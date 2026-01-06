L’Algérie était aux prises avec la République Démocratique du Congo, mardi, à l’occasion des 8es de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Les deux équipes se sont accrochés jusqu’en prolongations avant que les Fennecs n’assomment les Léopards au bout du stress.
Algérie - RD Congo : Les Fennecs s’imposent sur le gong et filent en quarts (1-0, a.p)
- AFP
Un premier acte explosif mais sans buts
Choc de titans au Stade Moulay Hassan, ce mardi. Après les vannes et les tacles de leurs supporters sur les réseaux sociaux, l’Algérie et la RD Congo devaient répondre sur le terrain. Ce sont les Fennecs qui prenaient rapidement la mesure de l’évènement en mettant les pieds sur le ballon dès le coup d’envoi. L’Algérie se montrait incisive et un centre de Rafik Belghali aurait pu pousser Chancel Mbemba à marquer contre son camp (21e). Une fausse alerte qui réveillait les Congolais avec Cédric Bakambu qui sollicitait Luca Zidane sur un centre tir dévié par le gardien algérien (25e).
Sur le corner suivant, Axel Tuanzebe prenait sa chance de la tête, mais ne trouvait pas le cadre (26e). Les Fennecs avaient toujours la possession, mais ne trouvaient pas la solution pour percer le verrou des Léopards. L’Algérie aurait quand même pu rentrer aux vestiaires avec un avantage au score si la tentative d’Ibrahim Maza n’avait pas échappé au cadre de quelques centimètres (43e). Mais le score n’avait pas évolué à la pause.
- AFP
Les Fennecs assomment les Léopards
En seconde période, les deux équipes revenaient avec l’envie d’enflammer la rencontre. C’est Fares Chaibi qui se signalait en premier sur une tête qui n’inquiétait pas Lionel Mpasi (53e). Les Léopards essayaient de répondre, mais le danger venait encore du côté algérien avec un coup franc de Riyad Mahrez qui passait juste au-dessus de la transversale (68e). La réponse congolaise venait finalement des pieds d’Edo Kayembe dont la frappe ne surprenait pas Luca Zidane (72e). Hanis Hadj Moussa, entré en jeu, tentait aussi sa chance, mais butait sur Mpasi (76e), à l’instar de Mohamed Amoura sur une contre-attaque algérienne (77e). Le gardien congolais pesait encore de tout son poids pour sauver une triple occasion des Fennecs dans les derniers instants (85e). Les filets ne bougeaient toujours pas et les deux équipes devaient finalement se départager en prolongations.
L’Algérie se montrait davantage incisive à ce stade avec un remuant Bagdad Bounedjah mais manquait toujours de réalisme devant les buts congolais. L’attaquant algérien était notamment mis en échec à plusieurs reprises par Lionel Mpasi. Mais le gardien des Léopards craquait juste avant la fin des prolongations face à Adil Boulbina qui profitait d’une belle passe de Ramiz Zerrouki pour envoyer un missile dans les filets congolais (1-0, 119e). Un but libérateur qui qualifie l’Algérie qui va affronter le Nigéria en quarts de finale, samedi prochain (17h).