Le PSG ne souffle jamais vraiment. À peine le succès renversant face à Tottenham digéré, les Parisiens plongent déjà dans un autre rendez-vous crucial : un déplacement à Monaco, toujours piégeux, qui pèse lourd dans la course à la première place. Pour ce choc de la 14e journée, Luis Enrique doit jongler avec plusieurs absences, repenser certains secteurs et composer une équipe taillée pour tenir la cadence. Une rencontre où la marge d’erreur se réduit, tout comme les options pour l’entraîneur espagnol, contraint de revoir une partie de ses plans.
La compo du PSG contre Monaco : le onze offensif innové par Luis Enrique
Un choc crucial pour rester au sommet
Le Paris Saint-Germain s’avance vers Louis-II avec l’obligation de gagner. La victoire contre Tottenham, acquise sur un spectaculaire 5-3, a donné un élan nouveau, mais elle n’efface pas les enjeux domestiques. Monaco, toujours accrocheur à domicile, représente un véritable test pour le collectif parisien.
Luis Enrique doit pourtant composer avec plusieurs forfaits importants. Désiré Doué manque à l’appel, tout comme Achraf Hakimi. Quant à Nuno Mendes, le club a confirmé qu’il est « victime d’une blessure minime à la cuisse droite lors du match face aux Spurs ». Une circonstance qui force l’entraîneur à reconfigurer son organisation défensive.
Une défense réorganisée avec Hernandez sur le flanc gauche
Privé de son latéral portugais, Luis Enrique devrait confier le couloir gauche à Lucas Hernandez. Le technicien n’a pas hésité à l’utiliser à ce poste lorsque les circonstances l’exigeaient, et la situation se répète.
Dans les buts, Lucas Chevalier garde la confiance du staff. La ligne défensive se dessine autour de Warren Zaïre-Emery à droite, tandis que le duo central formé par Ilya Zabarnyi et Willian Pacho devrait être reconduit. Une défense jeune, mobile, capable d’encaisser la pression monégasque si elle parvient à rester concentrée sur le long terme.
Un milieu complémentaire et porté vers l’avant
Au cœur du jeu, Luis Enrique s’appuie encore sur Vitinha, dont les récentes prestations ont suscité un flot de commentaires admiratifs, notamment après son triplé contre Tottenham. À ses côtés, Lee Kang-In et Fabian Ruiz devraient animer l’entrejeu.
Les trois profils offrent un mélange d’activité, de percussion et de maîtrise technique, ce qui permet au PSG d’accélérer sans perdre de contrôle dans les transitions.
Un trio offensif inédit pour créer des différences
Devant, le PSG se présente avec une attaque remaniée mais pleine de possibilités. Ibrahim Mbaye occupera une aile, Khvicha Kvaratskhelia l’autre, et Senny Mayulu devrait démarrer en pointe. Un trio jeune, imprévisible, capable de renverser une défense en un éclair.
Avec ce onze offensif, Paris espère frapper vite et fort, histoire de ne pas laisser Monaco s’installer dans le match.
La compo attendue du PSG contre Tottenham :
Chevalier - Zaïre-Emery, Zabarnyi, Pacho, Hernandez - Lee, Vitinha, Ruiz - Mbaye, Mayulu, Kvaratskhelia