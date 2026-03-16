Ligue des champions : le groupe sans surprise du PSG contre Chelsea est tombé

Le Paris Saint-Germain aborde ce déplacement européen avec confiance. Au match aller, les Rouge et Bleu ont frappé fort face à Chelsea FC avec un succès spectaculaire (5-2).

Pour ce second acte, Luis Enrique conserve un groupe de 22 joueurs, exactement comme lors de la première manche. L’objectif reste simple : confirmer l’avantage acquis au Parc des Princes et sécuriser la qualification pour le tour suivant.

Le staff parisien dispose d’un effectif presque complet pour ce rendez-vous à Londres. Toutefois, une absence se remarque encore au milieu de terrain.