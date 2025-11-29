La compo du PSG contre Monaco : le onze offensif innové par Luis Enrique

Privé de son latéral portugais, Luis Enrique devrait confier le couloir gauche à Lucas Hernandez. Le technicien n’a pas hésité à l’utiliser à ce poste lorsque les circonstances l’exigeaient, et la situation se répète.

Dans les buts, Lucas Chevalier garde la confiance du staff. La ligne défensive se dessine autour de Warren Zaïre-Emery à droite, tandis que le duo central formé par Ilya Zabarnyi et Willian Pacho devrait être reconduit. Une défense jeune, mobile, capable d’encaisser la pression monégasque si elle parvient à rester concentrée sur le long terme.