Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Live Scores, Stats, and the Latest News
GFX Ousmane Dembele Harry KaneGetty/GOAL
Patrick Tchanhoun

Harry Kane pour remplacer Ousmane Dembélé au PSG, la folle rumeur enfle !

À Londres, Paris joue gros… mais en coulisses, un possible séisme offensif commence déjà à agiter le mercato.

Le Paris Saint-Germain s’apprête à disputer un rendez-vous décisif sur la pelouse de Chelsea FC en huitième de finale retour de la Ligue des champions de l’UEFA. Fort d’un large succès à l’aller (5-2), le club parisien aborde ce déplacement avec confiance. Pourtant, en parallèle du terrain, une autre histoire prend forme. Elle concerne directement Ousmane Dembélé et agite déjà les coulisses du mercato.

Ligue des Champions
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
0