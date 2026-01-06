Algérie - RD Congo : Les Fennecs s’imposent sur le gong et filent en quarts (1-0, a.p)

Choc de titans au Stade Moulay Hassan, ce mardi. Après les vannes et les tacles de leurs supporters sur les réseaux sociaux, l’Algérie et la RD Congo devaient répondre sur le terrain. Ce sont les Fennecs qui prenaient rapidement la mesure de l’évènement en mettant les pieds sur le ballon dès le coup d’envoi. L’Algérie se montrait incisive et un centre de Rafik Belghali aurait pu pousser Chancel Mbemba à marquer contre son camp (21e). Une fausse alerte qui réveillait les Congolais avec Cédric Bakambu qui sollicitait Luca Zidane sur un centre tir dévié par le gardien algérien (25e).

Sur le corner suivant, Axel Tuanzebe prenait sa chance de la tête, mais ne trouvait pas le cadre (26e). Les Fennecs avaient toujours la possession, mais ne trouvaient pas la solution pour percer le verrou des Léopards. L’Algérie aurait quand même pu rentrer aux vestiaires avec un avantage au score si la tentative d’Ibrahim Maza n’avait pas échappé au cadre de quelques centimètres (43e). Mais le score n’avait pas évolué à la pause.

