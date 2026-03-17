Harry Kane pour remplacer Ousmane Dembélé au PSG, la folle rumeur enfle !

Avant ce choc européen, Luis Enrique peut compter sur un groupe presque au complet. Parmi les joueurs attendus, Ousmane Dembélé occupe une place centrale dans l’animation offensive parisienne.

L’ailier tricolore pèse dans le jeu, crée des décalages, fait basculer des matchs. Pourtant, malgré ce rôle clé, son futur suscite de nombreuses interrogations. Depuis plusieurs semaines, les rumeurs circulent avec insistance autour d’un possible départ.

Son statut, son influence et son profil attirent. Et forcément, le club de la capitale commence à envisager différents scénarios pour ne pas se retrouver pris au dépourvu, puisque l’Arabie saoudite et la Premier League sont à l’affût.