Patrick Tchanhoun

Crise à Nice : la LFP brise le silence et siffle la fin de la récréation

Nice vacille, les esprits s’échauffent et la réponse tombe enfin, sèche comme un verdict. Le football français retient son souffle.

Le week-end a laissé des traces profondes sur la Côte d’Azur. La défaite encaissée à Lorient n’a pas seulement plongé l’OGC Nice dans une spirale sportive compliquée. Elle a surtout réveillé les colères les plus sombres d’une frange de supporters, jusqu’à provoquer une scène lunaire à l’aéroport. Entre insultes, humiliations et coups portés aux joueurs, les événements ont secoué le club, la Ligue, et même tout le paysage du football français. Et face à la gravité du moment, la LFP a sorti la voix forte.

