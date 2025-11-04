Mbappé et Vinicius recadrés : Xabi Alonso hausse le ton avant Liverpool

Au stade, la scène a semblé belle. Mbappé pouvait s’offrir un triplé face à Valence, mais il a préféré céder le ballon à Vinícius Júnior. Une partie des supporters et observateurs a salué ce geste altruiste, relevant l’état d’esprit d’un champion qui pense d’abord au collectif.

D’autres voix ont réagi autrement. Pour elles, le Français devait conserver son rôle de tireur principal et respecter la hiérarchie fixée par le staff. Un attaquant à ce niveau vit aussi pour ses statistiques. Et pour certains, un joueur de cette stature ne peut improviser sur un moment aussi déterminant qu’un penalty.