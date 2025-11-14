La qualification des Bleus pour la Coupe du monde 2026 aurait pu ouvrir une parenthèse sereine. Mais l’absence soudaine de Kylian Mbappé pour le déplacement en Azerbaïdjan rallume une vieille suspicion : le Real Madrid protège-t-il son joyau aux dépens de l’équipe de France ? Derrière l’argument médical, les signaux contradictoires se multiplient et alimentent les doutes.
Kylian Mbappé forfait, le Real Madrid trahit l'équipe de France
- AFP
Blessé à la cheville, Kylian Mbappé forfait avec les Bleus
Kylian Mbappé a illuminé l’avant-dernier match qualificatif des Bleus contre l’Ukraine avec un doublé décisif (4-0), scellant la présence de l’équipe de France au Mondial 2026. Pourtant, moins de 24 heures après son récital, Kylian Mbappé a quitté le rassemblement tricolore, la Fédération française de football annonçant son forfait pour affronter l’Azerbaïdjan. Officiellement, Kylian Mbappé souffrirait d’une inflammation persistante à la cheville droite, nécessitant des examens réalisés à Madrid. Cette gêne, déjà signalée début octobre, avait entraîné un premier forfait du capitaine français en Islande.
Dans le staff de Didier Deschamps, la version reste claire : Kylian Mbappé est bel et bien diminué, et sa douleur est récurrente. L’hypothèse médicale semble donc fondée. Pourtant, ce retrait soudain intervient alors que Kylian Mbappé a enchaîné toutes les rencontres du Real Madrid depuis le précédent rassemblement. De quoi interroger la hiérarchie sportive : les Bleus sont-ils devenus la variable d’ajustement du calendrier madrilène ?
- AFP
Une blessure diplomatique ? Les Bleus s’interrogent sur l’état de Mbappé
Alors que l’équipe de France évoque des examens indispensables, le Real Madrid affiche une tout autre tonalité. En interne, le club espagnol assure que Kylian Mbappé devrait être disponible le 23 novembre pour la rencontre de Liga face à Elche. Selon les informations relayées dans la presse espagnole et rapportées par RMC Sport, aucun contrôle médical supplémentaire ne serait même planifié. Cette confiance étonnante contraste avec le communiqué officiel de la FFF, accentuant le doute autour de l’état réel de Kylian Mbappé.
Ces divergences entretiennent l’idée d’un « forfait diplomatique », expression murmurée dans certains cercles proches des Bleus. Kylian Mbappé, élément central du dispositif madrilène, pourrait-il être préservé volontairement par son club ? Plusieurs membres du staff tricolore refusent d’écarter cette lecture, quand d’autres appellent à la prudence. Le cas Mbappé redevient ainsi un point sensible entre les deux institutions, où chaque mot et chaque calendrier alimentent une tension latente.
- Getty Images Sport
Kylian Mbappé divise toujours la France et le Real Madrid
Au-delà de l’épisode immédiat, l’affaire soulève une question plus large : la compatibilité entre les intérêts de l’équipe de France et ceux du Real Madrid concernant Kylian Mbappé. Depuis son arrivée en Espagne, chaque blessure, chaque absence ou chaque décision médicale autour de Kylian Mbappé semble scrutée, commentée et parfois contestée. Les ambitions madrilènes pèsent lourd, et le calendrier serré de novembre renforce encore la tentation de protéger l’attaquant.
Pour Didier Deschamps et son encadrement, l’enjeu est double : préserver Kylian Mbappé pour la suite et s’assurer que le dialogue médical reste transparent. La situation actuelle fragilise cette confiance. Tant que les versions divergeront, le doute subsistera, même si aucune des parties ne le reconnaît publiquement. Seule certitude : Kylian Mbappé reste au cœur d’un bras de fer que personne ne souhaite avouer.