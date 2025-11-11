La tension entre le FC Barcelone et la Fédération espagnole (RFEF) atteint de nouveaux sommets. Lamine Yamal, jeune prodige espagnol, ne participera pas aux deux prochains matchs de qualification pour la Coupe du monde 2026. La cause ? Une intervention chirurgicale décidée par le club catalan, menée sans en informer la sélection nationale. Cette situation relance une polémique autour de la gestion des joueurs entre clubs et sélections, alors que l’Espagne devait compter sur son talent offensif pour affronter la Turquie et la Géorgie.
Lamine Yamal au centre d’un nouveau gros clash entre l’Espagne et le Barça
Une opération qui allume la fédération
La RFEF a communiqué ce mardi pour annoncer officiellement le forfait de Lamine Yamal. Selon l’instance, le Barça aurait pris la décision de l’opérer sans prévenir le staff médical de l’équipe nationale espagnole. La Fédération ne cache pas son étonnement et sa consternation face à cette situation.
« Le service médical de la RFEF tient à exprimer sa surprise et sa consternation d'avoir appris, lundi 10 novembre à 13h47, jour du début du stage de préparation officiel avec l'équipe nationale, que le joueur Lamine Yamal avait subi le matin même une intervention invasive par radiofréquence pour traiter une gêne pubienne », indique le communiqué.
« Cette intervention a été pratiquée sans que le staff médical de l'équipe nationale en soit préalablement informé. Ce dernier n'a été mis au courant des détails que par un rapport reçu la veille à 22h40 (lundi), recommandant un repos de 7 à 10 jours. Compte tenu de cette situation, et en accordant la priorité absolue à la santé, à la sécurité et au bien-être du joueur, la Fédération Royale Espagnole de Football a décidé de le dispenser de ce stage. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement », poursuit le message officiel.
Une première altercation en septembre
Ce n’est pas la première fois que le Barça et la Roja s’affrontent à propos de Yamal. Le jeune attaquant avait déjà été au centre d’une polémique lors du rassemblement espagnol en septembre. Victime d’une pubalgie, il avait été contraint de jouer malgré une gêne physique notable. La réaction du club catalan avait été immédiate, dénonçant la gestion de la situation par la sélection.
Depuis, Yamal a manqué plusieurs rencontres avec Barcelone, en septembre et octobre, pour se soigner. Hansi Flick, entraîneur du Barça, a évoqué récemment l’état du joueur. « Il doit gérer sa blessure », avait-il déclaré le 2 novembre après la victoire contre Elche (3-1). « S’entraîner, se faire soigner. C’est un pas dans la bonne direction pour lui. On ne peut pas dire qu’il soit prêt pour l’instant. Il faut gérer sa blessure ».
L’inquiétude du staff barcelonais
Flick avait également mis en garde sur l’état de forme de Yamal après le match nul à Bruges (3-3) en Ligue des champions : « L'important, c'est qu'il gère bien la situation, car ce n'est pas facile. Il doit être très attentif à son entraînement et à ses soins. S'il y parvient, nous espérons que la douleur s'atténuera. Ce n'est pas simple ».
Face à ces contraintes médicales, le Barça a choisi l’option chirurgicale pour soulager son jeune talent. Le manque de communication avec la RFEF a enflammé les relations entre les deux instances.
Une relation sous tension
Cette nouvelle controverse met en lumière les tensions récurrentes entre clubs et sélections, surtout lorsque des jeunes prodiges sont concernés. Le Barça souhaite protéger son joueur et garantir sa disponibilité à long terme, tandis que la RFEF réclame une information préalable pour pouvoir gérer l’intégrité physique de ses internationaux.
Lamine Yamal, déjà suivi de près pour son talent et ses performances, devient malgré lui le symbole de cette confrontation. Le forfait du joueur espagnol pour les deux matchs de qualification contre la Turquie et la Géorgie illustre parfaitement les conflits possibles entre clubs et fédérations nationales dans le football moderne.