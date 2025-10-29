Rester ou partir du PSG ? Une star de Luis Enrique a tranché

Le technicien du PSG a tenu à défendre son joueur devant les médias. Avec son ton calme habituel, il a livré une déclaration qui en dit long sur sa vision du groupe.

« Ce que je cherche, en tant que coach, c’est d’améliorer l’équipe, mais aussi individuellement. Et en ce sens, Beraldo est très jeune, mais il a beaucoup d’expérience, une personnalité. C’est un joueur que j’aime particulièrement pour sa capacité à jouer avec le ballon, à défendre de manière intelligente. Je suis content de lui. En ce moment, il ne joue pas tous les matches qu’il veut, mais c’est comme ça dans cette équipe », a expliqué Luis Enrique.

Cette phrase, pleine de diplomatie, semble surtout destinée à apaiser une tension naissante. Car derrière ce ton apaisant, le message est clair : la concurrence est rude au sein de la défense parisienne, et personne n’a de place garantie.