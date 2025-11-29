Marseille - Toulouse : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le championnat français suit son cours cette saison avec de grands matchs chaque weekend. Pour sa quatorzième journée, la Ligue 1 offre à nouveau à ses fans plusieurs affiches à enjeu colossal pour la suite de l’exercice actuel. L’une d’elles oppose l’Olympique de Marseille à Toulouse FC, ce samedi. Une rencontre à gagner pour l’OM qui vise le haut du classement.

L’OM relance la machine

Après une série de six rencontres compliquées avant la trêve internationale (deux victoires, un nul et trois revers), l’Olympique de Marseille (2e, 28 pts) a retrouvé de l’allant au moment de reprendre la compétition. La démonstration à Nice (1-5) a lancé le mouvement, mais c’est surtout la victoire de prestige face à Newcastle (2-1) qui a confirmé la bonne forme du moment des Phocéens. Cela faisait notamment douze ans que l’OM n’avait plus battu en Ligue des Champions une formation issue d’un des cinq grands championnats. Ce succès, précieux sur le plan comptable comme symbolique, replace les Marseillais (6 pts) dans le top 24 européen - à la 21ᵉ position - et relance pleinement leurs ambitions continentales. Revigoré, le club phocéen, qui reste sur trois victoires de suite en Ligue 1, devra pouvoir enchainer face à Toulouse. Un club qui réussit bien à l’OM qui est invaincu sur ses 22 derniers matchs en Ligue 1 face au Téfécé (14 défaites, 8 défaites). Il s’agit là de la deuxième plus longue série d’invincibilité de Marseille face à un même adversaire dans son histoire en Ligue 1 après celle contre Le Havre (23). Un record que Roberto De Zerbi et ses hommes comptent bien prolonger face aux Violets, ce samedi.

Toulouse en panne de résultats

Si les Marseillais ont retrouvé confiance et constance, la dynamique est bien différente du côté toulousain. Après deux succès encourageants face à Lyon (1-2) puis Metz (4-0), le Téfécé s’est progressivement enlisé. Les cinq rencontres suivantes n’ont apporté aucune victoire, et deux d’entre elles se sont soldées par des défaites. Le revers concédé à domicile contre Angers (0-1) le week-end dernier a confirmé les difficultés actuelles de Toulouse à gagner en Ligue 1. Avec seulement 16 unités au compteur, Toulouse occupe désormais la 10ᵉ place de Ligue 1. Une position qui reflète un manque de régularité, alors que l’équipe semblait lancée sur de meilleures bases quelques semaines plus tôt.

Sur quelle chaine suivre le match Marseille - Toulouse ?

La rencontre entre l'Olympique de Marseille et Toulouse sera à suivre ce samedi 29 novembre 2025 à partir de 21h 05 sur Ligue 1+, la chaîne officielle de la LFP, disponible sur DAZN ou Amazon Prime avec un abonnement.

Horaire et lieu du match OM - Toulouse

Ligue 1 - Ligue 1 Stade Orange Velodrome

La rencontre entre l'OM et Toulouse se tiendra ce samedi à 21h05, heure française, au Stade Vélodrome.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de l'OM

L’Olympique de Marseille doit encore composer avec un effectif amoindri. La série de blessures en défense - Facundo Medina, Amir Murillo puis Nayef Aguerd - a contraint Roberto De Zerbi à revoir ses plans. Mais le technicien italien pourra compter sur le défenseur marocain contre le Téfécé comme il l’a annoncé en conférence de presse, ce vendredi. « Aguerd devrait revenir et c'est tout mais c'est déjà une grande nouvelle. J'ai dit au staff de garder un oeil sur les joueurs qui jouent beaucoup », a confirmé De Zerbi.

Le Marocain postule même à une place de titulaire et obligerait le coach de l’OM à évoluer avec une défense à trois avec Benjamin Pavard et Leonardo Balerdi devant les buts de Geronimo Rulli. Timothy Weah et Emerson Palmieri seraient donc cantonnés à des rôles de pistons autour d’un double pivot composé d’Arthur Vermeeren et Pierre-Emile Hojbjerg. En attaque, le retour d’Hamed Junior Traoré se fait toujours attendre et De Zerbi devrait reconduire Igor Paixao sur l’aile gauche. Mason Greenwood devrait retrouver le côté droit à l’instar de Pierre-Emerick Aubameyang qui enchainerait en pointe.

Infos sur l'équipe de Toulouse

Du côté du Téfécé, les absences pèsent également. Abu Francis, touché gravement en sélection ghanéenne, est écarté des terrains pour plusieurs mois. Mario Sauer et Niklas Schmidt doivent eux aussi déclarer forfait. Concernant Aron Donnum, la commission disciplinaire a finalement retenu le caractère « blessant » de son geste envers Simon Ebonog (Le Havre), entraînant une suspension de deux rencontres à compter du 2 décembre. En conséquence, il reste potentiellement disponible pour figurer dans le groupe lors de cette affiche. Carles Martinez Novell devrait donc compter sur un groupe amoindri, emmené par Yann Gboho, pour essayer de créer la surprise au Vélodrome.

