À quelques heures d’un rendez-vous décisif en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain finalise les derniers réglages de son équipe pour affronter Chelsea à Stamford Bridge. Fort d’un avantage acquis lors de la première manche au Parc des Princes (5-2), le club parisien aborde cette seconde confrontation avec ambition mais aussi prudence. Dans les coulisses, plusieurs décisions fortes se dessinent déjà concernant la composition d’équipe. Entre retour attendu de certains cadres et ajustements tactiques, Luis Enrique semble avoir élaboré un plan précis pour gérer cette rencontre où les Blues devront impérativement se découvrir.
PSG - Chelsea, les choix forts de Luis Enrique
- AFP
Doué out, Kvaratskhelia in…Luis Enrique densifie son attaque
Une semaine après avoir marqué les esprits lors de son entrée en jeu, Khvicha Kvaratskhelia pourrait bien débuter la rencontre face à Chelsea, d’après les estimations du Parisien. Lors du match aller, l’ailier géorgien avait été lancé en cours de partie mais son impact avait été immédiat avec deux buts et une passe décisive en seulement vingt-huit minutes. Interrogé sur ce choix tactique, Luis Enrique n’a toutefois exprimé aucun regret concernant sa décision initiale. « Non. Ce que nous faisons, c’est de chercher les meilleures solutions pour les joueurs. Si on commençait le match maintenant, je ferai la même chose », avait-il expliqué pour justifier son plan de départ.
Lors de cette première manche, Désiré Doué avait été chargé d’occuper un rôle hybride entre l’axe et le couloir droit, une mission qu’il a assumée durant une heure avant de céder sa place au Géorgien. Pour cette seconde confrontation, les rôles pourraient être inversés avec un début de match confié à l’ancien joueur de Naples, tandis que le jeune Français pourrait démarrer sur le banc.
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Un dispositif tactique inchangé pour le PSG
Dans le secteur offensif, l’organisation parisienne devrait conserver ses repères. Ousmane Dembélé est attendu dans un rôle axial afin d’animer l’attaque, tandis que Bradley Barcola devrait occuper le flanc gauche pour apporter vitesse et percussion dans un contexte où Chelsea sera obligé de se projeter vers l’avant pour combler son retard. Cette configuration pourrait offrir des espaces que les Parisiens tenteront d’exploiter.
Au milieu de terrain, l’absence prolongée de Fabian Ruiz, qui n’a plus disputé la moindre rencontre depuis le 20 janvier, devrait conduire Luis Enrique à reconduire l’association composée de Vitinha, João Neves et Warren Zaïre-Emery. Le milieu portugais, récemment revenu de blessure après un problème à la cheville, semble avoir retrouvé de bonnes sensations grâce aux jours de récupération séparant les deux rencontres. Enfin, la défense devrait rester fidèle à la formule utilisée lors des grands rendez-vous cette saison. De droite à gauche, Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes devraient former la ligne arrière parisienne devant les buts de Matvey Safonov.
La compo probable du PSG contre Chelsea
Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Zaïre Emery, Vitinha, Neves - Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola.