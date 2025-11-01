PSG - Nice : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Les matchs s’enchainent en Ligue 1 ces derniers jours. Après la dixième journée en milieu de semaine, le championnat français aborde son onzième épisode ce weekend. Plusieurs affiches alléchantes sont encore au programme pour cette nouvelle journée dont un choc très attendu entre le Paris Saint-Germain et l’OGC Nice.

Le PSG stagne en Ligue 1

Le PSG (21 pts) reste leader de la Ligue 1 malgré un nouveau coup d’arrêt, mercredi soir, sur la pelouse de Lorient (1-1). Un partage des points qui laisse tout de même les hommes de Luis Enrique en tête du classement, mais avec seulement un point d’avance sur leur poursuivant direct, l’AS Monaco.

Les Parisiens, irréguliers depuis plusieurs semaines, n’ont plus enchaîné deux victoires consécutives en championnat depuis septembre. Avant ce déplacement en Bretagne, ils sortaient d’un succès convaincant à Brest (0-3), après avoir été tenus en échec par Lille (1-1) puis Strasbourg (3-3). Paris n’a d’ailleurs pas remporté quatre de ses six derniers matchs de Ligue 1 (2 victoires, 3 nuls, 1 défaite), soit autant de matchs sans victoire lors des 24 précédentes rencontres (20 victoires, 2 nuls, 2 défaites).

Getty Images

Cependant, si leur constance domestique interroge, leur domination européenne demeure indiscutable. Champions d’Europe en titre, les Parisiens survolent la phase de groupes et s’apprêtent à accueillir le Bayern Munich mardi prochain, deux semaines après leur démonstration offensive sur le terrain du Bayer Leverkusen (2-7).

Nice relance la machine

De son côté, l’OGC Nice (8e, 17 pts) poursuit sa remontée en championnat. Les Aiglons ont enchaîné une troisième victoire consécutive en s’imposant face à Lille (2-0) à l’Allianz Riviera. Ce succès fait suite à leurs précédentes victoires contre Lyon (3-2) et Rennes (1-2), confirmant leur retour en forme. Malgré cette dynamique, le club azuréen reste pour l’instant cantonné à la huitième place du classement. Et les hommes de Franck Haise comptent jouer au mauvais tour au PSG, comme à leur habitude puisque Nice a remporté ses deux derniers déplacements au Parc des Princes.

Le Gym pourrait d’ailleurs devenir la première équipe à enchaîner trois victoires sur la pelouse du PSG depuis Lens entre avril 2003 et novembre 2006 (5). Sur la scène européenne par contre, la situation est toutefois bien différente. Engagés en Ligue Europa, les Niçois n’ont toujours pas trouvé la bonne formule. Après trois défaites en autant de matches, dont la dernière face au Celta Vigo (2-1), les hommes de Franck Haise tenteront de relancer la machine jeudi, à domicile, face à Fribourg.

Sur quelle chaine suivre le match Paris Saint-Germain - Nice ?

La rencontre entre le Paris Saint-Germain et l’OGC Nice sera à suivre ce samedi 1er novembre 2025 à partir de 17h sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.

Comment regarder de partout avec VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs en utilisant votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Paris Saint-Germain - Nice

Ligue 1 - Ligue 1 Parc des Princes

La rencontre entre le PSG et Nice se tiendra ce samedi soir, à partir de 17h00 (heure française) au Parc des Princes de Paris

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe du PSG

Luis Enrique pensait enfin pouvoir compter sur un effectif au complet, mais le déplacement à Lorient lui a réservé une mauvaise surprise. Le technicien espagnol a vu Désiré Doué, tout juste revenu de blessure et auteur de trois buts lors de ses deux dernières apparitions, rechuter sévèrement. Sorti sur civière, le jeune milieu offensif devra observer une nouvelle période d’arrêt de plusieurs semaines. En revanche, le retour de Fabian Ruiz apporte une note plus optimiste. Le milieu espagnol, longtemps incertain, pourrait réintégrer le groupe pour Nice. L’entraîneur parisien envisage d’ailleurs de remettre en place son ossature habituelle, en titularisant notamment Achraf Hakimi sur le flanc droit et Nuno Mendes à gauche avec Marquinhos et Pacho dans l’axe.

De son côté, Ousmane Dembélé, récemment remis sur pied, ne devrait pas débuter après une nouvelle alerte à la cheville. Ce qui permettrait à Senny Mayulu de retrouver la pointe aux côtés de Kvaratskhelia et Barcola. Au milieu, Joao Neves devrait accompagner Vitinha et Zaire-Emery. Dans les buts, ça devrait être Chevalier - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Neves - Kvaratskhelia, Dembélé (ou Mayulu), Barcola. Dans les buts, Lucas Chevalier part toujours favori.

Infos sur l'équipe de Nice

Les Niçois aborderont leur déplacement à Paris avec un effectif amoindri. Le secteur défensif reste décimé par les absences prolongées de Ndayishimiye, Abdelmonem et Bombito, tandis que le capitaine Dante, 42 ans, souffre de douleurs persistantes et manquera également à l’appel. En attaque, Terem Moffi, auteur de deux buts en Ligue 1, et Irvin Cho sont toujours à l’infirmerie. À ces forfaits s’ajoute la mise à l’écart de Jonathan Clauss, pourtant apte physiquement, mais non retenu par Franck Haise en raison de tensions internes. Le technicien des Aiglons peut toutefois s’appuyer sur Melvin Bard, Mendy et Oppong dans une défense à trois devant les buts de Yehvann Diouf. Franck Haise devrait ensuite former un milieu à quatre avec Louchet, Vanhoutte, Boudaoui et Abdi. L’attaque azuréenne devrait être à son tour, animée par Boga, Carlos et Sofiane Diop.

