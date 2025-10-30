Alors que l’Espagne vibrait encore après la victoire merengue face au Barça, beaucoup attendaient une prise de parole du Real Madrid sur les tensions nées de ce choc brûlant. Surprise : le club madrilène a choisi un tout autre terrain. Plutôt que de commenter la tempête sportive et médiatique post-Clasico, la Maison Blanche a mis en avant une célébration majeure pour son attaquant star. Kylian Mbappé, tout juste arrivé dans la capitale espagnole il y a quelques mois, s’apprête à recevoir une distinction personnelle majeure, symbole d’un début d’ère madrilène déjà très fort.
Le communiqué du Real Madrid sur Kylian Mbappé après le Clasico
- Getty
Le Real Madrid sort du silence, mais pas sur le Clasico
Il aura fallu quatre jours après le succès 2-1 contre le FC Barcelone pour que le Real Madrid communique publiquement. Pourtant, aucune mention du Clasico, ni des échanges tendus qui ont suivi sur les réseaux ou dans la presse. Madrid tourne la page de son côté, du moins officiellement, et préfère braquer les projecteurs sur son numéro 10 tricolore.
Kylian Mbappé, déjà Pichichi de Liga la saison dernière avec 31 buts, va recevoir son trophée de meilleur buteur européen 2024-2025. Une récompense méritée au regard de son impact, même si certains doutent encore de son niveau actuel. Étrange débat quand on regarde les chiffres : 44 buts sur la saison passée, soit autant que lors de son ultime exercice avec le PSG.
- GOAL
Une distinction historique pour l’attaquant français
Ses 31 réalisations en Liga lui ont offert 62 points dans ce classement spécifique, devant Mohamed Salah et Viktor Gyökeres. Ce dernier a certes marqué davantage (39 buts), mais son championnat offre un coefficient de 1,5, ce qui le place derrière le Français, qui a été sacré Soulier d’Or.
Pour Mbappé, cette récompense a une saveur particulière. Il l’effleurait lors des saisons 2018-2019 et 2021-2022. Cette fois, il la tient enfin. À 26 ans, il rejoint ainsi certains monstres sacrés du football : Gerd Müller, Ronaldo Nazário, Thierry Henry, Marco van Basten ou encore Hugo Sánchez. Une ligne de plus dans un palmarès déjà lourd, mais loin d’être complet selon ses ambitions.
- Getty
Le Real détaille la cérémonie
Le club madrilène a officialisé la nouvelle dans un communiqué clair : « Demain, vendredi 31 octobre, à 13h30, la remise du Soulier d'or 2024-2025 à Kylian Mbappé aura lieu dans la loge présidentielle du stade Santiago Bernabéu (en direct sur Realmadrid TV). Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, le représentant des médias sportifs européens, Juan Ignacio Gallardo, l'entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, et des joueurs de l'équipe première du Real Madrid assisteront à l'événement ».
La cérémonie se tiendra donc à Valdebebas, en présence des cadres du club et de l’effectif professionnel. Un moment solennel, presque historique, qui montre à quel point Madrid mise sur lui.
- AFP
Cap sur un doublé dès cette saison ?
Déjà élu joueur du mois en Liga à deux reprises d’affilée, déjà meilleur buteur du championnat espagnol avec 11 buts, Mbappé vit un départ idéal sous le maillot blanc. Pourquoi ne viserait-il pas un nouveau Soulier d’or dès cette saison ?
Sa confiance crève l’écran. Son niveau grimpe encore. Et sa quête de légende ne fait que commencer.