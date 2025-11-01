L’Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse de l’AJ Auxerre, ce samedi, à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1. Un match décisif pour les Phocéens qui doivent vite remonter la pente. Un enjeu qui a poussé l’entraineur marseillais, Roberto De Zerbi, à aligner une compo inédite face aux Bourguignons, ce soir.
La compo de l’OM contre Auxerre : Les choix forts de De Zerbi
- AFP
L’OM face à l’urgence d’une victoire
Rien ne va à Marseille ces dernières semaines. L’OM reste, en effet, sur une série de trois matchs sans victoire, toutes compétitions confondues, dont un nul et une défaite en Ligue 1. Le club phocéen a d’ailleurs manqué encore une fois de prendre la tête du championnat en concédant un frustrant nul dans les derniers instants contre Angers, mercredi dernier (2-2). 3e au classement, l’Olympique de Marseille (19 pts) doit donc gagner face à Auxerre ce samedi pour rester au contact du PSG (1er, 21 pts) et conforter sa place sur le podium.
Ce qui ne sera pas si aisé quand on se souvient que l’AJA a remporté 6 points sur 6 face aux Olympiens la saison dernière (1-3, 3-0). Cette fois-ci, Roberto De Zerbi, pourtant privé de plusieurs de cadres, a décidé de sortir le grand jeu dès le coup d’envoi avec un onze ultra-offensif face aux Auxerrois, ce soir.
- AFP
Roberto De Zerbi innove en défense
L’OM devrait évoluer dans un 4-2-3-1, comme à l’accoutumée, ce samedi. Si Geronimo Rulli sera dans les buts, Roberto De Zerbi devrait associer Benjamin Pavard et Nayef Aguerd dans l’axe comme à leurs débuts sous le maillot phocéen. Ce qui permettrait notamment à Amir Murillo et Emerson Palmieri d’enchainer respectivement une nouvelle titularisation sur les flancs droit et gauche de la défense olympienne.
- AFP
De Zerbi change tout en attaque
Dans l’entrejeu, De Zerbi devrait reconduire le duo Arthur Vermeeren – Pierre-Emile Hojbjerg en double pivot devant la défense. Plus haut, le poste de meneur de jeu devrait être confié à Matt O’Riley au détriment d’Angel Gomes, titulaire contre le SCO, mercredi. C’est en attaque que De Zerbi devrait faire un choix fort en faisant débuter à la fois Robinio Vaz et Pierre-Emerick Aubameyang. Le premier devrait démarrer à la pointe de l’attaque pendant que le second alternerait les ailes avec Mason Greenwood.
La compo attendue de l’OM contre Auxerre
Rulli - Murillo, Pavard, Aguerd, Emerson - Højbjerg, Vermeeren - Greenwood, O'Riley, Aubameyang - Vaz.