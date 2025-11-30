L’Olympique Lyonnais reçoit le FC Nantes, ce dimanche, en clôture de la 14 e journée de Ligue 1. Un match important pour les deux équipes qui sont en quête de rédemption en championnat. Du côté de l’OL, Paulo Fonseca a décidé de faire de grandes innovations dans son onze afin de venir au bout des Canaris, ce soir.
La compo de l’OL contre Nantes : Le onze explosif de Paulo Fonseca
- AFP
L’OL veut relancer la machine face à Nantes
Ce weekend ne réussit pas trop aux cadors. Après la défaite du PSG contre Monaco (1-0) et le nul de l’OM face à Toulouse (2-2), l’OL va tenter de connaitre un sort différent ce soir. L’enjeu est d’ailleurs de taille pour les Gones (8e, 21 pts) qui n’ont plus gagné en Ligue 1 depuis quatre matchs (3 nuls, 1 défaite), à l’instar de Nantes (2 nuls, 2 défaites). Si les Canaris (15e, 11 pts) est en lutte pour le maintien, l’Olympique Lyonnais doit remporter ce choc afin de revenir dans la course à l’Europe.
Et le club rhodanien est en grande confiance actuellement après sa victoire éclatante contre le Maccabi Tel Aviv en Ligue Europa, jeudi (0-6). Un match qui a vu Paulo Fonseca changer le visage de son équipe en abandonnant son 4-2-3-1 habituel pour un surprenant 3-4-3. Un schéma que le technicien portugais devrait reconduire face à Nantes, ce dimanche.
- AFP
Paulo Fonseca change tout en défense
Ainsi, l’OL devrait jouer avec une nouvelle défense expérimentale devant les buts de Dominik Greif, ce soir. Avec la blessure de Clinton Mata, Paulo Fonseca devrait à nouveau miser sur Tanner Tessmann pour accompagner Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico dans une charnière centrale à trois. Ce qui permettrait notamment à Abner Vinicius et Hans Hateboer de se concentrer davantage sur les tâches offensives dans leur rôle de pistons.
- AFP
Fonseca innove en attaque
Dans l’entrejeu, Paulo Fonseca devrait compter sur Mathys de Carvalho et Tyler Morton, de retour de suspension, pour ratisser les ballons et organiser parallèlement le jeu lyonnais. Plus haut, l’attaque lyonnaise devrait être portée par Pavel Sulc et Corentin Tolisso qui serviraient de points d’appui à l’avant-centre titulaire du soir, Martin Satriano.
La compo attendue de l’OL contre Nantes
Greif - Tessmann, Niakhaté, Tagliafico - Hateboer, De Carvalho, Morton, Abner - Sulc, Tolisso - Satriano.