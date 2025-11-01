Auxerre - OM : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le lieu a tout du piège. Huit mois après une défaite catastrophique (3-0) qui avait plongé le club dans une crise profonde et provoqué le dérapage mémorable de Pablo Longoria sur l'arbitrage, l'Olympique de Marseille est de retour à l'Abbé-Deschamps. Ce samedi soir, c'est un OM en pleine crise de confiance et décimé par les blessures qui doit affronter ses vieux démons.

Un OM diminué et en pleine spirale négative

La belle série de victoires s'est brutalement arrêtée. Avec une défaite et un nul frustrant lors de ses deux derniers matchs de championnat, l'OM a perdu sa place de leader et sa sérénité. Surtout, Roberto De Zerbi fait face à un véritable point noir : une infirmerie qui déborde, avec pas moins de sept à huit absents confirmés pour ce déplacement, dont des cadres défensifs comme Balerdi et Medina, et l'attaquant Amine Gouiri.

Une bête noire nommée Auxerre

Si l'OM part favori sur le papier, l'AJA s'est transformée en véritable bête noire pour les Marseillais. Les Bourguignons ont remporté leurs deux confrontations la saison dernière, marquant six buts sans en encaisser un seul. Même s'ils sont actuellement 17èmes et en pleine lutte pour le maintien, les hommes de Christophe Pélissier savent qu'ils ont la recette pour faire déjouer cette équipe marseillaise, surtout à domicile.

La jeunesse marseillaise au pouvoir

Face à cette hécatombe de blessures, Roberto De Zerbi n'a d'autre choix que de faire confiance à sa jeunesse. La révélation de 18 ans, Robinio Vaz, auteur d'un doublé spectaculaire contre Angers en milieu de semaine, devrait à nouveau être alignée en attaque. Dans un match où la tension sera palpable, avec la présence du controversé arbitre Benoît Bastien, l'OM devra puiser dans ses ressources pour ne pas revivre le même cauchemar qu'en février dernier.

Horaire et lieu du match Auxerre - OM

Ligue 1 - Ligue 1 Stade de l'Abbé-Deschamps

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe d'Auxerre

Bonne nouvelle pour Christophe Pélissier, qui récupère plusieurs éléments importants avant la réception de l’Olympique de Marseille. L’AJA pourra en effet compter sur les retours de Sékou Mara, non qualifié à Strasbourg, ainsi que de Gideon Mensah, revenu dans le groupe après un congé familial, et de Danny Namaso, rétabli de ses douleurs à la cheville. Ces renforts offensifs tombent à point nommé pour un effectif en quête de dynamisme.

En revanche, Oussama El Azzouzi, blessé à la cheville face à Strasbourg, rejoint l’infirmerie en compagnie du défenseur Telli Siwe, toujours convalescent après une blessure au genou. Avec ces ajustements, Pélissier devrait aligner un onze plus équilibré, misant sur la vitesse de Casimir et Sinayoko sur les ailes pour tenter de bousculer un OM sous pression. L’AJA espère ainsi se relancer devant son public après une série compliquée.

Infos sur l'équipe de l'OM

Sous pression après trois matchs sans victoire, Roberto De Zerbi aborde le déplacement à Auxerre avec un groupe remanié et plusieurs absences de poids. Le coach italien devra se passer de Leonardo Balerdi, Timothy Weah, Geoffrey Kondogbia, Hamed Junior Traoré et Amine Gouiri, toujours à l’infirmerie, tandis que Bilal Nadir, victime d’un malaise face à Angers, est laissé au repos par précaution.

En revanche, De Zerbi peut compter sur plusieurs cadres pour tenter de relancer la machine olympienne : Geronimo Rulli, Nayef Aguerd, Matt O’Riley, Pierre-Emerick Aubameyang et Mason Greenwood sont bien présents. La surprise vient de la convocation du jeune défenseur Pladi N’Zinga Pambani, 18 ans, première apparition dans le groupe pro. L’OM, moribond en championnat, devra impérativement réagir à l’Abbé-Deschamps pour éviter de décrocher davantage du haut du classement.

