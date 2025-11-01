Quelques jours après avoir dompté le Barça (2-1) lors d’un Clasico sous tension, le Real Madrid replonge dans la réalité d’un championnat où chaque match compte. Cette fois, c’est Valence (ce samedi 21h) qui se dresse sur la route des vice-champions d'Espagne, une équipe en crise mais capable de piquer au mauvais moment. Alors que Liverpool attend les Merengues mardi, la moindre distraction pourrait coûter cher. Et comme souvent, Xabi Alonso prépare ses plans dans le secret, préférant brouiller les pistes jusqu’au bout. Pourtant, un onze circulerait déjà, avec plusieurs choix forts… et un tricolore de poids hors du coup.
La composition du Real Madrid contre Valence a fuité : Xabi Alonso écarte un Français
- Getty Images Sport
Attention au piège Valence, Alonso brouille encore les pistes
Vaincre Barcelone donne de l’élan, mais Valence possède ce profil agaçant, celui qui surgit quand on l’attend le moins. Les supporters madrilènes s’en souviennent encore : la dernière opposition au Bernabéu avait tourné au cauchemar sur un contre assassin en fin de rencontre. Aucun excès de confiance donc. Malgré leur position de relégable, les hommes de Carlos Corberan gardent un potentiel de nuisance certain. Le Real connaît la chanson : pas question de s'éparpiller en pensant trop tôt à Liverpool.
Depuis son arrivée sur le banc madrilène, Xabi Alonso cultive volontiers l’incertitude. Rarement deux fois la même équipe, rarement un plan prévisible. Ce duel ne déroge pas à la règle. À trois jours d’un choc européen dantesque, le coach veut garder tout le monde sous pression, maintenir une fraîcheur maximale et nourrir l’émulation interne.
- AFP
Une défense réorganisée et un choix fort au milieu
Derrière, Thibaut Courtois garde sa cage. Devant lui, un quatuor inédit : Fede Valverde occupera le couloir droit, tandis qu’Eder Militao et Dean Huijsen composeront la charnière centrale. Sur le flanc gauche, Álvaro Carreras tient la corde pour débuter. Xabi Alonso fait confiance à des profils courageux, capables d’imposer du rythme et de supporter une rencontre physique.
Et puis, il y a le cas Eduardo Camavinga. Malgré une prestation très satisfaisante face au Barça, le Français verrait le banc au profit d’un trio au milieu totalement coordonné : Aurélien Tchouaméni comme sentinelle, Arda Güler pour assurer les transitions et Jude Bellingham pour dicter le tempo. Un message clair : personne n’a de passe-droit, peu importe le statut.
- Getty Images Sport
Feu d’artifice en attaque
L’avant-garde madrilène promet des étincelles. Pour punir Valence dès la moindre ouverture, Xabi Alonso pourrait miser sur une triplette explosive. Franco Mastantuono, incertain en milieu de semaine, devrait couvrir le couloir droit tandis que Kylian Mbappé, qui a reçu son Soulier d'Or vendredi, sera dans l’axe pour tenter de pulvériser la défense adverse. Quant à lui, Vinicius Jr, malgré les tensions d’après-Clasico, débuterait dans son couloir gauche. Avec une telle ligne offensive, Madrid vise l’étouffement rapide de son adversaire… histoire de plier le dossier avant de penser à Anfield.
La compo attendue du Real face à Valence :
Courtois - Fede Valverde, Militao, Huijsen, Álvaro Carreras - Tchouaméni, Bellingham, Arda Güler - Mastantuono, Mbappé, Vinicius Jr