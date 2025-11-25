Robinio Vaz vers un club de Ligue 1 ? L’étrange révélation qui secoue Marseille

Robinio Vaz s’impose progressivement comme un joueur incontournable du projet de Roberto De Zerbi. Profitant des absences ou des méformes de certains cadres, il convertit ses minutes de jeu en performances solides et en buts décisifs. Le jeune Français, recruté à l’été 2024 en provenance du FC Sochaux pour seulement 200.000 euros, montre une progression fulgurante qui attire l’attention des scouts européens. Chaque apparition de Vaz renforce sa confiance et confirme son potentiel à long terme.

Le club marseillais, conscient de la valeur croissante de Robinio Vaz, adopte une stratégie prudente pour ne pas précipiter sa montée en puissance. Les dirigeants veulent maximiser son développement tout en sécurisant son avenir contractuel. Toutefois, la concurrence étrangère s’intensifie et menace la stabilité du vestiaire, car Vaz attire désormais des clubs réputés pour leurs investissements ambitieux et leur suivi attentif des jeunes talents.