Kylian Mbappe Lamine Yamal 2025-26Getty/GOAL
Patrick Tchanhoun

Kylian Mbappé et Lamine Yamal ensemble en Russie, le rêve fou !

Un sélectionneur ose l’impensable : réunir Mbappé, Yamal et Kane sous le même drapeau. Une réponse qui en dit long.

Valery Karpin, patron de la sélection russe, n’a pas quitté les radars ces derniers jours. L’entraîneur s’est d’abord fait remarquer en visant directement Matvey Safonov après une grosse erreur lors d’un match amical face au Pérou (1-1). Le gardien du PSG, déjà sous pression depuis plusieurs semaines, a finalement quitté le rassemblement pour rejoindre Paris, alors même que la trêve internationale continue. Mais ce vendredi, Karpin a laissé de côté la polémique pour répondre avec franchise à une question inattendue : quel joueur étranger choisirait-il s’il pouvait renforcer son équipe ? Sa réponse, franche et dénuée d’hésitation, a créé un étonnant effet domino.