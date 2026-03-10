Getty
Révélation : comment le Bayern Munich compte mettre fin aux rumeurs de transfert concernant Harry Kane, alors que le contrat du buteur aux 500 buts vient d'être prolongé
Lorsque les clauses de sortie de 57 millions de livres sterling prévues dans le contrat de Kane ont expiré
Dans l'état actuel des choses, Kane n'est lié à l'Allianz Arena que jusqu'à l'été 2027. Il a été révélé à un moment donné que des parties intéressées extérieures à la Bundesliga pouvaient entamer des discussions si elles mettaient sur la table une offre de 57 millions de livres sterling (77 millions de dollars).
Aucune offre n'est arrivée et ces clauses de transfert ont été désactivées à la fin du mercato hivernal 2026. Quiconque espère arracher Kane à la Bavière devra désormais payer le prix demandé par le Bayern pour son numéro 9 emblématique.
Les champions en titre de la Bundesliga, qui ont aidé Kane à lever sa légendaire malédiction des trophées, n'ont aucune intention d'autoriser un transfert. Au contraire, ils étudient la possibilité de garder leur prolifique attaquant au-delà de la fin de la saison prochaine.
Comment le Bayern compte repousser toute tentative d'intérêt pour Kane
BILD rapporte que le Bayern cherche à conclure un accord « anticipé » à ce sujet. Le journal ajoute que la valeur de Kane pour l'équipe sera reconnue par une augmentation de salaire : « La direction du club souhaite souligner son immense valeur pour l'équipe et est prête à accorder à la plus grande star de la ligue une augmentation avant la date prévue. »
Le Bayern prend des mesures décisives après avoir vu le géant de la Liga, Barcelone, s'intéresser à Kane. Un candidat à la présidence du Camp Nou, Xavi Vilajoana, a déclaré qu'il chercherait à recruter Kane s'il était élu en Catalogne.
Le joueur lui-même a cherché à minimiser ces rumeurs, l'attaquant de 32 ans déclarant : « Je n'ai rien entendu à ce sujet. Mon père et mon frère s'occupent de tout, mais ils ne m'ont rien dit. Comme je l'ai déjà dit, je suis très heureux ici au Bayern. Je me concentre sur cette saison et mon temps au Bayern. Je prends cela comme un compliment. »
CFBayernInsider a rapporté que les liens avecle Barça étaient « faux », les représentants de Kane n'ayant encore reçu aucune demande officielle de la part du Blaugrana. Ils considèrent les déclarations de Vilajoana comme une manœuvre stratégique dans le cadre d'une tentative continue de disputer le pouvoir à Joan Laporta.
Pourquoi le Bayern est déterminé à conclure un nouvel accord
Le Bayern est exhorté à mettre fin dès que possible à toute spéculation indésirable. Les personnalités influentes de l'Allianz Arena s'attendent à ce que Kane s'engage pour l'avenir avec le club, car il s'est installé en Allemagne avec sa femme Kate et leurs quatre enfants.
La légende du club Lothar Matthaus a expliqué dans l'émission Sky90 – die Fußballdebattela place particulière qu'occupe Kane et pourquoi il doit être fidélisé : « Il remporte aujourd'hui titre après titre, ce qu'il n'avait pas réussi à faire auparavant en Angleterre. Je ne vois donc aucune raison pour laquelle Harry Kane devrait quitter ce club ou son environnement. Son contrat sera prolongé. J'en suis certain.
Il sait ce qu'il a en son entraîneur (Vincent Kompany) ; il rend la confiance que celui-ci lui accorde. Il joue dans une équipe qui fonctionne bien. Qui sait s'il brillerait ailleurs ? Qui sait s'il pourrait jouer aussi bien ailleurs qu'il le fait ici sous les ordres de Kompany ?
C'est une marque mondiale, c'est le deuxième David Beckham, car tout le monde le connaît. Il n'a pas d'ennemis, ni à Francfort, ni à Dortmund. »
Kane est-il blessé pendant sa saison la plus prolifique au Bayern ?
Kane, qui mènera l'Angleterre à la finale de la Coupe du monde 2026 cet été en tant que capitaine de son pays, a inscrit 45 buts en 37 apparitions dans toutes les compétitions cette saison, son meilleur résultat depuis qu'il a rejoint le Bayern en provenance de Tottenham, où il était le meilleur buteur de tous les temps du club du nord de Londres.
Il a récemment été victime d'une blessure inopportune qui risquait de l'empêcher de battre le record de Robert Lewandowski, qui a marqué 41 buts en une seule saison de Bundesliga, mais il devrait être de retour sur le terrain mardi lors du match des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre l'Atalanta.
