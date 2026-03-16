PSG, Luis Enrique dévoile son plan de jeu contre Chelsea

Au-delà du plan tactique, l’entraîneur parisien a également évoqué l’état d’esprit de son groupe à l’approche de ce rendez-vous européen. Selon lui, la confiance actuelle du PSG repose avant tout sur la solidité collective démontrée par l’équipe tout au long de la compétition. Dans cette optique, Luis Enrique a insisté sur la capacité de ses joueurs à rivaliser avec n’importe quel adversaire sur la scène européenne. « La confiance c'est une chose, c'est quelque chose de spécial. On peut être meilleur ou pire pendant un match mais on a montré qu'on était une vraie équipe. On peut jouer contre n'importe quelle équipe. »

L’expérience européenne récente du club parisien reste également un élément central dans la préparation de cette rencontre. Les scénarios imprévisibles vécus lors des précédentes campagnes de Ligue des Champions ont marqué les esprits et servent désormais de référence dans la gestion des matchs à élimination directe. Dans ce contexte, Luis Enrique a rappelé l’importance de savoir gérer les différentes phases d’une rencontre de très haut niveau. « Je pense que ça a été un exemple clair de ce que peut devenir un match de football. On a l'intention de gagner et de marquer mais il y aura des moments pendant le match où il faudra savoir contrôler le match. Notre objectif c'est de gagner mais on aura des moments de souffrance. »