Harry Kane au PSG : ça s’éloigne de plus en plus

Harry Kane est une cible du PSG en attaque pour la saison prochaine. Mais l’attaquant anglais est loin d’être proche de la capitale.

Probablement sur le point de perdre son meilleur buteur, Kylian Mbappé, le PSG regarde dans tous les coins possibles pour s’offrir un buteur de renommée. Et le capitaine des Three Lions est l’une des options de Campos et Nasser pour renforcer l’équipe dirigée par Luis Enrique.

Un départ pour le PSG n’est pas au rendez-vous

Après avoir inscrit un quadruplé, dimanche, au cours du match caritatif contre le Shakhtar Donetsk, Harry Kane a quitté le Tottenham Hotspur Stadium en faisant un tour d'honneur. Mais les supporters des Spurs ne devraient pas s’inquiéter. Puisque l’entraîneur Ange Postecoglou compte sur le joueur pour la reprise de la Premier League et le match contre Brentford, dimanche prochain.

Ce geste d’un probable adieu d’Harry Kane envers les supporters inquiète. Puisque le joueur est très proche de signer au Bayern Munich, qui insiste pour l’avoir dans les tout prochains jours. Ceci après avoir perdu Mané, parti pour signer à Al-Nassr, évoluant aux côtés de Cristiano Ronaldo. Présent en conférence de presse après le match du dimanche, Postecoglou compte toujours sur son buteur pour la saison prochaine.

« Il ne fait aucun doute que j'utiliserai Harry. C'est un attaquant fantastique, l'un des meilleurs au monde. La façon dont l'équipe joue va l'aider. Il aime marquer des buts, nous nous sommes créés beaucoup d'occasions aujourd'hui et il en a bénéficié », a déclaré l'ancien coach du Celtic, avant d’ajouter.

« Il y a une date limite et c'est la fin du mercato. Au-delà de cela, je suis en dialogue ouvert avec Harry et le club sur une base régulière ». « Ce qui est factuel à l'heure actuelle, c'est qu'il est un joueur sous contrat avec notre club de football. Je ne parlerai certainement pas de joueurs sous contrat dans d'autres clubs de football, mais je ne suis pas au Bayern, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent ».

Confiant que son attaquant resterait avec le groupe pour la saison à venir, l’entraîneur des Spurs s’attend tout de même à un retournement de situation dans le dossier. « Je leur ai dit (mes dirigeants) que si le statu quo changeait, il fallait m'en informer. Je n'ai pas besoin de connaître les allées et venues entre les deux. Je veux juste m'occuper de ce qui se présente à moi car, quelle que soit l'issue de cette affaire, je suis en train de construire une équipe ici. Je ne peux pas attendre qu'une décision soit prise dans un sens ou dans l'autre pour commencer. Nous n'avons ni le temps ni le luxe de le faire. Je travaille avec ce qui se présente à moi. Vous avez vu aujourd'hui que Harry est certainement investi dans ce que nous faisons et nous continuerons à le faire à moins que quelque chose ne change », a laissé entendre Ange Postecoglou.

Le PSG va se contenter de Ramos

Ciblant plusieurs joueurs pour l’attaque, le Paris Saint-Germain, qui n’a pu s’offrir Victor Osimhen jusque-là, a d’autres plans. Le club de la capitale est d’ailleurs sur le point de boucler d’autres transferts.

Parmi ceux-ci, Ousmane Dembélé, qui devrait passer sa visite médicale, ce lundi, et Gonçalo Ramos, qui sera probablement la huitième recrue estivale du club champion de France. Ce dernier devrait signer en prêt avec option d'achat obligatoire chez les Franciliens, ce lundi.