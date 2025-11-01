La compo de l’OM contre Auxerre : Les choix forts de De Zerbi

Rien ne va à Marseille ces dernières semaines. L’OM reste, en effet, sur une série de trois matchs sans victoire, toutes compétitions confondues, dont un nul et une défaite en Ligue 1. Le club phocéen a d’ailleurs manqué encore une fois de prendre la tête du championnat en concédant un frustrant nul dans les derniers instants contre Angers, mercredi dernier (2-2). 3e au classement, l’Olympique de Marseille (19 pts) doit donc gagner face à Auxerre ce samedi pour rester au contact du PSG (1er, 21 pts) et conforter sa place sur le podium.

Ce qui ne sera pas si aisé quand on se souvient que l’AJA a remporté 6 points sur 6 face aux Olympiens la saison dernière (1-3, 3-0). Cette fois-ci, Roberto De Zerbi, pourtant privé de plusieurs de cadres, a décidé de sortir le grand jeu dès le coup d’envoi avec un onze ultra-offensif face aux Auxerrois, ce soir.