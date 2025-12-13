Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Patrick Tchanhoun

La compo du PSG contre Metz : Luis Enrique change tout

À Metz, le Paris Saint-Germain joue gros ce soir. Leader perdu, titulaires bousculés, Luis Enrique prépare un onze très remanié.

Les dernières rencontres de l'année 2025 se disputent ce week-end. Ce samedi soir à 19h, le Paris Saint-Germain se rend à Saint-Symphorien avec une double mission. Il faudra d’abord gagner. Espérer ensuite un faux pas de Lens pour récupérer la tête du championnat. Face au dernier de Ligue 1, Luis Enrique a choisi une voie claire : faire tourner, sans renoncer à l’ambition.

    Le PSG doit reprendre la main en Ligue 1

    Depuis deux journées, Paris n’occupe plus la première place. Une situation inhabituelle pour le champion de France, désormais devancé par Lens. Le déplacement à Metz ressemble donc à une étape obligatoire dans la reconquête. Sur le papier, l’adversaire semble à la portée des Parisiens. Mais cette saison, le PSG n’impose plus la même autorité, ni le même rythme.

    Et surtout, une victoire à Metz ne suffira pas forcément. Les regards se tourneront aussi vers Bollaert, où Lens reçoit Nice dimanche. Les Aiglons traversent une période très sombre, avec huit défaites consécutives, ce qui pourrait faciliter la tâche des Sang et Or.

    Le suspense entretenu par Luis Enrique

    Fidèle à ses habitudes, Luis Enrique a brouillé les pistes en conférence de presse. Le poste de gardien reste officiellement ouvert entre Lucas Chevalier et Matvey Safonov. L’entraîneur parisien a tenu à souligner les prestations solides du Russe face à Rennes et à l’Athletic Club. Malgré ces éloges, Chevalier tient la corde pour débuter à Metz.

    Devant lui, une défense à quatre devrait prendre forme. La présence de Warren Zaïre-Emery au poste de latéral droit se confirme. Le milieu de formation semble de plus en plus à l’aise dans ce rôle hybride, capable de défendre bas et de se projeter vite.

    Une arrière-garde remaniée

    Sur le flanc gauche, Lucas Hernandez pourrait enchaîner. Suspendu en Ligue des champions, il reste disponible pour la Ligue 1 et offre une solution fiable. Dans l’axe, les options se réduisent. Marquinhos s’est blessé à la hanche mercredi, ce qui ouvre la porte à la paire Ilya Zabarnyi - Willian Pacho. Les deux défenseurs ont déjà partagé le terrain lors de la seconde période à Bilbao et pourraient être reconduits.

    Des ajustements au milieu et en attaque

    Au milieu, la rotation continue. João Neves devrait souffler. Kang-in Lee se prépare à intégrer le trio avec Vitinha et Fabian Ruiz. Un choix qui privilégie la maîtrise du ballon et la capacité à casser les lignes par la passe.

    Devant, Luis Enrique pourrait offrir une nouvelle opportunité à Ibrahim Mbaye. Le jeune attaquant évoluerait en soutien direct de Gonçalo Ramos. Sur les côtés, Bradley Barcola est pressenti à gauche, avec pour mission d’apporter vitesse et profondeur.

    En optant pour une rotation importante face à la lanterne rouge, Luis Enrique assume un risque mesuré. Le PSG n’a plus le luxe de calculer. Chaque point compte dans une course au titre qui s’annonce plus serrée que prévu. À Metz, Paris doit gagner. Le reste dépendra des autres.

  • La compo attendue du PSG contre Metz :

    Chevalier - Zaïre-Emery, Zabarnyi, Pacho, Hernandez - Lee, Vitinha, Ruiz - Mbaye, Ramos, Barcola

