Malgré les propos rassurants de Luis Enrique, le calme apparent cache un certain malaise. Un jeune défenseur du PSG, frustré par son faible temps de jeu, songerait à quitter le club dès le mercato hivernal. Le joueur ne veut plus se contenter d’un rôle secondaire. L’absence de minutes pourrait bien précipiter sa décision, malgré la volonté du staff de le conserver. En interne, le dossier commence déjà à faire parler dans les couloirs du Camp des Loges.
Rester ou partir du PSG ? Une star de Luis Enrique a tranché
- AFP
Le PSG en déplacement, une polémique en arrière-plan
Alors que le Paris Saint-Germain s’apprête à défier Lorient ce mercredi pour la 10ᵉ journée de Ligue 1, une ombre plane sur la sérénité du vestiaire parisien. En apparence, tout semble sous contrôle, mais un cas précis agite les coulisses du club. Lucas Beraldo, le défenseur brésilien de 21 ans, commence à trouver le temps long sur le banc.
Interrogé à son sujet en conférence de presse, Luis Enrique a tenu à rappeler sa confiance en son joueur tout en l’invitant à la patience. Le coach espagnol s’est montré élogieux à l’égard de l’ancien de São Paulo, louant ses qualités techniques et sa maturité, malgré son jeune âge.
- Getty Images Sport
Luis Enrique affiche sa confiance
Le technicien du PSG a tenu à défendre son joueur devant les médias. Avec son ton calme habituel, il a livré une déclaration qui en dit long sur sa vision du groupe.
« Ce que je cherche, en tant que coach, c’est d’améliorer l’équipe, mais aussi individuellement. Et en ce sens, Beraldo est très jeune, mais il a beaucoup d’expérience, une personnalité. C’est un joueur que j’aime particulièrement pour sa capacité à jouer avec le ballon, à défendre de manière intelligente. Je suis content de lui. En ce moment, il ne joue pas tous les matches qu’il veut, mais c’est comme ça dans cette équipe », a expliqué Luis Enrique.
Cette phrase, pleine de diplomatie, semble surtout destinée à apaiser une tension naissante. Car derrière ce ton apaisant, le message est clair : la concurrence est rude au sein de la défense parisienne, et personne n’a de place garantie.
- Getty Images Sport
Le malaise grandit autour de Lucas Beraldo
Selon L’Équipe, ces mots n’auraient pas suffi à dissiper le malaise du jeune défenseur. Le quotidien sportif révèle que Lucas Beraldo vit mal sa situation. Avec seulement six apparitions depuis le début de la saison, le Brésilien souhaiterait plus de temps de jeu. Et ce manque de continuité commence sérieusement à peser sur son moral.
Toujours d’après le journal, Beraldo aurait déjà exprimé son envie de partir lors du dernier mercato estival, par l’intermédiaire de certains agents. Le PSG avait alors fermé la porte, misant sur son potentiel et sur sa progression à moyen terme. Mais à l’approche du mercato hivernal, la situation pourrait se tendre de nouveau.
- AFP
Un dossier sensible à gérer pour le PSG
Sous contrat jusqu’en 2028, Lucas Beraldo ne manque pas de courtisans. Son profil plaît à plusieurs clubs européens, et son âge en fait une valeur marchande intéressante pour Paris. Cependant, Luis Enrique ne souhaite pas s’en séparer. Le coach espagnol considère son joueur comme un élément d’avenir, capable d’apporter une alternative solide dans une défense où la hiérarchie reste mouvante.
La question est désormais de savoir si le joueur acceptera de patienter ou s’il forcera son départ en janvier. Le dossier devient d’autant plus épineux que le club doit déjà gérer un autre cas délicat, celui de Zabarnyi, dont la situation commence également à susciter des interrogations.
- AFP
Un hiver sous tension à Paris
À l’heure où le PSG prépare des échéances cruciales en Ligue 1 et en Ligue des champions, ces remous internes rappellent combien la gestion humaine compte autant que la tactique. Luis Enrique, adepte des rotations et de la méritocratie, devra trouver les mots justes pour éviter que la frustration d’un jeune talent ne se transforme en véritable départ.
Pour Lucas Beraldo, l’hiver s’annonce décisif. Rester pour se battre ou partir pour jouer, telle est la question.