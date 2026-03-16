PSG - Chelsea, les choix forts de Luis Enrique

Une semaine après avoir marqué les esprits lors de son entrée en jeu, Khvicha Kvaratskhelia pourrait bien débuter la rencontre face à Chelsea, d’après les estimations du Parisien. Lors du match aller, l’ailier géorgien avait été lancé en cours de partie mais son impact avait été immédiat avec deux buts et une passe décisive en seulement vingt-huit minutes. Interrogé sur ce choix tactique, Luis Enrique n’a toutefois exprimé aucun regret concernant sa décision initiale. « Non. Ce que nous faisons, c’est de chercher les meilleures solutions pour les joueurs. Si on commençait le match maintenant, je ferai la même chose », avait-il expliqué pour justifier son plan de départ.

Lors de cette première manche, Désiré Doué avait été chargé d’occuper un rôle hybride entre l’axe et le couloir droit, une mission qu’il a assumée durant une heure avant de céder sa place au Géorgien. Pour cette seconde confrontation, les rôles pourraient être inversés avec un début de match confié à l’ancien joueur de Naples, tandis que le jeune Français pourrait démarrer sur le banc.