Equipe de France, le nouvel appel du pied de Corentin Tolisso à Deschamps

Après une soirée européenne mémorable, Corentin Tolisso savoure encore les effets d’un accomplissement unique : son premier triplé en carrière lors du large succès de l’Olympique lyonnais contre le Maccabi Tel Aviv (0-6). En conférence de presse ce samedi en marge du choc contre Nantes (dimanche, 20h 45), Corentin Tolisso est revenu sur ce moment charnière : « J'ai toujours aimé marquer. Quand j'étais plus jeune, j'étais avant-centre. J'ai changé de poste à 13 ans. J'ai cette détermination avant chaque match de vouloir marquer ». Des mots qui traduisent sa confiance retrouvée et son influence grandissante au sein du collectif lyonnais.

Désormais capitaine et figure d’expérience du groupe dirigé par Paulo Fonseca, Corentin Tolisso espère que ces performances renforceront ses chances de revenir chez les Bleus. À 31 ans, il ne cache pas son ambition de retrouver le maillot tricolore. « J'ai ce petit regret de ne pas aller au-dessus quand je me sens bien comme ça. Je me demande ce que je peux faire de plus. Comme le dit le sélectionneur, je ne peux rien faire de plus. À moi d’être régulier, de performer et je crois vraiment au fait que le travail va être récompensé. J’y crois dur comme fer », a-t-il confié.