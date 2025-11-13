Le gardien du PSG, Matvey Safonov, vit une situation singulière. Sans la moindre minute disputée cette saison avec le club parisien, il figurait pourtant une nouvelle fois sur la liste de la sélection russe. Après avoir gardé les buts face au Pérou mercredi, l’ancien portier de Krasnodar quitte déjà le rassemblement national. Une décision surprenante, confirmée par le sélectionneur Valery Karpin, mais dont les raisons restent encore floues.
Matvey Safonov quitte le rassemblement de la Russie : Qu’est-ce qui s’est passé ?
Safonov, convoqué sans jouer au PSG
Depuis le début de la saison, Matvey Safonov n’a toujours pas défendu les cages du Paris Saint-Germain. Recruté à l’été 2024 pour renforcer la concurrence dans les buts, le gardien russe est resté dans l’ombre de Lucas Chevalier, installé comme titulaire. Malgré ce manque de temps de jeu, le sélectionneur russe, Valery Karpin, a continué à lui faire confiance.
Chaque trêve internationale, Safonov figure sur la liste de la Russie. Celle de novembre n’a pas fait exception. Il a été retenu pour disputer deux matchs amicaux contre le Pérou et le Chili.
Titulaire contre le Pérou, puis direction Paris
Mercredi, Safonov retrouvait les cages de sa sélection lors du match nul 1-1 face au Pérou. Il a disputé l’intégralité de la rencontre, signant une prestation sérieuse, sans erreur majeure. Mais à la surprise générale, la Fédération russe de football (RFU) a annoncé le lendemain qu’il ne prendrait pas part au prochain match amical contre le Chili, prévu samedi à 16 heures à Sotchi.
Le communiqué précise que le gardien du PSG ne rejoindra pas ses 27 coéquipiers pour cette rencontre. Une information confirmée dans la foulée par le sélectionneur Valery Karpin, qui a déclaré que Safonov allait regagner Paris plus tôt que prévu.
Le sélectionneur russe s’explique brièvement
Interrogé sur cette décision, Valery Karpin a livré quelques précisions, sans réellement lever le mystère :
« Si cela avait été un match amical, la composition de l'équipe aurait été différente. Safonov n'aurait peut-être pas joué. Safonov quittera le stage d'entraînement, et Golovin et Miranchuk voyageront avec l'équipe à Sotchi. Je ne peux pas encore répondre à la question de savoir qui d'autre quittera le stage. Nous verrons comment chacun se porte. Il y a quelques petits pépins physiques, et l'on a des doutes concernant Vakhaniya, remplacé à la mi-temps ; il pourrait même ne pas être en mesure de s'entraîner. Dans ce cas, il partira certainement. Mais je ne peux rien affirmer pour l'instant ».
Des mots qui laissent penser que cette décision s’inscrit dans une logique de gestion du groupe plutôt que dans un problème physique ou disciplinaire.
Un retour motivé par la gestion de l’effectif ?
Le sélectionneur a convoqué pas moins de quatre gardiens pour cette fenêtre internationale. Dans ce contexte, le retour anticipé de Safonov vers le PSG semble avant tout lié à une rotation planifiée, visant à donner du temps de jeu à d’autres portiers.
De son côté, le joueur retrouvera Paris, où il continue de s’entraîner avec sérieux malgré son rôle de doublure derrière Lucas Chevalier, qui est lui aussi critiqué ces dernières semaines. Le staff parisien suit attentivement sa situation, espérant qu’il garde confiance et condition.
Le mystère autour de son départ précoce alimente les discussions, mais tout indique qu’il s’agit simplement d’un choix de gestion, sans incident particulier.