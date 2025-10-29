La compo du PSG contre Lorient : Luis Enrique innove en défense

La Ligue 1 a choisi de programmer cette 10e journée en milieu de semaine, une période peu favorable pour souffler. Le PSG doit donc jongler entre récupération et compétitivité. Après sa victoire convaincante à Brest (0-3), le club parisien veut garder sa bonne dynamique et continuer de consolider sa place de leader. L’air breton semble bien réussir aux hommes de Luis Enrique, qui entament une série dense de rencontres.

L’entraîneur espagnol prévoit quelques changements dans son onze de départ afin de préserver certains cadres. Tout en maintenant un niveau de jeu élevé, il espère offrir du temps de jeu à plusieurs éléments de retour de blessure.