Kylian Mbappé et Lamine Yamal ensemble en Russie, le rêve fou !

Interrogé sur le profil international qu’il rêverait d’attirer, Valery Karpin n’a pas tourné autour du pot. « Je choisirais Kylian Mbappé et Lamine Yamal. Il nous faut probablement aussi un attaquant. Disons Harry Kane », a-t-il fait savoir. Une phrase simple, mais qui en dit long sur les ambitions fantasmées de l’entraîneur russe.

Ce choix n’a rien d’étonnant tant les trois joueurs cités figurent parmi les plus convoités du football mondial. Mbappé pour sa capacité à renverser un match en quelques secondes. Yamal pour son génie précoce. Kane pour son instinct de buteur. Karpin sait qu’il ne s’agit là que d’une projection imaginaire, mais la sincérité de sa réponse suffit à relancer les conversations autour de ces stars mondiales.