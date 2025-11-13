Matvey Safonov quitte le rassemblement de la Russie : Qu’est-ce qui s’est passé ?

Interrogé sur cette décision, Valery Karpin a livré quelques précisions, sans réellement lever le mystère :

« Si cela avait été un match amical, la composition de l'équipe aurait été différente. Safonov n'aurait peut-être pas joué. Safonov quittera le stage d'entraînement, et Golovin et Miranchuk voyageront avec l'équipe à Sotchi. Je ne peux pas encore répondre à la question de savoir qui d'autre quittera le stage. Nous verrons comment chacun se porte. Il y a quelques petits pépins physiques, et l'on a des doutes concernant Vakhaniya, remplacé à la mi-temps ; il pourrait même ne pas être en mesure de s'entraîner. Dans ce cas, il partira certainement. Mais je ne peux rien affirmer pour l'instant ».

Des mots qui laissent penser que cette décision s’inscrit dans une logique de gestion du groupe plutôt que dans un problème physique ou disciplinaire.