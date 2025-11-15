Valery Karpin, patron de la sélection russe, n’a pas quitté les radars ces derniers jours. L’entraîneur s’est d’abord fait remarquer en visant directement Matvey Safonov après une grosse erreur lors d’un match amical face au Pérou (1-1). Le gardien du PSG, déjà sous pression depuis plusieurs semaines, a finalement quitté le rassemblement pour rejoindre Paris, alors même que la trêve internationale continue. Mais ce vendredi, Karpin a laissé de côté la polémique pour répondre avec franchise à une question inattendue : quel joueur étranger choisirait-il s’il pouvait renforcer son équipe ? Sa réponse, franche et dénuée d’hésitation, a créé un étonnant effet domino.
Kylian Mbappé et Lamine Yamal ensemble en Russie, le rêve fou !
- AFP
La question qui désarçonne, la réponse qui surprend
Interrogé sur le profil international qu’il rêverait d’attirer, Valery Karpin n’a pas tourné autour du pot. « Je choisirais Kylian Mbappé et Lamine Yamal. Il nous faut probablement aussi un attaquant. Disons Harry Kane », a-t-il fait savoir. Une phrase simple, mais qui en dit long sur les ambitions fantasmées de l’entraîneur russe.
Ce choix n’a rien d’étonnant tant les trois joueurs cités figurent parmi les plus convoités du football mondial. Mbappé pour sa capacité à renverser un match en quelques secondes. Yamal pour son génie précoce. Kane pour son instinct de buteur. Karpin sait qu’il ne s’agit là que d’une projection imaginaire, mais la sincérité de sa réponse suffit à relancer les conversations autour de ces stars mondiales.
- Getty Images
Mbappé, un doublé puis le retour à Madrid
Alors qu'il a rejoint les Bleus pour le rassemblement de novembre, Kylian Mbappé a quitté la France. Mais avant de rentrer à Madrid, a offert à la France une qualification solide contre l’Ukraine en inscrivant deux buts. Ce succès a permis aux Bleus d’aborder la suite avec sérénité, même si la situation autour de leur capitaine reste délicate.
Depuis son départ en plein rassemblement, des voix s’élèvent en France pour dénoncer une blessure jugée « diplomatique ». Certains observateurs estiment que le timing tombe trop bien pour le club madrilène, tandis que d’autres affirment que l’attaquant ne chercherait qu’à éviter un conflit physique inutile.
- (C)Getty images
Yamal, absent et au cœur d’une tension Espagne-Barça
Du côté espagnol, Lamine Yamal connaît lui aussi un moment trouble. Le joyau du Barça ne disputera pas les deux derniers matchs des éliminatoires du Mondial 2026. La fédération a annoncé son absence pour blessure, mais une autre information circule : le club catalan aurait procédé à une intervention médicale sans en avertir la Fédération espagnole.
Ce geste a provoqué un nouveau bras de fer entre les deux institutions, déjà souvent en désaccord sur la gestion des joueurs. Le cas Yamal, jeune, fragile et précieux, cristallise encore davantage les tensions.
- AFP
Entre Safonov, blessures et polémiques, la Russie reste en ébullition
Pendant que les sélections européennes gèrent leurs pépins internes, la Russie vit elle aussi des jours agités. Matvey Safonov, arrivé au PSG à l’été 2024, traverse une période compliquée après une erreur face au Pérou. Sa sortie anticipée du rassemblement n’a fait qu’amplifier le bruit autour de lui, déjà scotché au banc au PSG derrière Lucas Chevalier.
Dans ce climat tendu, les propos de Karpin viennent presque comme une parenthèse légère, un instant où l’entraîneur s’autorise à rêver. Imaginer Mbappé, Yamal et Kane sous le maillot russe relève du scénario impossible, mais ce genre de réponse permet aussi d’évaluer l’admiration que suscitent ces stars au-delà de leurs frontières.