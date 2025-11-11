PSG, la Russie dézingue Chevalier et interpelle Luis Enrique pour Safonov

En Russie, le dossier Safonov dépasse le cadre des médias. Vitaly Kafanov, entraîneur des gardiens de la sélection nationale, a pris la parole dans les colonnes de Sport Express : « Oui, Matvey est le numéro un (en sélection). Malgré le manque de temps de jeu au PSG, il est en excellente forme grâce à un entraînement constant avec des grands noms. » Il a ensuite affirmé sans détours : « Je ne crois pas qu’il soit irréaliste de penser qu’il puisse devancer le Français. Ces gardiens sont à peu près du même niveau. Il faut juste donner à Matvey au moins trois matches d’affilée. Ensuite, il progressera de match en match. »

Une déclaration perçue comme un appel direct à Luis Enrique. Kafanov a également tenu à rappeler la force mentale de son protégé : « Les gardiens de but ne doivent jamais baisser les bras. Ils doivent être préparés à de telles situations dès le départ, dès qu’ils choisissent ce métier ingrat. Surtout lorsqu’un gardien russe a la chance d’évoluer dans le meilleur club d’Europe. Quelle autre motivation faut-il pour s’entraîner quotidiennement avec les meilleurs joueurs actuels, vainqueurs de la Ligue des Champions ? »