L’Olympique de Marseille était aux prises avec Toulouse, samedi soir, pour le compte de la 14e journée de Ligue 1. Longtemps menés au score, les Phocéens ont d’abord su renverser la tendance avant de se faire reprendre sur le fil par le Téfécé.
Toulouse héroïque, l’OM manque (encore) le coche (2-2)
Marseille discret, Toulouse clinique
Le Vélodrome a tremblé ce soir. Opposé à Toulouse ce samedi avec l’intention de reprendre la tête du championnat, l’OM a eu du mal à trouver la faille face à son public. La faute d’abord, à un bloc compact des Toulousains qui mettait en échec les Marseillais. Et si Pierre-Emerick Aubameyang voyait sa frappe s’envoler dans les travées du Vélodrome (11e), le Téfécé faisait preuve d’un réalisme glacial juste après le premier quart d’heure. Servi le long de la ligne de touche, Emerson se jouait de Nayef Aguerd puis de l’autre Emerson avant d’aller fixer Geronimo Rulli qu’il laissait stoïque sur sa ligne avec une frappe sèche (0-1, 15e).
Un but qui obligeait l’OM à assiéger la moitié de terrain adverse mais se heurtait à une bonne défense des Violets. Ces derniers profitaient également des espaces laissés par les locaux pour apporter du danger dans la surface marseillaise. Si Marseille dominait bien cette première partie, sa plus grosse occasion était finalement une reprise d’Aubameyang sauvée sur la ligne par Charlie Cresswell juste avant la pause (45e+2).
Le Téfécé craque, l’OM revient dans la partie
Au retour des vestiaires, la physionomie du match ne mettait pas du temps à changer avec plus d’animation des deux côtés. Toulouse s’offrait un contre éclair avec Emerson qui ne parvenait finalement pas à servir Alexis Vossah dans le bon tempo alors qu’il y avait un 3 contre 1 à jouer (52e). Dans la foulée, c’est Pierre-Emile Hojbjerg qui prenait sa chance mais sa frappe était déviée par Guillaume Restes sur le poteau (53e). Aubameyang (54e), puis Bilal Nadir (59e, 60e), ne trouvaient pas à leur tour sur leurs tentatives.
Les Olympiens, poussés par les encouragements du Vélodrome, haussaient le ton et accentuaient la pression sur les buts toulousains. Attiré par le but, l’OM se faisait peur derrière sur un lob d’Aron Doennum qui échouait sur la barre transversale, suivi d’un arrêt de Rulli face à Emerson (66e). Un raté regrettable pour Toulouse qui se faisait surprendre juste après par Igor Paixao qui se jouait de Djibril Sidibé et Guillaume Restes pour remettre les compteurs à zéro (1-1, 67e).
L’OM retombe dans ses travers, Toulouse résilient
Il n’en fallait pas plus pour revigorer les hommes de Roberto De Zerbi qui enchainaient ensuite les assauts sur le camp adverse. Après une nouvelle occasion vendangée par le Téfécé, l’OM repartait de l’avant et Aubameyang déposait un délicieux centre sur la tête d’Hojbjerg qui donnait l’avantage aux siens (2-1, 75e). Marseille passait en mode gestion face à des Violets qui avaient reculé dans leur moitié de terrain. Mais le Téfécé n’abdiquait pas et Santiago Hidalgo profitait d’une longue remise en touche pour lober Rulli de la tête (2-2, 90e+1).
Et c’était le dernier but de la rencontre qui s’achevait sur un nul entre Olympiens et Toulousains. Une grosse désillusion pour l’Olympique de Marseille (2e, 29 pts) manque encore l’occasion de doubler le PSG (1er, 30 pts) au classement. De son côté, Toulouse (9e, 17 pts) obtient un point précieux et probant pour la suite de la saison.