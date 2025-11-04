La composition du Real Madrid contre Liverpool a fuité : Xabi Alonso fait un gros changement

Le Real Madrid débarque dans la fournaise d’Anfield ce mardi soir, prêt à croiser le fer avec Liverpool dans l’un des affrontements les plus attendus de cette phase de ligue. L’enjeu ne concerne pas seulement les points : c’est une question de prestige, de puissance et de capacité à répondre dans les grands rendez-vous. Pour ce déplacement, Xabi Alonso ne bouleversera pas son système, ni son socle de titulaires. Il choisit la continuité, sauf pour un poste où un pépin physique a changé la donne.

Contre Valence, ses joueurs ont déroulé un football autoritaire (4-0). Il garde cette ossature pour affronter les Reds, avec un seul ajustement imposé par les circonstances. La mission reste claire : survivre à la pression rouge, puis frapper quand le moment se présentera.