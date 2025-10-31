OM : De Zerbi fait son mea culpa avant Auxerre et assume sa part d’erreurs

Cette prise de responsabilité fait écho à son analyse de la défaite à Lisbonne, où il avait déjà reconnu ne pas avoir "réussi à [se] faire comprendre" à la mi-temps sur la posture de son équipe. Loin de s'enfermer dans ses certitudes, De Zerbi montre qu'il est en "recherche continue d'amélioration". Il l'a rappelé : "Je ne suis pas infaillible, je fais des erreurs. Quand je le fais, je lève la main et je dis que c'est de ma faute." Une franchise rare qui vise sans doute à dédouaner ses joueurs et à ressouder le groupe.