Real Madrid, la nouvelle tuile

L'Argentin, joueur clé de la rotation sous les ordres de Xabi Alonso, voit son absence survenir à un moment crucial de la campagne madrilène, obligeant le club à revoir sa tactique avant ce match européen capital de mardi.

Le Real Madrid confirme la blessure de Mastantuono.

Le Real Madrid a officiellement confirmé que Mastantuono souffre d'une pubalgie, aussi appelée hernie inguinale. Dans un bref communiqué, le club a déclaré : « Suite aux examens effectués aujourd'hui sur notre joueur Franco Mastantuono par les services médicaux du Real Madrid, une pubalgie a été diagnostiquée. Son rétablissement sera suivi de près. »

Aucune date de retour n'a été communiquée, ce qui signifie que le jeune homme de 18 ans sera indisponible pour une durée indéterminée. Mastantuono ne s'est pas entraîné avec l'équipe avant le déplacement à Anfield, préférant travailler au centre sportif de Valdebebas sous la supervision du staff médical.

Cette blessure arrive au plus mal pour le joueur et pour l'entraîneur du Real Madrid, Alonso, qui comptait sur le jeune Argentin dans ses rotations offensives cette saison. Mastantuono a disputé 12 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant un but et délivrant une passe décisive, mais son temps de jeu a récemment varié en raison du retour de joueurs clés comme Jude Bellingham et Eduardo Camavinga.

La pubalgie, aussi appelée hernie inguinale, est une blessure complexe et souvent tenace qui touche l'aine et le bas-ventre. Elle se développe généralement chez les athlètes pratiquant des sports de haute intensité exigeant des changements de direction rapides, des sprints explosifs et des mouvements de torsion répétitifs.

Contrairement à une simple élongation musculaire, la pubalgie implique une inflammation et un déséquilibre au niveau de la jonction entre les muscles abdominaux et adducteurs, près du bassin, ce qui rend la guérison imprévisible. Il peut falloir des semaines, voire des mois, aux joueurs pour retrouver leur pleine forme, et les rechutes sont fréquentes si la rééducation n'est pas menée avec soin.

Partout en Europe, plusieurs jeunes stars sont confrontées au même problème. Lamine Yamal (FC Barcelone), Nico Williams (Athletic Bilbao) et Cole Palmer (Chelsea) souffrent tous de blessures similaires cette saison. Dans le cas de Williams, cette blessure l'a limité à seulement 530 minutes de jeu cette saison et l'a également contraint à déclarer forfait pour le prochain match de Ligue des Champions de Bilbao contre Newcastle United. Le traitement de chaque joueur comprend du repos, de la kinésithérapie et du renforcement musculaire, la chirurgie restant un dernier recours.

Pour Mastantuono, le staff médical du Real Madrid adopte une approche prudente, privilégiant la forme physique à long terme plutôt que la disponibilité à court terme.