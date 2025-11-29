Porté par une performance majuscule en Ligue Europa, Corentin Tolisso ravive ses ambitions internationales à l’approche de la Coupe du monde 2026. Le milieu de terrain lyonnais, auteur d’un triplé retentissant, multiplie les signaux envoyés à Didier Deschamps tout en assumant un état de forme qu’il juge exceptionnel. Loin de renoncer, Corentin Tolisso insiste sur sa détermination intacte, sa progression continue et son désir profond de retrouver les Bleus.
Equipe de France, le nouvel appel du pied de Corentin Tolisso à Deschamps
- AFP
Corentin Tolisso refuse de renoncer à l’équipe de France
Après une soirée européenne mémorable, Corentin Tolisso savoure encore les effets d’un accomplissement unique : son premier triplé en carrière lors du large succès de l’Olympique lyonnais contre le Maccabi Tel Aviv (0-6). En conférence de presse ce samedi en marge du choc contre Nantes (dimanche, 20h 45), Corentin Tolisso est revenu sur ce moment charnière : « J'ai toujours aimé marquer. Quand j'étais plus jeune, j'étais avant-centre. J'ai changé de poste à 13 ans. J'ai cette détermination avant chaque match de vouloir marquer ». Des mots qui traduisent sa confiance retrouvée et son influence grandissante au sein du collectif lyonnais.
Désormais capitaine et figure d’expérience du groupe dirigé par Paulo Fonseca, Corentin Tolisso espère que ces performances renforceront ses chances de revenir chez les Bleus. À 31 ans, il ne cache pas son ambition de retrouver le maillot tricolore. « J'ai ce petit regret de ne pas aller au-dessus quand je me sens bien comme ça. Je me demande ce que je peux faire de plus. Comme le dit le sélectionneur, je ne peux rien faire de plus. À moi d’être régulier, de performer et je crois vraiment au fait que le travail va être récompensé. J’y crois dur comme fer », a-t-il confié.
- AFP
Corentin Tolisso vise le Mondial 2026 et met la pression à Deschamps
Dans la continuité de sa réflexion, Corentin Tolisso affirme que la perspective de la Coupe du monde 2026 constitue un moteur puissant.« La Coupe du monde est un objectif. Cela m’aide à performer sur le terrain puisque je sais où je veux aller », explique-t-il. Conscient du chemin à parcourir, Corentin Tolisso admet toutefois partir de loin : « Je pars de loin, car vous voyez comme moi les décisions qui sont prises. Je les respecte. Je ne lâcherai pas. Si je suis amené à y aller, je serai très content. Si je n’y vais pas, mes filles seront très contentes ».
Interrogé sur un éventuel départ de Lyon afin de faciliter la gestion financière du club, Corentin Tolisso a fermement écarté cette option. « Je ne me suis pas posé cette question. Même si beaucoup de gens disent que le sélectionneur n'aime pas l'OL, je n'y crois pas forcément. Ce n'est pas une option de quitter l'OL, surtout au mois de janvier », a-t-il répondu. Le joueur insiste par ailleurs sur l’excellent état physique dans lequel il évolue : il se dit « dans la meilleure forme de [s]a carrière ».
- AFP
Deschamps ne ferme pas la porte à un retour de Tolisso en Bleu
Champion du monde en 2018, Corentin Tolisso n’a plus été appelé depuis juin 2021, date de sa 28e sélection. Pourtant, Didier Deschamps n’a jamais totalement écarté le Lyonnais. À plusieurs reprises, il a rappelé que Corentin Tolisso figurait toujours dans ses plans : « Il fait partie des pré-sélectionnés ». Mieux encore, le sélectionneur reconnaît son retour en forme : « Il peut être amené à être appelé. Il fait de très bonnes choses à Lyon après avoir, lui aussi, enchaîné des années compliquées avec les blessures ».
Toutefois, Didier Deschamps temporise quant à un retour immédiat de Corentin Tolisso : « Il a fait partie de la génération victorieuse, je ne l’oublie pas. Mais je vois ça dans un avenir un peu plus lointain. À partir du moment où je fais certains choix sur des jeunes qui ont moins d’expérience et de temps de jeu, je préfère prendre cette option-là ». Des propos qui confirment que, malgré ses performances, Corentin Tolisso devra encore patienter avant d’espérer figurer dans la liste des Bleus.