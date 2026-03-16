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Patrick Tchanhoun

Ligue des champions : le groupe sans surprise du PSG contre Chelsea est tombé

Avant le choc à Londres, le PSG dévoile son groupe. Une liste attendue… avec une présence très scrutée.

Le Paris Saint-Germain se prépare à un rendez-vous important en UEFA Champions League. Ce mardi soir, les Parisiens se rendent à Stamford Bridge pour le huitième de finale retour face à Chelsea FC. Avant ce déplacement, Luis Enrique a communiqué une liste de 22 joueurs. Une sélection logique, sans véritable surprise.

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