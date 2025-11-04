Le Real Madrid nage dans l’euphorie cette saison, mais même au sein d’un vestiaire rempli de stars, certaines limites ne doivent jamais être franchies. Ce week-end, une scène inattendue s’est produite. Kylian Mbappé, en quête d’un triplé, a laissé son penalty à Vinícius Júnior face à Valence. Beaucoup y ont vu un acte de générosité, d'autres un manquement au rôle de leader offensif et aux consignes de Xabi Alonso. Derrière les sourires post-match, l’entraîneur madrilène n’a pas laissé cet épisode filer. À quelques heures d’un choc crucial contre Liverpool, il a rassemblé ses deux joueurs pour remettre certaines règles au clair.
Mbappé et Vinicius recadrés : Xabi Alonso hausse le ton avant Liverpool
- Getty Images Sport
Un penalty offert qui enflamme le débat
Au stade, la scène a semblé belle. Mbappé pouvait s’offrir un triplé face à Valence, mais il a préféré céder le ballon à Vinícius Júnior. Une partie des supporters et observateurs a salué ce geste altruiste, relevant l’état d’esprit d’un champion qui pense d’abord au collectif.
D’autres voix ont réagi autrement. Pour elles, le Français devait conserver son rôle de tireur principal et respecter la hiérarchie fixée par le staff. Un attaquant à ce niveau vit aussi pour ses statistiques. Et pour certains, un joueur de cette stature ne peut improviser sur un moment aussi déterminant qu’un penalty.
- Getty Image/ Goal AR
Xabi Alonso calme la tempête en public… mais agit en interne
Face aux micros, Xabi Alonso a choisi la voie de l'apaisement. Pas question de laisser ce fait de jeu devenir un sujet explosif. Le coach madrilène refuse de donner du grain à moudre aux polémiques, et sa communication extérieure reste millimétrée.
Mais une fois les portes du vestiaire fermées, le ton est monté. Selon Defensa Central, l’entraîneur a réuni Mbappé et Vinícius pour remettre les pendules à l’heure. Désormais, aucune décision de ce type ne devra se prendre sans son aval, surtout si le score n’est pas largement acquis. L’idée est simple : le collectif passe avant les initiatives individuelles.
- Getty Images Sport
Mbappé, tireur numéro un et candidat au Soulier d’Or
Xabi Alonso ne le cache pas. Le Français détient les clés du secteur offensif. Et celui-ci doit convertir chaque occasion, en particulier sur penalty. C’est aussi une question de logique sportive : meilleur buteur de l’équipe, en pleine course au Soulier d’Or qu’il venait tout juste de remporter, Mbappé joue gros chaque semaine.
Son début de saison parle de lui-même. Le nouveau numéro 10 de la Maison Blanche compte 21 buts déjà sous le maillot madrilène et celui des Bleus. L’ancien Parisien avance avec une confiance totale. Il pèse, il frappe, il fait peur. Sa montée en puissance surprend même certains observateurs, tant son adaptation s’est faite rapidement.
- Getty Images
Vini n'est pas un expert
Cette phrase revient dans les couloirs de Valdebebas lorsqu'on évoque Vinícius face aux penalties. Malgré son talent incroyable, le Brésilien se montre moins fiable dans cet exercice. Le staff madrilène préfère donc confier cette responsabilité à Mbappé. Personne n’oublie que le Français en a raté quelques-uns dans sa carrière, mais son taux de réussite reste très élevé.
D'autres éléments offensifs pourraient théoriquement se charger des penaltys, Jude Bellingham par exemple. Pourtant, le club refuse d’ouvrir un débat inutile. Une hiérarchie claire constitue la meilleure arme pour éviter tout malentendu.
- Getty
Un rappel d’ordre pour préserver l’équilibre
L'ambiance demeure excellente au Real Madrid, mais le staff veut éviter les débordements. Laisser un coéquipier tirer le penalty quand le match est déjà plié peut arriver. L’effectif comprend cela. En revanche, Xabi Alonso exige du sérieux quand le résultat reste incertain.
Cette fermeté témoigne d’un objectif clair : garder un groupe soudé, discipliné et focalisé sur les titres. À l'approche du duel face à Liverpool, personne n'a le droit à la distraction.