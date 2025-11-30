Lyon - FC Nantes : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Groupama Stadium s’apprête à vivre une soirée lourde d’enjeux. Lyon, parfois séduisant mais souvent hésitant, reçoit une équipe nantaise en mal de repères et déjà concernée par la lutte pour le maintien. Deux trajectoires opposées, deux urgences différentes, mais un même besoin : recoller à leurs ambitions. La 14e journée de Ligue 1 se ferme avec ce duel où chaque détail peut renverser le scénario, surtout pour deux formations incapables de s’offrir du répit depuis plusieurs semaines.

Lyon cherche une série pour avancer

L’Olympique Lyonnais avance sur un fil. Ses 21 points et sa 7e place traduisent une équipe solide par séquences mais incapable de poser une empreinte durable. Le récent 0-0 sur la pelouse d’Auxerre rappelle ce problème récurrent : créer du jeu, oui, conclure, beaucoup moins.

Les Gones restent bloqués depuis quatre journées en championnat. Trois nuls, une défaite, et une impression étrange, celle d’un groupe qui tourne autour de ses qualités sans les exploiter pleinement. Cette période fragile embrouille les intentions lyonnaises, pourtant portées par un effectif capable de rivaliser avec les équipes du haut du tableau.

Une statistique intrigue, pourtant : malgré ces résultats irréguliers, Lyon ferme sa surface mieux que n’importe qui en Europe. Sept matchs sans encaisser cette saison en Ligue 1, un total partagé seulement par la Lazio, Arsenal et le PSG. La défense tient, mais tout le reste manque encore d’harmonie.

La seule respiration récente vient d’Europe. Une victoire 6-0 a remis du carburant dans les jambes et un peu de confiance dans les têtes. Dans plusieurs médias, on évoque un groupe revigoré, presque soulagé de voir ses efforts récompensés. Reste désormais à transférer cet élan sur la scène nationale.

Getty Images

Nantes arrive en crise et cherche de l’air

Le FC Nantes, lui, navigue en zone dangereuse. Son total de 11 points le fixe à la 15e place, trop près des profondeurs pour rester serein. Le dernier nul à Lorient prolonge une longue suite de matchs sans succès.

Les Canaris manquent d’efficacité, de continuité et parfois même d’assurance. La pente semble glissante, et l’ombre de la zone rouge se rapproche chaque semaine davantage.

Le déplacement à Lyon n’a rien d’un cadeau. Historiquement, cette affiche tourne presque toujours en faveur des Rhodaniens. Sur 47 duels en Ligue 1, les Lyonnais en ont remporté 27. Nantes ne s’impose que rarement dans le Rhône, et les chiffres parlent d’eux-mêmes : dix confrontations de suite sans victoire contre l’OL, une seule défaite lyonnaise sur les 23 derniers face-à-face au Groupama Stadium, un lointain 1-0 datant de septembre 2019.

Sur quelle chaine suivre le match OL - Nantes ?

La rencontre entre Chelsea et Arsenal sera à suivre ce dimanche 30 novembre 2025 à partir de 17h 30 sur Canal+ Sport 360. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, My Canal.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Lyon - Nantes

Ligue 1 - Ligue 1 Groupama Stadium

La rencontre entre Lyon et Nantes se disputera ce dimanche soir, à partir de 20h45, heure française, au Groupama Stadium.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de l'OL

L’Olympique Lyonnais se prépare une nouvelle fois à bricoler son équipe. Les compositions officielles ne sont pas encore tombées, mais les premières indications laissent apparaître un milieu de terrain probablement réorganisé. L’absence d’une véritable sentinelle comme Orel Mangala, régulièrement soulignée ces dernières semaines, oblige le staff à repenser l’équilibre de son entrejeu.

Le club rhodanien poursuit son long parcours avec plusieurs absences durables : Malick Fofana, Ernest Nuamah et Orel Mangala manquent toujours à l’appel. Et comme si cela ne suffisait pas, le secteur défensif doit désormais faire face à un nouveau coup dur : Ruben Kluivert, souvent utilisé comme option de rotation, a de nouveau disparu des feuilles de match, tout comme Clinton Mata, dont la cuisse fait encore débat. Aucun des deux n’a participé à la rencontre de Ligue Europa jeudi.

Dans le secteur offensif, la situation de Rachid Ghezzal, peu utilisé et toujours en quête de son premier but en Ligue 1 (0 but en 6 matchs), n’incite pas non plus à l’optimisme. Sa présence est très incertaine. Dans ce contexte, Lyon s’en remet surtout à ses hommes en forme : Sulc, auteur de 5 buts, Corentin Tolisso (3 buts), ou encore Moreira (2 réalisations). Tolisso a d'ailleurs illuminé la scène européenne jeudi soir en signant un triplé qui tombe à point nommé pour son équipe.

Quelques retours vont toutefois donner un peu d’air : Nicolás Tagliafico, Skelly Morton et Hans Hateboer ont purgé leur suspension et sont de nouveau disponibles. À l’inverse, Mata reste en attente d’un feu vert médical, au même titre que Ghezzal. Sulc, lui, devrait logiquement retrouver le onze de départ.

Si la tendance se confirme, Lyon pourrait débuter avec Greif dans les cages, une défense composée de Maitland-Niles, Moussa Niakhaté, Tagliafico, et soit Clinton Mata, soit Hateboer selon l’évolution de la blessure du premier. Le milieu verrait Tanner Tessmann et Morton assurer la récupération, tandis que le trio Karabec - Tolisso - Moreira serait aligné pour animer le jeu derrière Sulc, attendu en pointe.

Infos sur l'équipe de Nantes

Pour Nantes, l’heure est aussi aux ajustements. L’entraîneur pourrait opter pour un système plus compact que d’habitude, peut-être un 4-4-2 resserré, voire un bloc défensif plus bas pour tenter de contenir l’OL avant de frapper en transition. Les choix seront conditionnés par les joueurs encore aptes à jouer.

Si Johann Lepenant a fait son retour récemment, les Canaris restent handicapés dans l’entrejeu avec les forfaits de Francis Coquelin, victime d’une nouvelle rechute, et de Leroux, dont l’année 2025 semble déjà terminée. Dans le secteur offensif, l’incertitude plane autour de Lahdo - auteur d’un but cette saison - qui souffre d’une douleur à l’épaule et pourrait ne pas être totalement opérationnel.

En attaque, Guirassy (2 buts) devrait mener la ligne devant, accompagné de El-Arabi et Abline, qui comptent eux aussi deux réalisations chacun. Lepenant, entré en cours de jeu le week-end dernier, pourrait cette fois être titularisé. Coquelin et Leroux restent indisponibles, et Lahdo demeure un cas douteux.

Si les Canaris maintiennent les options envisagées, l’équipe pourrait s’articuler autour de Lopes dans les buts, avec une défense composée d’Amian, capitaine, d’Awaziem, de Tati et de Cozza. Au milieu, Tabibou, Mwanga et Lepenant - éventuellement remplacé par Kwon - seraient alignés. Devant, le trio offensif devrait réunir Guirassy ou Lahdo selon l’état du second, ainsi que El-Arabi et Abline.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

Classement