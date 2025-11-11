Entre le FC Barcelone et la Fédération espagnole, le ton est monté autour d’une intervention médicale passée inaperçue. Ce qui devait être une simple absence sportive a pris les allures d’un véritable incident diplomatique. À la veille d’une trêve internationale décisive, Lamine Yamal se retrouve encore au centre d’une tempête médiatique, provoquant étonnement, incompréhension et tensions entre deux institutions majeures du football espagnol.
Blessure diplomatique de Lamine Yamal avec la Roja ? Le Barça remet les pendules à l'heure
L’Espagne fracasse le Barça pour le forfait de Lamine Yamal
La trêve internationale de novembre devait permettre à l’Espagne de boucler sereinement sa qualification pour la Coupe du monde 2026. Mais un nom est venu bouleverser cette tranquillité : celui de Lamine Yamal. Alors que l’ailier du FC Barcelone devait rejoindre la sélection espagnole pour affronter la Géorgie et la Turquie, le jeune prodige a été déclaré forfait à la suite d’une intervention chirurgicale. Ce contretemps médical a pris des allures de querelle diplomatique entre le Barça et la RFEF, la Fédération espagnole de football. Le club catalan est accusé d’avoir opéré le joueur sans en avertir la sélection nationale.
Mardi, la RFEF a communiqué sa version des faits, affichant sa « surprise et consternation » face à une opération réalisée « sans que le staff médical de l'équipe nationale en soit préalablement informé ». Selon le communiqué officiel, l’instance aurait appris « lundi 10 novembre à 13h47, jour du début du stage de préparation officiel avec l'équipe nationale, que le joueur Lamine Yamal avait subi le matin même une intervention invasive par radiofréquence pour traiter une gêne pubienne ». Le rapport médical détaillant l’intervention n’aurait été transmis que tard dans la soirée, à 22h40, avec une recommandation de repos de sept à dix jours. Une situation jugée inacceptable par la Fédération, qui a décidé de dispenser le joueur du stage « en accordant la priorité absolue à sa santé ».
Le Barça dément la version de la RFEF
Face à ces accusations, le Barça n’a pas tardé à répondre par la voix de ses médias partenaires, notamment Sport et Mundo Deportivo. Le club assure avoir tenu la RFEF informée de l’évolution physique de Lamine Yamal et de sa pubalgie depuis plusieurs semaines. Selon la direction blaugrana, il ne s’agissait nullement d’une opération d’urgence tenue secrète, mais d’une procédure programmée après consultation de plusieurs spécialistes.
Le club précise également que l’intervention, pratiquée par radiofréquence, visait à accélérer la guérison du joueur. Lamine Yamal avait d’ailleurs été consulté par l’un des meilleurs experts européens dans ce domaine, le médecin belge Ernest Schilders, avant la décision finale. Dimanche encore, le jeune ailier avait inscrit un but lors de la victoire du Barça contre le Celta Vigo (2-4) en Liga. Le lendemain, il passait sur la table d’opération pour mettre fin à cette gêne persistante. Pour le club catalan, tout a été fait dans le respect des protocoles médicaux et de la santé du joueur.
Luis de la Fuente consterné par le forfait de Lamine Yamal
Si la version barcelonaise se veut rassurante, elle n’a pas suffi à apaiser la tension. Luis de la Fuente, sélectionneur de la Roja, a lui-même réagi dans une interview à la radio nationale espagnole (RNE) : « Bien sûr que j'ai été surpris. Quand on n'est au courant de rien, qu'on n'a aucun détail, et qu'on nous annonce cela, on est surpris. Surtout quand il s'agit d'un problème médical. » Ces déclarations traduisent une forme d’agacement du sélectionneur, qui déplore le manque de communication entre les deux institutions.
Pour Lamine Yamal, âgé de 18 ans, cette situation survient au pire moment. En pleine ascension au FC Barcelone, il espérait confirmer son retour en forme avec la sélection espagnole. Mais cette blessure diplomatique vient ternir l’image du jeune prodige, désormais coincé entre deux entités qui se renvoient la responsabilité.
Le Barça assume et veut tourner la page
Malgré la polémique, le Barça reste ferme : il n’a rien à se reprocher. Le club assure que la santé de Lamine Yamal a toujours été sa priorité et que la communication avec la RFEF n’a jamais été rompue. En interne, les dirigeants catalans se disent « surpris par le déferlement médiatique » et refusent que leur joueur serve d’enjeu institutionnel. Les médias espagnols affirment d’ailleurs que Yamal devrait reprendre l’entraînement collectif dans une dizaine de jours, avant de postuler à un retour à la compétition d’ici la fin du mois de novembre.
Pendant ce temps, la sélection espagnole continue son parcours qualificatif. Leader de son groupe après quatre victoires en autant de matchs, la Roja pourrait décrocher son ticket pour la Coupe du monde 2026 dès la prochaine journée, à condition de ne pas s’incliner face à la Géorgie et de profiter d’un faux pas de la Turquie contre la Bulgarie.