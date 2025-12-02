Crise à Nice : la LFP brise le silence et siffle la fin de la récréation

Face à ce climat toxique et aux images remontées des couloirs de l’aéroport, la Ligue de Football Professionnel a réagi ce mardi. Pas un mot à demi-voix, pas une phrase ambiguë : l’instance a condamné sans réserve les agissements du groupe responsable de l’agression.

« La LFP condamne avec la plus grande fermeté les actes de violence commis à l’encontre des joueurs et du staff de l’OGC Nice. Ces agressions, totalement inacceptables, portent atteinte à l’intégrité des acteurs du jeu et aux valeurs du football. La LFP annonce qu’elle se constituera partie civile dans les plaintes déposées par les joueurs, afin de soutenir pleinement leur démarche et de contribuer à ce que toute la lumière soit faite sur ces faits graves. La LFP exprime tout son soutien aux joueurs concernés et à l’OGC Nice, et réaffirme sa détermination à garantir la sécurité de tous les acteurs du football », a écrit la LFP.

La Ligue n’a donc pas simplement commenté : elle s’implique directement dans les démarches juridiques, une décision rare et lourde de sens.