Alors que l’équipe de France vient tout juste d’assurer son billet pour le Mondial 2026, un coup de froid a traversé le camp tricolore : deux cadres, Kylian Mbappé et Eduardo Camavinga, quittent prématurément le rassemblement. Entre douleurs persistantes, examens programmés et inquiétudes mesurées, le groupe voit sa préparation modifiée. Pourtant, derrière ces annonces officielles, les premiers échos se veulent rassurants.
Mbappé et Camavinga blessés, les premières nouvelles sont tombées
- Getty Images Sport
Mbappé et Camavinga forfaits contre l’Azerbaïdjan,
Kylian Mbappé, encore brillant lors de la victoire contre l’Ukraine (4-0), a dû renoncer au déplacement en Azerbaïdjan en raison d’une gêne persistante à la cheville droite. Selon le communiqué de la FFF, l’attaquant « se ressent toujours d’une inflammation de la cheville droite qui nécessite des examens » et effectuera ceux-ci à Madrid. Cette blessure remonte à son entorse du 4 octobre face à Villarreal, une lésion qui avait déjà contraint Kylian Mbappé à déclarer forfait contre l’Islande quelques jours après avoir joué contre l’Azerbaïdjan.
Cette fois encore, le staff n’a pris aucun risque, préférant laisser Kylian Mbappé se reposer malgré son doublé inscrit lors du match décisif contre l’Ukraine. De son côté, Eduardo Camavinga doit également quitter le groupe tricolore, victime d’une gêne aux ischios. Le milieu du Real Madrid, déjà ménagé sur certaines rencontres précédentes, voit donc ce souci musculaire interrompre son rassemblement, même si sa situation, tout comme celle de Kylian Mbappé, semble sous contrôle selon les premières informations.
- AFP
Mbappé et Camavinga déjà aptes à rejouer avec le Real Madrid
À ces deux départs s’ajoute celui de Manu Koné, suspendu pour accumulation de cartons jaunes. La délégation française ne comptera donc que 22 joueurs pour affronter l’Azerbaïdjan, une rencontre sans enjeu puisque l’équipe de France est déjà assurée de terminer première de son groupe. Toutefois, l’absence simultanée de Kylian Mbappé et d’Eduardo Camavinga place le staff face à des ajustements nécessaires, tandis que tous deux devraient retrouver leurs clubs respectifs plus tôt que prévu.
Du côté du Real Madrid, les premières nouvelles sont plutôt positives. Selon les informations relayées par La Cope, Eduardo Camavinga, pourtant touché à l’ischio de la cuisse gauche, devrait être disponible pour le match de Liga à Elche dans une grosse semaine. Kylian Mbappé, de son côté, souffre uniquement d’une inflammation stabilisée, et son retour à la compétition est également attendu à temps. Les deux Madrilènes, bien que forfaits pour la sélection, ne suscitent donc pas d’inquiétude majeure pour leur club.