Neal Maupay, arrivé à Marseille en août 2024, n’a pas trouvé sa place dans l’effectif de Roberto De Zerbi. Avec seulement une minute de jeu en Ligue 1 depuis le coup d’envoi de la saison, l’attaquant français a compris que son temps à l’OM touchait à sa fin. L’ouverture du mercato hivernal, programmée pour le 1er janvier, a accéléré les décisions pour le club phocéen et pour Neal Maupay, qui était déjà pressenti sur le départ lors des dernières semaines. Et, une porte de sortie s’est ouverte pour Maupay du côté de la Serie A.
Neal Maupay en Serie A, c'est confirmé
Neal Maupay va découvrir la Serie A
Selon plusieurs sources italiennes, Neal Maupay devrait s’engager avec le club de Pisa, 19e de Serie A. Le coach Alberto Gilardino a expressément demandé le recrutement de l’ancien Marseillais afin de renforcer son attaque dès le début du mercato hivernal. Ce transfert constitue une opportunité pour Neal Maupay de retrouver du rythme et de s’imposer dans un championnat exigeant, après une première partie de saison quasi blanche. La Gazzetta dello Sport précise que l’OM privilégie un transfert définitif, une condition qui pourrait compliquer les négociations, mais qui semble maintenant résolue.
Neal Maupay s’apprête donc à découvrir un nouveau championnat et un nouvel environnement professionnel, loin de la Ligue 1 et de Marseille. Cette décision survient après des semaines de spéculations sur son avenir, alors que le club olympien continue de préparer le reste du mercato hivernal. Du côté de Pisa, le Français est attendu pour apporter sa technique et son expérience en attaque, avec pour objectif de contribuer à la remontée du club dans le classement.
Une bouffée d’oxygène pour Maupay après l’OM
Le départ imminent de Neal Maupay de l’OM marque un tournant dans sa carrière. Le Français devrait ainsi retrouver la Serie A pour la première fois, où il devra s’adapter rapidement aux exigences du championnat italien. Avec Pisa, il espère retrouver la confiance et le temps de jeu qui lui manquaient à Marseille. Le club italien, qui se bat actuellement pour éviter la relégation, voit en Neal Maupay un élément capable de dynamiser son attaque et de transformer ses opportunités en buts décisifs. Les supporters et observateurs suivront avec attention les premières performances de Neal Maupay en Serie A.