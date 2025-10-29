Le Paris Saint-Germain poursuit sa route en Ligue 1 avec un nouveau défi en Bretagne. Après avoir dominé Brest il y a quelques jours, les Parisiens reprennent la compétition ce mercredi face à Lorient pour la 10e journée. Ce match en semaine pourrait marquer plusieurs retours importants dans le groupe et un remaniement tactique intéressant. Luis Enrique, fidèle à sa logique de rotation, compte injecter du sang neuf, surtout en défense où plusieurs ajustements sont attendus.
La compo du PSG contre Lorient : Luis Enrique innove en défense
Une semaine chargée pour le champion en titre
La Ligue 1 a choisi de programmer cette 10e journée en milieu de semaine, une période peu favorable pour souffler. Le PSG doit donc jongler entre récupération et compétitivité. Après sa victoire convaincante à Brest (0-3), le club parisien veut garder sa bonne dynamique et continuer de consolider sa place de leader. L’air breton semble bien réussir aux hommes de Luis Enrique, qui entament une série dense de rencontres.
L’entraîneur espagnol prévoit quelques changements dans son onze de départ afin de préserver certains cadres. Tout en maintenant un niveau de jeu élevé, il espère offrir du temps de jeu à plusieurs éléments de retour de blessure.
Lucas Chevalier conserve les gants
Dans les cages, Luis Enrique ne compte pas modifier ses plans. Lucas Chevalier gardera sa place de titulaire, confirmant ainsi la hiérarchie actuelle au poste. Matvey Safonov devra encore patienter, même s’il commence à trouver la situation frustrante. Le staff technique préfère s’appuyer sur la stabilité pour ce déplacement à Lorient.
Une défense remodelée au Moustoir
C’est probablement dans le secteur défensif que les changements seront les plus visibles. Achraf Hakimi, très sollicité ces dernières semaines, bénéficie d’un repos bien mérité. Le jeune Senny Mayulu devrait prendre sa place sur le flanc droit, une belle occasion pour lui de s’illustrer. À gauche, Nuno Mendes devrait tenir son couloir.
Dans l’axe, le capitaine Marquinhos effectuera son grand retour, lui qui n’avait plus débuté depuis le Clasico contre Marseille. À ses côtés, Willian Pacho pourrait démarrer, même si Beraldo reste en embuscade. Ce duo apporte puissance et sérénité, deux qualités précieuses face à une équipe lorientaise toujours redoutable à domicile.
Le milieu se réorganise autour de Vitinha
Luis Enrique compte également ajuster son milieu. Lee Kang-In étant absent du groupe, Warren Zaïre-Emery, souvent brillant ces dernières semaines, formera le trio central avec Vitinha et Désiré Doué. Cette association promet un équilibre intéressant entre récupération et projection vers l’avant.
Fabian Ruiz, toujours en phase de reprise, manque à l’appel. Quant à João Neves, il retrouve enfin le groupe après sa blessure survenue face à l’Atalanta, mais il commencera sur le banc. Son retour progressif offre au staff une option supplémentaire pour la rotation.
Un trio offensif inédit
En attaque, le technicien espagnol prépare une configuration inédite. Ousmane Dembélé devrait faire son retour dans le onze après avoir soigné ses pépins physiques. Luis Enrique devrait l’utiliser dans un rôle axial, une position où il a évolué depuis la saison écoulée.
Sur le côté gauche, Khvicha Kvaratskhelia tiendra son poste avec sa percussion habituelle, tandis que le jeune Ibrahim Mbaye aura l’occasion de se montrer aux avant-postes. Cette combinaison apporte vitesse, imprévisibilité et fraîcheur. De quoi mettre la défense adverse sous pression dès le coup d’envoi.
Un PSG entre prudence et ambition
Ce déplacement au Moustoir s’annonce piégeux. Lorient, en quête de points, jouera sans complexe devant son public. Luis Enrique veut éviter tout relâchement et insiste sur la nécessité de garder le même état d’esprit que face à Brest. L’entraîneur espagnol sait que la saison est longue et qu’une gestion intelligente de l’effectif reste essentielle pour maintenir le cap dans toutes les compétitions.
Avec un onze légèrement remanié mais toujours compétitif, le PSG espère repartir de Bretagne avec une nouvelle victoire et quelques certitudes supplémentaires avant d’aborder la suite de son calendrier chargé.
La compo attendue du PSG contre Lorient :
Chevalier - Mayulu, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Doué - Mbaye, Dembélé, Kvaratskhelia