enrique au cœur du dossier
Le nom de Dro Fernandez circulait déjà avec insistance ces dernières heures dans la presse espagnole. Le PSG apparaissait comme le favori, notamment grâce à un élément clé : son agent, Iván de la Peña, qui représente également Luis Enrique. Un détail loin d’être anodin dans ce dossier.
Directement impliqué dans les discussions, l’entraîneur parisien voit en Fernandez un talent brut, encore perfectible, mais doté d’une marge de progression importante. En manque de temps de jeu au FC Barcelone, le joueur souhaite franchir un cap, loin de la concurrence étouffante du Camp Nou.
- Getty Images Sport
Barcelone frustré, Paris se frotte les mains
Souvent comparé à Lamine Yamal pour sa précocité et sa créativité, Dro Fernandez a disputé cinq rencontres cette saison, dont deux comme titulaire, pour une passe décisive. Un bilan modeste, mais révélateur d’un potentiel encore bridé en Catalogne.
Ce possible départ passe mal en interne. Ce samedi matin, Sport indiquait que Hansi Flick vivait la situation comme un véritable coup dur, allant jusqu’à évoquer « la plus grande déception » de sa carrière d’entraîneur. Un contraste saisissant avec l’enthousiasme qui règne à Paris.
Le PSG s’apprête ainsi à réaliser un joli coup, discret, mais lourd de sens pour l’avenir.