Ligue 1, le groupe de l'OL contre Nantes avec un revenant

À la veille d’un déplacement déterminant pour son redressement en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais avance avec prudence, mais aussi avec un certain optimisme. Après une démonstration européenne qui a surpris jusqu’à ses propres supporters, le club rhodanien voit enfin plusieurs éléments majeurs refaire surface. Entre besoins urgents de régularité et nécessité de confirmer ce réveil, les choix de Paulo Fonseca pour affronter Nantes dessinent une nouvelle dynamique, encore fragile, mais porteuse d’espoirs.

Orel Mangala enfin de retour, l’OL presqu’au complet contre Nantes

Porté par son large succès en Ligue Europa face au Maccabi Tel Aviv (0-6), l’OL aborde ce duel de la 14e journée de Ligue 1 face à Nantes avec l’ambition de transformer l’essai en championnat. Les Lyonnais (8e, 21 pts), en manque de constance ces dernières semaines, veulent rester dans la continuité de leur performance européenne. Pour cela, Paulo Fonseca bénéficie d’un renfort attendu depuis plusieurs mois : Orel Mangala. Absent depuis janvier, le milieu est officiellement de retour dans le groupe de l’OL et devrait rééquilibrer l’entrejeu.

Autour de Mangala, d’autres joueurs redeviennent disponibles, offrant à l’OL une marge de manœuvre précieuse. Nicolas Tagliafico, Tyler Morton ainsi que Hans Hateboer retrouvent le groupe après suspension, tandis que le jeune Adil Hamdani (16 ans) est de nouveau convoqué. Ces choix s’inscrivent dans une logique de continuité : stabiliser la dynamique enclenchée face au Maccabi Tel Aviv et aborder Nantes (15e, 11 pts) avec une ossature plus compétitive.