Ligue 1, la réponse d'Himad Abdelli aux intérêts de l'OM et l'OL

Libre dans six mois, Himad Abdelli coche toutes les cases du « bon coup » recherché par de nombreux clubs de Ligue 1. À 26 ans, le milieu international algérien d’Angers SCO arrive à un moment charnière de sa carrière, combinant expérience, régularité et marge de progression. Dans un championnat où les budgets sont surveillés de près, le cas Himad Abdelli représente une opportunité de marché particulièrement attractive, d’autant plus que le joueur pourra s’engager librement dès le 1er janvier.

Sur le plan sportif, Himad Abdelli ne se distingue pas uniquement par ses statistiques brutes - deux buts en treize rencontres de Ligue 1 - mais par son influence constante sur le jeu angevin. Véritable métronome, Himad Abdelli est le baromètre d’une équipe d’Angers surprenante, solidement installée dans le ventre mou du classement. Sa qualité technique, sa vision du jeu et sa capacité à gérer les temps faibles expliquent l’intérêt croissant qu’il suscite.