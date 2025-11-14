Mbappé et Camavinga blessés, les premières nouvelles sont tombées

Kylian Mbappé, encore brillant lors de la victoire contre l’Ukraine (4-0), a dû renoncer au déplacement en Azerbaïdjan en raison d’une gêne persistante à la cheville droite. Selon le communiqué de la FFF, l’attaquant « se ressent toujours d’une inflammation de la cheville droite qui nécessite des examens » et effectuera ceux-ci à Madrid. Cette blessure remonte à son entorse du 4 octobre face à Villarreal, une lésion qui avait déjà contraint Kylian Mbappé à déclarer forfait contre l’Islande quelques jours après avoir joué contre l’Azerbaïdjan.

Cette fois encore, le staff n’a pris aucun risque, préférant laisser Kylian Mbappé se reposer malgré son doublé inscrit lors du match décisif contre l’Ukraine. De son côté, Eduardo Camavinga doit également quitter le groupe tricolore, victime d’une gêne aux ischios. Le milieu du Real Madrid, déjà ménagé sur certaines rencontres précédentes, voit donc ce souci musculaire interrompre son rassemblement, même si sa situation, tout comme celle de Kylian Mbappé, semble sous contrôle selon les premières informations.