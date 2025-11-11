Blessure diplomatique de Lamine Yamal avec la Roja ? Le Barça remet les pendules à l'heure

La trêve internationale de novembre devait permettre à l’Espagne de boucler sereinement sa qualification pour la Coupe du monde 2026. Mais un nom est venu bouleverser cette tranquillité : celui de Lamine Yamal. Alors que l’ailier du FC Barcelone devait rejoindre la sélection espagnole pour affronter la Géorgie et la Turquie, le jeune prodige a été déclaré forfait à la suite d’une intervention chirurgicale. Ce contretemps médical a pris des allures de querelle diplomatique entre le Barça et la RFEF, la Fédération espagnole de football. Le club catalan est accusé d’avoir opéré le joueur sans en avertir la sélection nationale.

Mardi, la RFEF a communiqué sa version des faits, affichant sa « surprise et consternation » face à une opération réalisée « sans que le staff médical de l'équipe nationale en soit préalablement informé ». Selon le communiqué officiel, l’instance aurait appris « lundi 10 novembre à 13h47, jour du début du stage de préparation officiel avec l'équipe nationale, que le joueur Lamine Yamal avait subi le matin même une intervention invasive par radiofréquence pour traiter une gêne pubienne ». Le rapport médical détaillant l’intervention n’aurait été transmis que tard dans la soirée, à 22h40, avec une recommandation de repos de sept à dix jours. Une situation jugée inacceptable par la Fédération, qui a décidé de dispenser le joueur du stage « en accordant la priorité absolue à sa santé ».