Le Paris Saint-Germain s’apprête à disputer un rendez-vous décisif sur la pelouse de Chelsea FC en huitième de finale retour de la Ligue des champions de l’UEFA. Fort d’un large succès à l’aller (5-2), le club parisien aborde ce déplacement avec confiance. Pourtant, en parallèle du terrain, une autre histoire prend forme. Elle concerne directement Ousmane Dembélé et agite déjà les coulisses du mercato.
Harry Kane pour remplacer Ousmane Dembélé au PSG, la folle rumeur enfle !
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Dembélé, pièce maîtresse mais avenir flou
Avant ce choc européen, Luis Enrique peut compter sur un groupe presque au complet. Parmi les joueurs attendus, Ousmane Dembélé occupe une place centrale dans l’animation offensive parisienne.
L’ailier tricolore pèse dans le jeu, crée des décalages, fait basculer des matchs. Pourtant, malgré ce rôle clé, son futur suscite de nombreuses interrogations. Depuis plusieurs semaines, les rumeurs circulent avec insistance autour d’un possible départ.
Son statut, son influence et son profil attirent. Et forcément, le club de la capitale commence à envisager différents scénarios pour ne pas se retrouver pris au dépourvu, puisque l’Arabie saoudite et la Premier League sont à l’affût.
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Une piste nommée Harry Kane
D’après les informations rapportées par El Nacional, une option se dessine déjà en interne. En cas de départ de l’ancien ailier du FC Barcelone, le PSG aurait un nom en tête : Harry Kane.
L’attaquant anglais, aujourd’hui au Bayern Munich, reste une référence à son poste. À 32 ans, il continue d’empiler les buts avec une régularité impressionnante. Cette saison, il affiche des statistiques solides avec 45 réalisations et 5 passes décisives en 38 rencontres, toutes compétitions confondues.
Ce profil plaît depuis longtemps à Paris. Ce n’est pas une nouveauté. Le nom de Kane circule régulièrement autour du Parc des Princes lors des périodes de mercato.
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Un dossier loin d’être simple
Malgré cet intérêt, un transfert reste loin d’être évident. Harry Kane dispose d’un contrat avec le Bayern Munich jusqu’en 2027. Du côté de Munich, les discussions portent davantage sur une prolongation que sur un départ. Le club bavarois ne semble pas disposé à ouvrir la porte, surtout avec un joueur aussi décisif dans son effectif.
Paris, de son côté, devra donc composer avec plusieurs paramètres : la situation d’Ousmane Dembélé, les exigences financières et la volonté du joueur anglais.
Une chose reste certaine. Pendant que le PSG joue sa qualification à Londres, les réflexions autour de son futur offensif avancent déjà en coulisses.