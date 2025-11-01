La compo du PSG contre Nice : Luis Enrique change tout

Le timing interroge. Paris sort d’une rencontre sérieuse à Lorient (1-1) et doit enchaîner avec Nice, vainqueur lors de son dernier passage au Parc (1-3). Forcément, l’ombre du duel contre le Bayern plane. Le technicien espagnol connaît le danger d’un relâchement mental, surtout face à une équipe niçoise robuste, qui adore punir à la moindre erreur.

Luis Enrique joue gros : il doit maintenir le rythme en Ligue 1 sans user ses cadres, tout en gardant tout le monde concerné. Une équation que l’Espagnol adore résoudre à sa manière, souvent surprenante, parfois déroutante, mais toujours assumée.