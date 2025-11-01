La composition du Real Madrid contre Valence a fuité : Xabi Alonso écarte un Français

Vaincre Barcelone donne de l’élan, mais Valence possède ce profil agaçant, celui qui surgit quand on l’attend le moins. Les supporters madrilènes s’en souviennent encore : la dernière opposition au Bernabéu avait tourné au cauchemar sur un contre assassin en fin de rencontre. Aucun excès de confiance donc. Malgré leur position de relégable, les hommes de Carlos Corberan gardent un potentiel de nuisance certain. Le Real connaît la chanson : pas question de s'éparpiller en pensant trop tôt à Liverpool.

Depuis son arrivée sur le banc madrilène, Xabi Alonso cultive volontiers l’incertitude. Rarement deux fois la même équipe, rarement un plan prévisible. Ce duel ne déroge pas à la règle. À trois jours d’un choc européen dantesque, le coach veut garder tout le monde sous pression, maintenir une fraîcheur maximale et nourrir l’émulation interne.