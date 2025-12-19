CAN 2025 : Houssem Aouar forfait avec l'Algérie, une star de Ligue 1 appelée en renfort

Le forfait d’Houssem Aouar est tombé comme un coup de massue pour la sélection algérienne. Touché lors de l’entraînement de jeudi, le milieu offensif a quitté le rassemblement ce vendredi matin, comme l’a officialisé la Fédération algérienne de football dans un communiqué. Cette blessure prive Vladimir Petkovic d’un joueur clé dans l’animation offensive, à un moment crucial de la préparation pour la CAN 2025, prévue du 21 décembre au 21 janvier au Maroc. L’absence d’Houssem Aouar contraint le staff à réagir rapidement afin de préserver l’équilibre du groupe.

Dans ce contexte, Himad Abdelli a finalement été appelé en renfort. Initialement absent de la liste des 28 joueurs dévoilée samedi dernier, le milieu offensif d’Angers va bien participer à la CAN 2025. Sa convocation, officialisée par la Fédération puis confirmée par son club, intervient directement à la suite du forfait d’Houssem Aouar. À 26 ans, Himad Abdelli est récompensé pour son excellent début de saison en Ligue 1, où il s’est imposé comme le véritable maître à jouer d’Angers, actuel 10e du championnat, avec deux buts inscrits en treize matchs.