C'est fait ! Le PSG tient sa première recrue estivale

Le PSG a officialisé vendredi, sa première recrue estivale.

Le mercato estival est officiellement ouvert en France depuis le 10 juin dernier. Cette fenêtre de transferts sera très agitée dans la capitale française avec des mouvements dans le sens des arrivées comme des départs. Des mouvements qui ont d’ailleurs démarré depuis avec les départs de Kylian Mbappé, Keylor Navas, Layvin Kurzawa et Alexandre Letellier. Il ne manquait alors que les arrivées qui ont démarré ce vendredi avec l’officialisation de la première recrue estivale du PSG.

Le PSG lance son mercato

Le mercato du PSG est enfin lancé pour ce qui concerne les nouvelles recrues. Avant même le départ de Kylian Mbappé, le club de la capitale ciblait déjà des attaquants sur le marché des transferts. Paris a notamment jeté son dévolu sur des joueurs comme Rafael Leao, Victor Osimhen, Marcus Rashford, Victor Gyokeres ou encore Khvicha Kvaratskhelia.

De tous ces dossiers, il n’y avait que celui du dernier cité qui était en bonne voie avant que Naples ne décide de mettre un veto au départ de l’ailier géorgien. En plus de cela, le PSG n’a pas eu de réussite pour ses cibles au milieu de terrain ni pour celles en défense pour le moment. Mais la chance a souri au board parisien pour ce qui est du poste de gardien de but.

Matvey Safonov au PSG, c’est officiel

Le Paris Saint-Germain a en effet, officialisé la signature de Matvey Safonov ce vendredi. Attendu depuis plusieurs semaines, le gardien russe s’engage avec le club francilien pour les cinq prochaines années. Le montant de l’opération entre le PSG et Krasnodar s’élève à 20 millions d’euros, bonus compris. Matvey Safonov arrive notamment au PSG pour concurrencer Gianluigi Donnarumma. L’international russe est même déjà très excité à l’idée d’évoluer sous les couleurs parisiennes.

« Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, l'un des plus grands clubs de par son histoire et son palmarès. J’ai déjà hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers, de défendre mes nouvelles couleurs et de rendre fiers les supporters. Allez Paris ! », a déclaré Matvey Safonov.