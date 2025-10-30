Le communiqué du Real Madrid sur Kylian Mbappé après le Clasico

Il aura fallu quatre jours après le succès 2-1 contre le FC Barcelone pour que le Real Madrid communique publiquement. Pourtant, aucune mention du Clasico, ni des échanges tendus qui ont suivi sur les réseaux ou dans la presse. Madrid tourne la page de son côté, du moins officiellement, et préfère braquer les projecteurs sur son numéro 10 tricolore.

Kylian Mbappé, déjà Pichichi de Liga la saison dernière avec 31 buts, va recevoir son trophée de meilleur buteur européen 2024-2025. Une récompense méritée au regard de son impact, même si certains doutent encore de son niveau actuel. Étrange débat quand on regarde les chiffres : 44 buts sur la saison passée, soit autant que lors de son ultime exercice avec le PSG.