Lorient - PSG : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le football n’attendra pas une semaine pour revenir sur les pelouses de Ligue 1. Trois jours après la clôture de la neuvième journée, le championnat français aborde son dixième épisode ce mercredi avec plusieurs matchs au programme dont un intéressant duel à suivre le FC Lorient et le Paris Saint-Germain.

Lorient s’enfonce dans la tourmente

Battu dimanche sur la pelouse d’Angers (2-0), le FC Lorient (16e, 8 pts) traverse une période délicate. Ce nouveau revers, combiné aux bons résultats de ses concurrents directs, plonge le club breton dans la zone rouge. Le champion de Ligue 2 en titre occupe désormais la place de barragiste, à un point seulement du premier non relégable. Cette défaite confirme une dynamique inquiétante pour les hommes d’Olivier Pantaloni, déjà battus au début du mois par le Paris FC (2-0). Malgré une trêve internationale censée permettre de repartir sur de meilleures bases, les Merlus n’ont pas su enrayer la spirale négative, concédant un match nul spectaculaire face à Brest (3-3) lors de la reprise.

Le PSG reprend la main en Ligue 1

Pendant ce temps, le Paris Saint-Germain (1er, 20 pts) continue d’imposer son rythme en haut du classement. Le quadruple champion de France en titre a récupéré la tête de la Ligue 1 au détriment de Marseille, grâce à sa victoire nette à Brest (0-3). L’équipe de Luis Enrique devance désormais Lens (2e, 19 pts) d’un point et l’OM (3e, 18 pts) de deux longueurs. Si les Parisiens ont connu un léger coup d’arrêt début octobre avec deux nuls consécutifs face à Lille (1-1) et Strasbourg (3-3), ils ont vite redressé la barre. Leur domination s’étend également sur la scène européenne : leaders de la phase de ligue de la Ligue des champions, ils restent sur une impressionnante victoire à Leverkusen (2-7), confirmant la montée en puissance d’un collectif toujours aussi redoutable.

Sur quelle chaine suivre le match Lorient - Paris Saint-Germain ?

La rencontre entre le FC Lorient et le Paris Saint-Germain sera à suivre ce mercredi 29 octobre 2025 à 19h sur Ligue 1+, la chaîne officielle de la LFP, disponible sur DAZN ou Amazon Prime avec un abonnement. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne en passant par RMC Sport, votre FAI ou directement via le site ou l'application Ligue 1+.

Comment regarder de partout avec VPN

Horaire et lieu du match Lorient - Paris Saint-Germain ?

Ligue 1 - Ligue 1 Stade du Moustoir

La rencontre entre Lorient et le PSG se tiendra ce mercredi 29 octobre au Stade Moustoir de Lorient, à partir de 19h, heure française.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de Lorient

Le FC Lorient doit toujours composer avec plusieurs absences importantes. Isaak Touré, pilier de la défense, ainsi que le milieu offensif Fadiga et la recrue Sanusi, encore en attente de leurs premières minutes, figurent parmi les joueurs indisponibles. Le piston droit Katseris poursuit également sa convalescence, tandis que le défenseur central Faye, victime d’une blessure de longue durée, ne devrait pas retrouver les terrains avant janvier. À ces forfaits s’ajoute celui de Bamba Dieng, l’ancien attaquant de l’OM, récemment contraint à un rôle limité en sortie de banc. C’est donc Aiyegun Tosin qui devrait débuter à la pointe de l’attaque face au PSG. Derrière le Béninois, Olivier Pantaloni devrait miser sur Makengo et Pagis en attaque et le quatuor Le Bris - Abergel - Cadiou - Kouassi dans l’entrejeu. L’entraineur des Merlus devrait reconduire Mvogo dans les buts avec une défense composée de Méité, Silva, Yongwa et Talbi.

Infos sur l'équipe du PSG

De son côté, le PSG aborde cette nouvelle rencontre avec un effectif quasiment au complet. L’infirmerie s’est considérablement allégée durant la trêve internationale : Fabian Ruiz et João Neves ont tous deux repris l’entraînement collectif. Toutefois, seul le milieu portugais a été jugé suffisamment prêt pour participer au déplacement en Bretagne, où les Parisiens entendent poursuivre leur série de victoires. Mais Joao Neves ne devrait pas débuter face aux Merlus puisque le milieu parisien devrait être animé par Kang-In Lee, Vitinha et Mayulu. En défense, Luis Enrique devrait miser sur un quatuor composé de Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, et Nuno Mendes. Dans les buts, il est fort probable que le technicien espagnol ménage Lucas Chevalier, ce qui permettra à Matvey Safonov de s’illustrer. Du côté de l’attaque, Ousmane Dembélé devrait avoir sa première titularisation aux côtés d’Ibrahim Mbaye et Bradley Barcola.

