Le Paris Saint-Germain s’apprête à vivre une nouvelle soirée européenne sous haute tension. Fort d’un avantage acquis lors du match aller au Parc des Princes, le club parisien se présente néanmoins avec prudence avant le déplacement décisif à Stamford Bridge. Dans un contexte où les renversements spectaculaires ne sont jamais impossibles en Ligue des Champions, Luis Enrique a tenu à rappeler les exigences d’un tel rendez-vous.
PSG, Luis Enrique dévoile son plan de jeu contre Chelsea
- AFP
Le PSG va adopter une approche offensive face à Chelsea
Présent en conférence de presse à la veille de cette rencontre, Luis Enrique a d’abord insisté sur la nécessité d’aborder ce second acte avec la même détermination que lors de la première manche. Malgré l’avantage acquis lors du match aller (5-2), l’entraîneur parisien refuse toute approche attentiste face à une équipe londonienne qui tentera de renverser la situation.
Dans son analyse de la confrontation, Luis Enrique a tenu à rappeler que le match retour représente toujours une configuration particulière dans une double confrontation européenne. « C'est clair qu'on a joué seulement le premier match et il reste le deuxième. Le deuxième c'est toujours différent, parce qu'une équipe est en-dehors de la compétition et veut changer ça. On est prêts et habitués à jour ce type de matchs. On veut performer de la meilleure des manières. »
- AFP
Luis Enrique met en avant la force de son collectif
Au-delà du plan tactique, l’entraîneur parisien a également évoqué l’état d’esprit de son groupe à l’approche de ce rendez-vous européen. Selon lui, la confiance actuelle du PSG repose avant tout sur la solidité collective démontrée par l’équipe tout au long de la compétition. Dans cette optique, Luis Enrique a insisté sur la capacité de ses joueurs à rivaliser avec n’importe quel adversaire sur la scène européenne. « La confiance c'est une chose, c'est quelque chose de spécial. On peut être meilleur ou pire pendant un match mais on a montré qu'on était une vraie équipe. On peut jouer contre n'importe quelle équipe. »
L’expérience européenne récente du club parisien reste également un élément central dans la préparation de cette rencontre. Les scénarios imprévisibles vécus lors des précédentes campagnes de Ligue des Champions ont marqué les esprits et servent désormais de référence dans la gestion des matchs à élimination directe. Dans ce contexte, Luis Enrique a rappelé l’importance de savoir gérer les différentes phases d’une rencontre de très haut niveau. « Je pense que ça a été un exemple clair de ce que peut devenir un match de football. On a l'intention de gagner et de marquer mais il y aura des moments pendant le match où il faudra savoir contrôler le match. Notre objectif c'est de gagner mais on aura des moments de souffrance. »
- AFP
Luis Enrique met en garde ses joueurs contre Chelsea
Malgré l’avantage pris lors de la première confrontation, le technicien espagnol refuse de considérer cette qualification comme acquise. Les remontadas spectaculaires ont souvent marqué l’histoire de la Ligue des Champions, un élément qui incite à la prudence dans le discours parisien. Ainsi, Luis Enrique a souligné que plusieurs confrontations européennes restent ouvertes malgré des écarts importants au score. « Il y a quatre matchs avec une différence de trois buts, on verra combien se qualifieront. Le football c'est incroyable. Contre Chelsea à l'aller, on était à égalité pendant longtemps, c'était très équilibré. On est prêts à jouer de la même manière ce mardi. On est habitué à ce type de matchs après notre phase de ligue. Il faudra savoir gérer ces moments-clés dans le match. »
La question d’un possible excès de confiance a également été abordée lors de cette conférence de presse. L’entraîneur parisien a clairement écarté cette hypothèse, rappelant que la Ligue des Champions ne pardonne aucune baisse d’intensité. À ce sujet, Luis Enrique a été très clair sur l’attitude attendue de son équipe durant la rencontre. « En Ligue des champions c'est impossible. Chelsea aura cette capacité à se créer des occasions mais c'est impossible d'avoir un relâchement en Ligue des champions. Il faudra réussir à profiter des moments de souffrance pour changer la dynamique. Ce sont des matchs impossibles à contrôler. Cela risque d'être très différent du match aller. »