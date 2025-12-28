Neal Maupay en Serie A, c'est confirmé

Selon plusieurs sources italiennes, Neal Maupay devrait s’engager avec le club de Pisa, 19e de Serie A. Le coach Alberto Gilardino a expressément demandé le recrutement de l’ancien Marseillais afin de renforcer son attaque dès le début du mercato hivernal. Ce transfert constitue une opportunité pour Neal Maupay de retrouver du rythme et de s’imposer dans un championnat exigeant, après une première partie de saison quasi blanche. La Gazzetta dello Sport précise que l’OM privilégie un transfert définitif, une condition qui pourrait compliquer les négociations, mais qui semble maintenant résolue.

Neal Maupay s’apprête donc à découvrir un nouveau championnat et un nouvel environnement professionnel, loin de la Ligue 1 et de Marseille. Cette décision survient après des semaines de spéculations sur son avenir, alors que le club olympien continue de préparer le reste du mercato hivernal. Du côté de Pisa, le Français est attendu pour apporter sa technique et son expérience en attaque, avec pour objectif de contribuer à la remontée du club dans le classement.