La compo de l’OM contre Toulouse : Le onze infernal de De Zerbi

L’Olympique de Marseille est sur une bonne série ces dernières semaines. Après des journées difficiles, le club phocéen vient d’enchainer trois victoires consécutives en Ligue 1 et a même regagné en Ligue des Champions (2-1 vs Newcastle), mardi. Les résultats de l’OM (2e, 28 pts) en championnat lui permettent de rester au contact du PSG (1er, 30 pts) avec l’ambition de détrôner les Parisiens.

Et cela passe par un enchainement de victoires, à commencer déjà par le match contre Toulouse, ce samedi. Et même si le Téfécé (10e, 16 pts) n’est pas une équipe facilement prenable, Roberto De Zerbi compte sur la ténacité de ses joueurs pour venir à bout poulains de Carles Marinez Novell, ce soir.