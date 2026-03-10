Révélation : comment le Bayern Munich compte mettre fin aux rumeurs de transfert concernant Harry Kane, alors que le contrat du buteur aux 500 buts vient d'être prolongé

BILD rapporte que le Bayern cherche à conclure un accord « anticipé » à ce sujet. Le journal ajoute que la valeur de Kane pour l'équipe sera reconnue par une augmentation de salaire : « La direction du club souhaite souligner son immense valeur pour l'équipe et est prête à accorder à la plus grande star de la ligue une augmentation avant la date prévue. »

Le Bayern prend des mesures décisives après avoir vu le géant de la Liga, Barcelone, s'intéresser à Kane. Un candidat à la présidence du Camp Nou, Xavi Vilajoana, a déclaré qu'il chercherait à recruter Kane s'il était élu en Catalogne.

Le joueur lui-même a cherché à minimiser ces rumeurs, l'attaquant de 32 ans déclarant : « Je n'ai rien entendu à ce sujet. Mon père et mon frère s'occupent de tout, mais ils ne m'ont rien dit. Comme je l'ai déjà dit, je suis très heureux ici au Bayern. Je me concentre sur cette saison et mon temps au Bayern. Je prends cela comme un compliment. »

CFBayernInsider a rapporté que les liens avecle Barça étaient « faux », les représentants de Kane n'ayant encore reçu aucune demande officielle de la part du Blaugrana. Ils considèrent les déclarations de Vilajoana comme une manœuvre stratégique dans le cadre d'une tentative continue de disputer le pouvoir à Joan Laporta.