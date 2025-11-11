PSG, la Russie dézingue Chevalier et interpelle Luis Enrique pour Safonov

Rien ne va plus dans les cages du Paris Saint-Germain. Alors que Lucas Chevalier peine à convaincre sous les ordres de Luis Enrique, son concurrent russe, Matvey Safonov, s’impatiente sur le banc. En Russie, les critiques fusent : médias et observateurs dénoncent une injustice flagrante, estimant que Safonov n’a rien à envier à Chevalier. Le sélectionneur des gardiens russes, Vitaly Kafanov, est même monté au créneau. Dans un contexte tendu où la moindre erreur coûte cher, le débat sur la hiérarchie des gardiens parisiens s’invite désormais au-delà des frontières françaises.
Lucas Chevalier sous pression malgré le soutien de Luis Enrique
Lucas Chevalier traverse une période délicate au PSG. Le jeune gardien français, arrivé cet été en provenance du LOSC, s’est retrouvé au centre d’une polémique extra-sportive après avoir été accusé d’avoir « liké » une publication pro-RN sur Instagram. Rapidement, Chevalier a démenti, expliquant que « cela est à l’opposé de ses convictions ». Le PSG, tout comme son entraîneur Luis Enrique, l’a soutenu publiquement, tentant d’éteindre une controverse qui tombait au plus mauvais moment. Car dans le même week-end, les champions de France affrontaient l’Olympique Lyonnais, un match crucial pour consolider leur place de leader.
Sportivement, Lucas Chevalier n’a pas été épargné. Lors du succès parisien (3-2) au Groupama Stadium, son positionnement a été pointé du doigt. Impuissant sur le but d’Afonso Moreira (1-1, 30e), puis lobé par Ainsley Maitland-Niles à la 50e minute (2-2), il a vu son rendement sévèrement critiqué. Si Luis Enrique l’a défendu en conférence de presse, évoquant la responsabilité collective, une partie de la presse et des supporters parisiens a été bien moins indulgente. Certains l’ont même qualifié de « pire gardien du PSG » sur les réseaux sociaux, tandis que d’autres regrettaient déjà le départ de Gianluigi Donnarumma.
Matvey Safonov s’impatiente et le débat s’enflamme en Russie
Dans l’ombre, Matvey Safonov observe la situation avec frustration. Recruté pour renforcer la concurrence, le portier russe de 26 ans n’a toujours disputé aucun match officiel cette saison. Selon Sov Sport, Safonov « célèbre un triste cap : il a passé 25 matches consécutifs sur le banc ». Et malgré les errements de Lucas Chevalier, Luis Enrique « refuse obstinément de donner sa chance à Matvey ». Une situation jugée incompréhensible en Russie, où les observateurs rappellent que Safonov « se donne à fond à l’entraînement et est toujours prêt à en découdre ».
Pour le média moscovite, la hiérarchie établie par Luis Enrique n’est plus tenable : « Ces derniers temps, le Français s’est montré de plus en plus incertain dans les buts. Prenons l’exemple du récent match contre Lyon, où une faute de Chevalier a permis à l’adversaire d’inscrire son deuxième but. » En Russie, on estime qu’il est grand temps que Matvey Safonov soit testé dans un match officiel. D’autant que le portier ne cache plus son agacement et a laissé entendre le mois dernier qu’un départ pourrait être envisagé si la situation ne changeait pas.
La presse russe dénonce un traitement injuste entre Chevalier et Safonov
La presse russe ne mâche pas ses mots à l’égard de Luis Enrique. Sport Express s’interroge : « Morton a enroulé le ballon pour Maitland-Niles, qui a lobé avec brio un Chevalier impuissant. Et si Safonov entrait en jeu ? La question semble rhétorique. Matvey jouera pour l’équipe nationale. » Pour le quotidien, le technicien espagnol s’obstine dans une hiérarchie figée, au détriment de la compétitivité. Sov Sport ajoute qu’« une vidéo circule désormais sur les réseaux sociaux montrant l’Ukrainien Zabarnyi serrant la main d’un coéquipier identifié comme Matvey Safonov grâce aux deux bagues qu’il porte habituellement », un détail devenu viral et perçu comme le symbole de sa mise à l’écart.
Ces polémiques médiatiques en Russie trouvent un écho grandissant, au point d’impliquer la Fédération. Les journalistes locaux estiment que le PSG « protège Chevalier », au détriment de la méritocratie. Selon eux, Matvey Safonov pourrait aisément rivaliser avec le Français, voire le dépasser, s’il obtenait sa chance. Ce sentiment d’injustice prend racine dans le fait que Luis Enrique ne semble pas envisager de rotation, même face à des adversaires de moindre calibre.
Kafanov monte au créneau et interpelle Luis Enrique
En Russie, le dossier Safonov dépasse le cadre des médias. Vitaly Kafanov, entraîneur des gardiens de la sélection nationale, a pris la parole dans les colonnes de Sport Express : « Oui, Matvey est le numéro un (en sélection). Malgré le manque de temps de jeu au PSG, il est en excellente forme grâce à un entraînement constant avec des grands noms. » Il a ensuite affirmé sans détours : « Je ne crois pas qu’il soit irréaliste de penser qu’il puisse devancer le Français. Ces gardiens sont à peu près du même niveau. Il faut juste donner à Matvey au moins trois matches d’affilée. Ensuite, il progressera de match en match. »
Une déclaration perçue comme un appel direct à Luis Enrique. Kafanov a également tenu à rappeler la force mentale de son protégé : « Les gardiens de but ne doivent jamais baisser les bras. Ils doivent être préparés à de telles situations dès le départ, dès qu’ils choisissent ce métier ingrat. Surtout lorsqu’un gardien russe a la chance d’évoluer dans le meilleur club d’Europe. Quelle autre motivation faut-il pour s’entraîner quotidiennement avec les meilleurs joueurs actuels, vainqueurs de la Ligue des Champions ? »
Un avenir incertain pour Safonov et la hiérarchie du PSG
Si Luis Enrique continue de protéger Lucas Chevalier, les signaux venus de Russie laissent entrevoir un mécontentement croissant. Matvey Safonov, toujours irréprochable à l’entraînement, ne veut plus se contenter du rôle de remplaçant silencieux. Vitaly Kafanov a d’ailleurs ajouté une phrase lourde de sens : « Ils craignent que Safonov ne prenne la place de Chevalier, car il a coûté 40 M€. » Cette affirmation résume à elle seule le ressenti du camp russe : Safonov serait victime d’un choix politique plutôt que sportif.
À Paris, Luis Enrique devra bientôt trancher. Le poste de gardien, souvent symbole de stabilité, devient un point sensible au sein du vestiaire. Si les erreurs de Lucas Chevalier se répètent, la pression populaire - amplifiée par les critiques venues de Moscou - pourrait forcer le technicien espagnol à revoir sa hiérarchie. En attendant, Matvey Safonov s’entraîne dans l’ombre, convaincu que son heure finira par venir.