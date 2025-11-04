Le Real Madrid se prépare pour un duel brûlant à Anfield, l’un de ces soirs où l’Europe retient son souffle. Une fuite a dévoilé le onze aligné par Xabi Alonso, et même si la logique domine, un changement vient bousculer l’équilibre prévu. Cette rencontre face à Liverpool, souvent synonyme de bruit, d’intensité et de sueur froide, peut déjà marquer un tournant dans la campagne madrilène en Ligue des champions. Place désormais aux certitudes… et à la seule incertitude qui a forcé l’entraîneur merengue à revoir légèrement ses plans.
La composition du Real Madrid contre Liverpool a fuité : Xabi Alonso fait un gros changement
- Getty Images Sport
Un choc de géants avec une compo presque inchangée
Le Real Madrid débarque dans la fournaise d’Anfield ce mardi soir, prêt à croiser le fer avec Liverpool dans l’un des affrontements les plus attendus de cette phase de ligue. L’enjeu ne concerne pas seulement les points : c’est une question de prestige, de puissance et de capacité à répondre dans les grands rendez-vous. Pour ce déplacement, Xabi Alonso ne bouleversera pas son système, ni son socle de titulaires. Il choisit la continuité, sauf pour un poste où un pépin physique a changé la donne.
Contre Valence, ses joueurs ont déroulé un football autoritaire (4-0). Il garde cette ossature pour affronter les Reds, avec un seul ajustement imposé par les circonstances. La mission reste claire : survivre à la pression rouge, puis frapper quand le moment se présentera.
- AFP
Mastantuono forfait, Camavinga reprend le rôle
L’absence du jeune Franco Mastantuono constitue la seule mauvaise nouvelle. Touché physiquement, il n’a pas pris part à la dernière séance collective et doit céder sa place. Sa gêne, liée à une pubalgie, force l’encadrement à le ménager. Son talent avait brillé contre Valence, mais cette fois, il suivra la bataille depuis l’extérieur.
Eduardo Camavinga récupère donc ce poste, comme lors du dernier Clásico où il a été stratosphérique. Le choix semble naturel tant le Français répond presque toujours présent quand une situation exige du caractère. Avec lui, le cœur du jeu respire énergie et agressivité positive. Un profil essentiel sous les lumières anglaises, lorsque le tempo peut basculer en quelques secondes.
- AFP
Une défense solide, malgré la pression annoncée
La ligne arrière du Real ne change pas ses habitudes. Thibaut Courtois garde les cages et incarne la sécurité ultime lors de ces nuits où chaque tir peut tourner l’histoire. Devant lui, Fede Valverde devrait occuper de nouveau le couloir droit. Malgré les rumeurs évoquant un retour de Trent Alexander-Arnold dans l’équipe, l’Uruguayen devrait garder son rôle, comme un rappel de sa polyvalence et de sa progression sous différents entraîneurs.
Éder Militão et Huijsen forment la charnière centrale, prêts à affronter un Liverpool réputé pour son harcèlement constant. À gauche, Álvaro Carreras a une mission immense : surveiller et anéantir Mohamed Salah. Une responsabilité lourde, mais aussi une opportunité rare de frapper fort sur la scène européenne.
- Getty Images Sport
Créativité et explosivité dans les couloirs offensifs
Au milieu de terrain, Aurélien Tchouameni se positionne en sentinelle, avec Eduardo Camavinga sur le côté et Arda Güler pour accompagner les sorties de balle. Jude Bellingham, légèrement excentré, apporte son volume et sa vision, toujours entre les lignes, prêt à faire basculer le match avec un éclair.
La ligne offensive repose sur deux noms capables de faire trembler n’importe quel stade : Vinicius Junior et Kylian Mbappé. La vitesse, les duels, les appels tranchants… tout y est. L’idée demeure simple : résister, puis transpercer.
La compo attendue du Real contre Liverpool :
Courtois - Fede Valverde, Militao, Huijsen, Carreras - Tchouameni, Arda Güler, Bellingham, Camavinga - Vinicius, Mbappé