L’Olympique de Marseille défie Toulouse, ce samedi, à l’occasion de la 14e journée de Ligue 1. Un match à enjeu colossal pour les Phocéens qui doivent confirmer leur dynamique du moment et rester sur le podium au classement. C’est dans ce sens que Roberto De Zerbi a décidé de lancer ses meilleurs hommes à l’assaut des Violets, ce soir.
La compo de l’OM contre Toulouse : Le onze infernal de De Zerbi
Un match piège pour l’OM
L’Olympique de Marseille est sur une bonne série ces dernières semaines. Après des journées difficiles, le club phocéen vient d’enchainer trois victoires consécutives en Ligue 1 et a même regagné en Ligue des Champions (2-1 vs Newcastle), mardi. Les résultats de l’OM (2e, 28 pts) en championnat lui permettent de rester au contact du PSG (1er, 30 pts) avec l’ambition de détrôner les Parisiens.
Et cela passe par un enchainement de victoires, à commencer déjà par le match contre Toulouse, ce samedi. Et même si le Téfécé (10e, 16 pts) n’est pas une équipe facilement prenable, Roberto De Zerbi compte sur la ténacité de ses joueurs pour venir à bout poulains de Carles Marinez Novell, ce soir.
Roberto De Zerbi innove en défense
Absent depuis plusieurs semaines, Nayef Aguerd fait son retour ce samedi et devrait être titulaire dans l’axe aux côtés de Benjamin Pavard. Sur les côtés, Roberto De Zerbi devrait reconduire respectivement Timothy Weah à droite et Emerson Palmieri à gauche. C’est donc un quatuor défensif sans Benjamin Pavard qui devrait assurer la garde devant les cages de Geronimo Rulli.
De Zerbi change tout en attaque
Dans l’entrejeu, Geoffrey Kondogbia, ménagé contre Newcastle, devrait retrouver son rôle de pivot aux côtés de Pierre-Emile Hojbjerg devant la défense. Plus haut, Roberto De Zerbi devrait confier les clés de l’animation offensive à Angel Gomes qui se positionnerait entre le milieu et l’attaque.
Dans ce dernier secteur, le technicien italien devrait préférer Robinio Vaz à Pierre-Emerick Aubameyang au poste d’avant-centre. Le Minot, remplaçant mardi dernier, devrait pouvoir compter sur les ailiers Mason Greenwood et Igor Paixao pour lui fournir de bons ballons à mettre dans les buts toulousains.
La compo attendue de l’OM contre Toulouse
Rulli - Weah, Pavard, Aguerd, Emerson - Kondogbia, Højbjerg - Greenwood, Gomes, Paixao - Vaz.