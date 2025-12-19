CAN 2025 : Houssem Aouar forfait avec l'Algérie, une star de Ligue 1 appelée en renfort

À quelques jours du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, l’Algérie est déjà confrontée à un premier tournant inattendu. Houssem Aouar, cadre du vestiaire, est contraint de quitter prématurément le rassemblement, forçant le sélectionneur à revoir ses plans dans l’urgence. Vladimir Petkovic a donc décidé de convoquer en urgence une star de Ligue 1 et relance un débat qui agitait déjà supporters et observateurs depuis plusieurs jours.
Houssem Aouar forfait, Himad Abdelli appelé en renfort
Le forfait d’Houssem Aouar est tombé comme un coup de massue pour la sélection algérienne. Touché lors de l’entraînement de jeudi, le milieu offensif a quitté le rassemblement ce vendredi matin, comme l’a officialisé la Fédération algérienne de football dans un communiqué. Cette blessure prive Vladimir Petkovic d’un joueur clé dans l’animation offensive, à un moment crucial de la préparation pour la CAN 2025, prévue du 21 décembre au 21 janvier au Maroc. L’absence d’Houssem Aouar contraint le staff à réagir rapidement afin de préserver l’équilibre du groupe.
Dans ce contexte, Himad Abdelli a finalement été appelé en renfort. Initialement absent de la liste des 28 joueurs dévoilée samedi dernier, le milieu offensif d’Angers va bien participer à la CAN 2025. Sa convocation, officialisée par la Fédération puis confirmée par son club, intervient directement à la suite du forfait d’Houssem Aouar. À 26 ans, Himad Abdelli est récompensé pour son excellent début de saison en Ligue 1, où il s’est imposé comme le véritable maître à jouer d’Angers, actuel 10e du championnat, avec deux buts inscrits en treize matchs.
Himad Abdelli était réclamé par le peuple algérien
L’absence initiale de Himad Abdelli avait suscité une vive incompréhension. Plusieurs supporters et observateurs s’étaient étonnés de voir le joueur rester à quai malgré ses performances régulières en Ligue 1. D’après RMC Sport, le créateur vidéo algérien Ishaq Chebli avait même qualifié cette non-sélection de « honte absolue », illustrant le climat de contestation autour des choix de Vladimir Petkovic. Le forfait d’Houssem Aouar a donc ravivé un débat déjà bien installé autour de la gestion du vivier offensif des Fennecs.
Face aux critiques, Vladimir Petkovic avait pourtant assumé sa position. Interrogé sur le cas Himad Abdelli, le sélectionneur avait expliqué sans détours : « Abdelli ? C’est les mêmes raisons que Bentaleb (lui aussi absent de la liste initiale). Ils doivent être prêts à nous rejoindre si jamais. Concrètement, qu’est-ce qu’on fait ? On fait sortir un Aouar ou un Maza pour Abdelli ? » Le technicien avait également assuré avoir « plus de garanties » avec les joueurs initialement convoqués, avant que la blessure d’Houssem Aouar ne change la donne.
Zéro victoire depuis 2019, la CAN de la rédemption pour l’Algérie ?
Cette CAN 2025 marque la première grande compétition de Vladimir Petkovic à la tête de l’Algérie. Le sélectionneur croate, naturalisé suisse, hérite d’un groupe en quête de rédemption après plusieurs désillusions continentales. Depuis leur sacre en 2019, les Fennecs n’ont plus remporté le moindre match en Coupe d’Afrique des Nations, avec deux matchs nuls et une défaite en 2021, puis un nul et deux défaites en 2023, synonymes d’élimination dès la phase de groupes à chaque fois.
Dans ce contexte, l’arrivée de Himad Abdelli pourrait apporter une alternative précieuse, notamment en l’absence d’Houssem Aouar. L’Algérie espère s’appuyer sur une dynamique plus positive, elle qui a récemment validé son billet pour la Coupe du monde 2026 après l’échec des qualifications pour le Mondial 2022. Au Maroc, les Fennecs disputeront leurs matchs de groupe le 24 décembre contre le Soudan (16h), le 28 décembre face au Burkina Faso (18h30) et le 31 décembre contre la Guinée équatoriale (17h), avec l’obligation de renouer enfin avec le succès.