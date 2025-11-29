Toulouse héroïque, l’OM manque (encore) le coche (2-2)

Le Vélodrome a tremblé ce soir. Opposé à Toulouse ce samedi avec l’intention de reprendre la tête du championnat, l’OM a eu du mal à trouver la faille face à son public. La faute d’abord, à un bloc compact des Toulousains qui mettait en échec les Marseillais. Et si Pierre-Emerick Aubameyang voyait sa frappe s’envoler dans les travées du Vélodrome (11e), le Téfécé faisait preuve d’un réalisme glacial juste après le premier quart d’heure. Servi le long de la ligne de touche, Emerson se jouait de Nayef Aguerd puis de l’autre Emerson avant d’aller fixer Geronimo Rulli qu’il laissait stoïque sur sa ligne avec une frappe sèche (0-1, 15e).

Un but qui obligeait l’OM à assiéger la moitié de terrain adverse mais se heurtait à une bonne défense des Violets. Ces derniers profitaient également des espaces laissés par les locaux pour apporter du danger dans la surface marseillaise. Si Marseille dominait bien cette première partie, sa plus grosse occasion était finalement une reprise d’Aubameyang sauvée sur la ligne par Charlie Cresswell juste avant la pause (45e+2).