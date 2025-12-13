La compo du PSG contre Metz : Luis Enrique change tout

Depuis deux journées, Paris n’occupe plus la première place. Une situation inhabituelle pour le champion de France, désormais devancé par Lens. Le déplacement à Metz ressemble donc à une étape obligatoire dans la reconquête. Sur le papier, l’adversaire semble à la portée des Parisiens. Mais cette saison, le PSG n’impose plus la même autorité, ni le même rythme.

Et surtout, une victoire à Metz ne suffira pas forcément. Les regards se tourneront aussi vers Bollaert, où Lens reçoit Nice dimanche. Les Aiglons traversent une période très sombre, avec huit défaites consécutives, ce qui pourrait faciliter la tâche des Sang et Or.