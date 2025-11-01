Paris s’apprête à vivre un début de soirée particulier. À trois jours d'un rendez-vous monumental face au Bayern Munich, le PSG accueille Nice dans un match qui pourrait piéger les champions de France si la concentration glisse. Luis Enrique, jamais où on l’attend, semble prêt à dégainer une composition totalement déstabilisante. Est attendu contre les Aiglons un onze plus ou moins inhabituel, avec un mélange d’expérience, de jeunesse et de choix forts. Les supporters s’en frottent déjà les yeux.
La compo du PSG contre Nice : Luis Enrique change tout
- AFP
Un match piégé avant l’Europe
Le timing interroge. Paris sort d’une rencontre sérieuse à Lorient (1-1) et doit enchaîner avec Nice, vainqueur lors de son dernier passage au Parc (1-3). Forcément, l’ombre du duel contre le Bayern plane. Le technicien espagnol connaît le danger d’un relâchement mental, surtout face à une équipe niçoise robuste, qui adore punir à la moindre erreur.
Luis Enrique joue gros : il doit maintenir le rythme en Ligue 1 sans user ses cadres, tout en gardant tout le monde concerné. Une équation que l’Espagnol adore résoudre à sa manière, souvent surprenante, parfois déroutante, mais toujours assumée.
- AFP
Des choix forts en défense
Dans les buts, Lucas Chevalier reste le patron. Devant lui, certitudes et surprises se mélangent. Achraf Hakimi retrouve son couloir droit après avoir soufflé en milieu de semaine, tout comme Willian Pacho, prêt à tenir l’axe. À gauche, Nuno Mendes s’installe pour débuter même si une titularisation de Lucas Hernandez ne serait pas surprenante, un choix attendu par les fans ravis de le revoir prendre du rythme.
Le dernier pion du quatuor défensif : Ilya Zabarnyi, aligné dans l’axe droit. Une décision qui marque encore une fois la volonté d’installer progressivement des profils variés et complémentaires dans ce secteur. L’Ukrainien devrait être préféré au capitaine Marquinhos dans l’axe.
- Getty Images Sport
Un milieu reconstruit et une attaque inattendue
Le cœur du jeu parisien évolue encore. Vitinha, reposé, reprend sa place. À ses côtés, João Neves revient pour apporter du liant, après ses minutes face à Lorient. Pour compléter ce trio, Kang-In Lee s'avance en favori, installé à droite pour animer le jeu, tandis que Neves occupera le côté gauche. Un milieu jeune, technique et mobile.
C’est sans doute là que Luis Enrique frappe le plus fort. Pas d'Ousmane Dembélé, freiné physiquement, pas de Gonçalo Ramos : Senny Mayulu devrait apparaître en pointe. Sur les ailes, Bradley Barcola glisse à gauche, et Khvicha Kvaratskhelia prend l’autre côté, inversement à la rencontre précédente. De quoi troubler Nice et surprendre les observateurs.
La compo attendue du PSG contre Nice :
Chevalier - Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes - Lee, Vitinha, Neves - Kvaratskhelia, Mayulu, Barcola