Lamine Yamal au centre d’un nouveau gros clash entre l’Espagne et le Barça

La RFEF a communiqué ce mardi pour annoncer officiellement le forfait de Lamine Yamal. Selon l’instance, le Barça aurait pris la décision de l’opérer sans prévenir le staff médical de l’équipe nationale espagnole. La Fédération ne cache pas son étonnement et sa consternation face à cette situation.

« Le service médical de la RFEF tient à exprimer sa surprise et sa consternation d'avoir appris, lundi 10 novembre à 13h47, jour du début du stage de préparation officiel avec l'équipe nationale, que le joueur Lamine Yamal avait subi le matin même une intervention invasive par radiofréquence pour traiter une gêne pubienne », indique le communiqué.

« Cette intervention a été pratiquée sans que le staff médical de l'équipe nationale en soit préalablement informé. Ce dernier n'a été mis au courant des détails que par un rapport reçu la veille à 22h40 (lundi), recommandant un repos de 7 à 10 jours. Compte tenu de cette situation, et en accordant la priorité absolue à la santé, à la sécurité et au bien-être du joueur, la Fédération Royale Espagnole de Football a décidé de le dispenser de ce stage. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement », poursuit le message officiel.