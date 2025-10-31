La belle dynamique marseillaise a pris du plomb dans l'aile. Après une défaite frustrante en Ligue des Champions face au Sporting, l'OM a enchaîné par un revers à Lens (1-2) et un nul décevant à domicile contre Angers (2-2), laissant échapper la première place de Ligue 1. Alors que l'équipe traverse une période de "malchance" et encaisse trop de buts selon son coach, et qu'elle est décimée par les blessures (Balerdi, Weah, Medina, Kondogbia, Traoré...), on aurait pu s'attendre à un Roberto De Zerbi offensif ou cherchant des excuses. Au lieu de cela, l'entraîneur italien a profité de sa conférence de presse ce vendredi pour livrer une analyse lucide et un surprenant mea culpa.
OM : De Zerbi fait son mea culpa avant Auxerre et assume sa part d’erreurs
"C'est peut-être mon erreur" : De Zerbi assume sa gestion
Interrogé sur un potentiel relâchement de ses joueurs après la série de victoires, le coach a d'abord défendu son groupe : "Non, non je ne pense pas. [...] Je ne pense pas qu'ils se sentent déjà arrivés." Il a ensuite immédiatement retourné la responsabilité vers lui-même, pointant une erreur dans sa gestion de la rotation et de la fatigue d'un effectif peu habitué à enchaîner les matchs de haut niveau. "C'est peut-être mon erreur de ne pas avoir fait assez de rotation avant," a-t-il admis. "Certains joueurs n'ont pas l'habitude de jouer tous les trois jours. [...] Si on joue 3-4-5 Ligues des champions d'affilée avec les mêmes joueurs, peut-être qu'ils auront l'habitude."
Reconnaître ses erreurs pour mieux avancer
Cette prise de responsabilité fait écho à son analyse de la défaite à Lisbonne, où il avait déjà reconnu ne pas avoir "réussi à [se] faire comprendre" à la mi-temps sur la posture de son équipe. Loin de s'enfermer dans ses certitudes, De Zerbi montre qu'il est en "recherche continue d'amélioration". Il l'a rappelé : "Je ne suis pas infaillible, je fais des erreurs. Quand je le fais, je lève la main et je dis que c'est de ma faute." Une franchise rare qui vise sans doute à dédouaner ses joueurs et à ressouder le groupe.
La tête, le cœur... et un effectif décimé
Face à Auxerre, un déplacement qui lui rappelle de mauvais souvenirs ("ils nous ont fait saigner" l'an dernier), De Zerbi sait que la solution n'est pas que tactique. Il a pointé le "manque de courage" contre Angers en première période et la nécessité d'être "plus méchants". Mais il doit surtout composer avec un effectif décimé par les blessures, ce qui est son "point noir" actuel. Il devra donc trouver des solutions, évoquant même la possibilité d'aligner un duo Robinio Vaz - Aubameyang en attaque.
Le rebond comme seule obsession
L'entraîneur marseillais a conclu sur sa motivation personnelle, qui doit rejaillir sur son équipe. "La revanche je l'ai contre tout le monde, ça me motive. Réagir c'est quelque chose qui me motive. Me rebeller ça me motive aussi." Cette "rage" de vaincre, il veut la transmettre à ses joueurs, qui doivent "puiser de l'énergie dans la tête" pour repartir sur une série de victoires. Son mea culpa sincère est une manière de montrer l'exemple : reconnaître ses erreurs pour mieux rebondir.