La compo de l’OL contre Nantes : Le onze explosif de Paulo Fonseca

Ce weekend ne réussit pas trop aux cadors. Après la défaite du PSG contre Monaco (1-0) et le nul de l’OM face à Toulouse (2-2), l’OL va tenter de connaitre un sort différent ce soir. L’enjeu est d’ailleurs de taille pour les Gones (8e, 21 pts) qui n’ont plus gagné en Ligue 1 depuis quatre matchs (3 nuls, 1 défaite), à l’instar de Nantes (2 nuls, 2 défaites). Si les Canaris (15e, 11 pts) est en lutte pour le maintien, l’Olympique Lyonnais doit remporter ce choc afin de revenir dans la course à l’Europe.

Et le club rhodanien est en grande confiance actuellement après sa victoire éclatante contre le Maccabi Tel Aviv en Ligue Europa, jeudi (0-6). Un match qui a vu Paulo Fonseca changer le visage de son équipe en abandonnant son 4-2-3-1 habituel pour un surprenant 3-4-3. Un schéma que le technicien portugais devrait reconduire face à Nantes, ce dimanche.