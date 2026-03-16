Le Paris Saint-Germain se prépare à un rendez-vous important en UEFA Champions League. Ce mardi soir, les Parisiens se rendent à Stamford Bridge pour le huitième de finale retour face à Chelsea FC. Avant ce déplacement, Luis Enrique a communiqué une liste de 22 joueurs. Une sélection logique, sans véritable surprise.
Ligue des champions : le groupe sans surprise du PSG contre Chelsea est tombé
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Un groupe de 22 joueurs pour le déplacement à Londres
Le Paris Saint-Germain aborde ce déplacement européen avec confiance. Au match aller, les Rouge et Bleu ont frappé fort face à Chelsea FC avec un succès spectaculaire (5-2).
Pour ce second acte, Luis Enrique conserve un groupe de 22 joueurs, exactement comme lors de la première manche. L’objectif reste simple : confirmer l’avantage acquis au Parc des Princes et sécuriser la qualification pour le tour suivant.
Le staff parisien dispose d’un effectif presque complet pour ce rendez-vous à Londres. Toutefois, une absence se remarque encore au milieu de terrain.
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Fabian Ruiz toujours absent
Le milieu espagnol Fabián Ruiz ne figure toujours pas dans la liste. Le joueur n’a plus foulé une pelouse depuis un choc reçu au genou gauche lors d’un match face au Sporting CP, le 20 janvier.
Sa condition reste insuffisante pour ce court déplacement en Angleterre. Le staff préfère temporiser plutôt que précipiter son retour à la compétition. Un autre nom manque également dans la liste parisienne.
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Ndjantou absent, Dembélé bien là
Victime d’une blessure aux ischio-jambiers et passé par la case opération le mois dernier, Quentin Ndjantou ne fait logiquement pas partie du voyage.
En revanche, les regards se tournent vers Ousmane Dembélé. L’attaquant parisien suscite quelques interrogations depuis la rencontre aller. Sorti à la 69e minute contre Chelsea FC, il avait suscité quelques inquiétudes.
Après la rencontre, Luis Enrique avait expliqué qu’il s’agissait d’un remplacement prévu à l’avance. Pourtant, des images diffusées récemment ont montré l’international français se toucher le genou droit durant la rencontre.
Rien d’alarmant toutefois. L’ailier s’entraîne normalement depuis samedi et dimanche. Sauf surprise, il devrait même démarrer la rencontre à Stamford Bridge.
Le groupe du PSG contre Chelsea :
Gardiens : Chevalier, Safonov, Marin
Défenseurs : Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, L. Hernandez, Nuno Mendes, Pacho
Milieux : Vitinha, Lee, Mayulu, Dro Fernandez, Zaïre-Emery, J. Neves
Attaquants : Kvaratskhelia, G. Ramos, Dembélé, Doué, Barcola, Mbaye