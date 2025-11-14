Kylian Mbappé forfait, le Real Madrid trahit l'équipe de France

Kylian Mbappé a illuminé l’avant-dernier match qualificatif des Bleus contre l’Ukraine avec un doublé décisif (4-0), scellant la présence de l’équipe de France au Mondial 2026. Pourtant, moins de 24 heures après son récital, Kylian Mbappé a quitté le rassemblement tricolore, la Fédération française de football annonçant son forfait pour affronter l’Azerbaïdjan. Officiellement, Kylian Mbappé souffrirait d’une inflammation persistante à la cheville droite, nécessitant des examens réalisés à Madrid. Cette gêne, déjà signalée début octobre, avait entraîné un premier forfait du capitaine français en Islande.

Dans le staff de Didier Deschamps, la version reste claire : Kylian Mbappé est bel et bien diminué, et sa douleur est récurrente. L’hypothèse médicale semble donc fondée. Pourtant, ce retrait soudain intervient alors que Kylian Mbappé a enchaîné toutes les rencontres du Real Madrid depuis le précédent rassemblement. De quoi interroger la hiérarchie sportive : les Bleus sont-ils devenus la variable d’ajustement du calendrier madrilène ?