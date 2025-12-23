À l’approche du mercato hivernal, certains dossiers prennent une dimension particulière. Celui d’un milieu créatif, arrivé à maturité, libre à court terme et déjà aguerri au plus haut niveau, en fait partie. Dans un contexte économique tendu pour les clubs français, les opportunités à faible coût deviennent stratégiques. Au cœur de cette équation, Himad Abdelli s’impose progressivement comme l’un des enjeux majeurs de l’hiver, au point de provoquer un duel inattendu entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais.
Ligue 1, la réponse d'Himad Abdelli aux intérêts de l'OM et l'OL
Himad Abdelli, le bon coup à s’offrir cet été
Libre dans six mois, Himad Abdelli coche toutes les cases du « bon coup » recherché par de nombreux clubs de Ligue 1. À 26 ans, le milieu international algérien d’Angers SCO arrive à un moment charnière de sa carrière, combinant expérience, régularité et marge de progression. Dans un championnat où les budgets sont surveillés de près, le cas Himad Abdelli représente une opportunité de marché particulièrement attractive, d’autant plus que le joueur pourra s’engager librement dès le 1er janvier.
Sur le plan sportif, Himad Abdelli ne se distingue pas uniquement par ses statistiques brutes - deux buts en treize rencontres de Ligue 1 - mais par son influence constante sur le jeu angevin. Véritable métronome, Himad Abdelli est le baromètre d’une équipe d’Angers surprenante, solidement installée dans le ventre mou du classement. Sa qualité technique, sa vision du jeu et sa capacité à gérer les temps faibles expliquent l’intérêt croissant qu’il suscite.
Abdelli assume son nouveau statut à Angers et en Ligue 1
Cette saison marque un tournant pour Himad Abdelli, qui n’hésite plus à parler de maturité. Récemment, le joueur a confié se sentir enfin à 100 %, débarrassé des pépins physiques qui ont freiné sa progression par le passé. Avec désormais plus de 200 matches professionnels disputés en France, Himad Abdelli estime avoir franchi un cap décisif, tant sur le plan mental que dans la lecture du jeu.
Cette montée en puissance ne passe pas inaperçue. Selon Foot Mercato, les performances de Himad Abdelli ont convaincu plusieurs clubs de premier plan, dont l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais. Les deux formations, en quête de créativité et de régularité dans l’entrejeu, voient en Himad Abdelli un renfort immédiatement opérationnel, capable de s’intégrer sans période d’adaptation prolongée.
L’OM et l’OL se tirent la bourre pour Himad Abdelli
Actuellement mobilisé avec la sélection algérienne pour la CAN 2025 au Maroc, Himad Abdelli n’échappe pas à l’agitation qui entoure son nom. Engagé dans les compétitions internationales avec les Fennecs, Himad Abdelli sait que son avenir en club se joue en parallèle. Selon les informations de Foot Mercato, l’OM et l’OL ont déjà pris des renseignements concrets et avancé leurs pions, transformant ce dossier en véritable Olympico du mercato.
Face à ces sollicitations, Himad Abdelli adopte une posture claire. Le joueur ne souhaite pas laisser traîner les discussions et entend rapidement se positionner sur la suite de sa carrière. Libre de s’engager officiellement dès le début de l’année, Himad Abdelli privilégie la lisibilité et la stabilité, conscient que son choix conditionnera la prochaine étape de son parcours.
Himad Abdelli veut trancher pour son avenir au plus vite
Si Angers SCO conserve encore une marge de manœuvre en cas de transfert anticipé, la balle est désormais largement dans le camp de Himad Abdelli. Le joueur souhaite être fixé sans attendre la fin du mercato, afin de se projeter pleinement sur le plan sportif. Une décision qui sera scrutée de près par les supporters marseillais et lyonnais, déjà très attentifs à l’évolution de ce dossier.
Associé récemment à des pistes étrangères, notamment du côté du Séville FC, Himad Abdelli reste concentré sur ses priorités. Pour l’heure, le milieu algérien privilégie la continuité en Ligue 1, un championnat qu’il connaît parfaitement. Dans les prochaines semaines, la réponse de Himad Abdelli aux intérêts de l’OM et de l’OL devrait apporter un éclairage décisif sur l’un des dossiers les plus sensibles de l’hiver.